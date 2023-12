Protegé tus archivos en el celular con estos trucos sencillos

Los usuarios de celulares son conscientes de la necesidad de mantener la privacidad de las comunicaciones y de sus dispositivos, pero proteger el acceso al móvil con contraseñas o patrones puede no ser suficiente, y es necesario dar algunos pasos extra.

Uno de ellos es la creación de carpetas seguras. Se trata de espacios en nuestro celular que requieren de una contraseña extra para acceder a ellos. Son especialmente útiles para guardar archivos muy importantes para nuestra vida personal o el trabajo. Fabricantes como Samsung y Motorola cuentan con esta funcionalidad, y veremos cómo configurarla más adelante.

Con una carpeta segura podemos crear un espacio con documentos del trabajo -archivos de texto, PDF, imágenes, etc- para que tengan una capa extra de seguridad. Aunque se encuentren allí de todos modos los podemos editar como un archivo normal con un procesador de textos o editor de imágenes.

Las carpetas seguras no sólo sirven para guardar documentos. También se pueden instalar aplicaciones desde las diferentes tiendas, como Google Play Store. Esto da otras posibilidades. Por ejemplo, podrían tener un clon de otras aplicaciones, como mensajeros, clientes de correo y juegos.

En el caso de los mensajeros, caso WhatsApp o Telegram, tienen que contar de todos modos con dos números de teléfono y autorizar la aplicación desde otro móvil. No es una solución ideal, pero si no tienen un dispositivo con dual SIM -hoy muchos móviles ya cuentan con esta posibilidad- es una opción a considerar.

Un punto importante de las carpetas seguras es que se las puede ocultar por defecto. Incluso si alguien mira la pantalla de nuestro teléfono, no verá ningún icono relacionado. Aunque en ese punto el acceso va a ser un poco más complicado, porque deberemos ingresar vía el menú de Seguridad y Privacidad del móvil.

Samsung dispone de un sistema propio de carpetas seguras.

El paso anterior es el más seguro para resguardar la carpeta, pero complica la operación de envío de archivos, sobre todo si lo hacemos de manera muy frecuente. En ese caso podemos optar por darle a la carpeta segura un icono diferente, con un nombre genérico que lo esconda como si fuera una aplicación de fitness o tareas, algo que tanto Motorola como Samsung permiten configurar de manera muy sencilla. Incluso cuentan con iconos generalistas para que seleccionemos el que más nos guste.

Carpeta segura en celulares Samsung

Las dos marcas que más móviles venden en la Argentina, Samsung y Motorola, tienen software disponible para crear carpetas seguras. En el caso de la firma coreana, se trata de una funcionalidad disponible ya desde hace varios años. En el caso de Motorola, apareció recién en las actualizaciones para Android 13.

Si querés usar la carpeta segura en dispositivos Samsung, primero tienen que activarla. Para ello debés ir a Privacidad y Seguridad, seleccionar Carpeta segura, y aceptar los términos y condiciones.

Luego deberás autorizar una serie de permisos para acceder a los contactos, calendario, archivos, entre otros. Tras ese paso, debés definir el método de protección del acceso a la Carpeta. Puede ser un patrón, una contraseña o un pin. También pueden seleccionar que el desbloqueo se haga con el reconocimiento de las huellas dactilares.

Para evitar problemas, se puede solicitar el desbloqueo vía la cuenta de Samsung en el caso de que nos olvidemos de la contraseña o la carpeta quede bloqueada por intentos no autorizados de acceso.

Una alternativa muy interesante que tiene Samsung es que la carpeta segura cuenta con la opción de backup en el Samsung Cloud. Las aplicaciones se pueden instalar tanto desde el Google Play Store como del Galaxy Store.

Motorola dispone de un sistema propio de carpetas seguras.

Carpeta segura en celulares Motorola

En el caso de Motorola, la carpeta segura está disponible para modelos que cuentan con Android 13. Para activarla hay que ir a la aplicación Moto Secure, y de ahí a Carpeta segura. Si no encontrás Moto Secure en su móvil, o vas al Google Play Store y no podés hallar la opción para instalarla, en ese caso tu móvil no está habilitado para usar esta funcionalidad.

Una vez que la activamos, vamos a encontrar el icono de carpeta segura, y tendremos que definir cómo vamos a protegerla: con PIN, con contraseña o con patrón. No hay opción para huellas dactilares.

En versiones anteriores se podía seleccionar la posibilidad de dejar la carpeta segura sin protección de acceso -algo útil, por ejemplo, si teníamos que acceder reiteradamente a ella para abrir alguna aplicación- pero esa opción fue quitada en las versiones más recientes.

Así que ahora sí o sí hay que proteger el acceso. De todas maneras, podemos configurar que solo bloquee la carpeta cada 5 minutos o cuando se apague la pantalla del celular.

En el caso de Motorola no hay forma de recuperar la carpeta si nos olvidamos el PIN, patrón o contraseña de acceso. Si necesitamos sí o sí volver a tener la posibilidad de contar con la carpeta segura, hay que hacer un restablecimiento de fábrica del teléfono. Obviamente los archivos originales se van a borrar en ese proceso. Motorola no tiene opción de hacer backup de la cuenta en la nube, como sucede con Samsung.

Las aplicaciones en los teléfonos Motorola se pueden obtener desde el Google Play Store, aunque si ya la tenemos instalada en el teléfono la clonará directamente desde allí. Los archivos que guardaremos en la parte segura tienen que encontrarse ya en la memoria del móvil y ser accesibles mediante la aplicación Files, que es la usa por defecto Android para manejar archivos. Podemos cargar documentos de texto, PDF, imágenes, videos y ejecutables.