¿Conviene un iPhone o un Android?: qué debés tener en cuenta antes de comprar un nuevo celular

Los mejores celulares que podés comprar en 2023 pertenecen a los dos grandes bandos del mercado: el iPhone de Apple y los teléfonos móviles con el sistema operativo Android.

Hay equipos con rendimiento estelar, increíbles sistemas de cámaras y funciones adicionales, como la serie 15 del iPhone y la línea Galaxy S23 de Samsung, celulares que representan la cima de la tecnología móvil.

Por lo tanto, no es de extrañar que estos celulares premium tengan precios altísimos. Los enormes costos de estos dispositivos significan que están fuera del alcance de muchos de nosotros, o simplemente son innecesarios si solo necesitas un dispositivo sólido para tus necesidades diarias.

La gran cantidad de opciones de una variedad de fabricantes de celulares debería simplificar las compras, pero a veces esto las hace más confusas, ya sea que estés buscando el teléfono móvil de élite de la más alta calidad o un equipo más asequible, como la serie G de Motorola.

Los mejores dispositivos del mercado no sólo tienen diferentes precios, sino que también tienen diferentes especificaciones de cámara, tamaños de pantalla y capacidades de almacenamiento. Para ayudarte a eliminar parte de la jerga y gastar tu dinero con sensatez, reunimos los siguientes consejos para comprar un celular.

Cómo comprar un celular nuevo: los mejores consejos para adquirir un teléfono móvil

¿Qué es lo que más te importa? ¿El tamaño de la pantalla? ¿La calidad de la cámara? ¿la duración de la batería? Esto te ayudará a reducir sus opciones.

iPhone 13 mini.

Celulares como el iPhone 15 Pro o el Pixel 8 Pro, por ejemplo, incluyen cámaras increíbles que casi rivalizan con la calidad que obtendrías de una cámara fotográfica profesional. Si sos fotógrafo, invertir dinero aquí es una buena idea. De lo contrario, probablemente puedas ahorrarte un montón.

No descartes la gama media: las características de los buques insignia del año pasado siempre llegan a los celulares de gama media de este año. Podés obtener un excelente celulares que hace casi todo lo que puede hacer un teléfono móvil premium por una fracción del precio.

Comprá las ofertas: buscá grandes descuentos y ofertas promocionales durante los principales días de promociones comerciales, especialmente el Hot Sale, el CyberMonday y las fiestas de fin de año. Y descubrí cuál es tu período de gracia en caso de que necesités una devolución o cambio rápido.

Los celulares del año pasado: a menudo también pueden ser una gran oferta. Esperá el lanzamiento de este año para obtener el teléfono móvil del año pasado por menos, cuando las tiendas y los operadores puedan estar intentando deshacerse de sus existencias existentes. Primero sostené el celular en una tienda: puede que te guste u odies cómo se ve y se siente en persona.

Comprobá lo que has invertido: ¿ya compraste muchas aplicaciones para el iPhone y películas de iTunes? Quedáte con un iPhone si aún querés acceder a ellos. Del mismo modo, si invertiste en muchas aplicaciones de Android, querrás permanecer en ese lado de la valla. De lo contrario, es bastante sencillo cambiar de plataforma .

Comprá una funda y un protector de pantalla: protegerás tu celular de daños costosos y aumentarás el valor de reventa o intercambio del teléfono para cuando estés listo para seguir adelante.

Samsung Galaxy S23 Ultra.

Compra de un celular nuevo: rendimiento versus presupuesto

En general, el rendimiento se alinea con el costo. La última y mejor tecnología suele tener un precio muy alto. Los celulares insignia incluyen las mejores cámaras, los procesadores más potentes e incluso pueden contar con tecnología de punta, como pantallas flexibles. Los altos precios significan que solo vale la pena considerar estos celulares para aquellos que quieren tener la última tecnología en sus bolsillos.

Sin embargo, no todo el mundo necesita esa tecnología de punta, o simplemente no está dispuesto a gastar alrededor de un millón de pesos, el monto por el cual normalmente se necesitan para conseguirla.

Afortunadamente, el sector de gama media del mundo de la telefonía móvil es uno de los campos de batalla más feroces en el que pueden competir las empresas, lo que ha dado como resultado algunos celulares increíbles que no arruinarán tus ahorros.

Funciones como la carga inalámbrica y las cámaras con múltiples lentes que alguna vez fueron dominio de los buques insignia ahora son comunes en los celulares de gama media.

Incluso los celulares económicos ofrecen una calidad de cámara decente y potencia suficiente para que puedas disfrutar de tu navegación web diaria, de WhatsApp y de Instagram.

Compra de un celular nuevo: ¿4G o 5G?

5G es el último estándar que promete velocidades de datos móviles ultrarrápidas cuando estás fuera de casa. Como cualquier tecnología nueva, es común verla en dispositivos de gama alta, pero también es cada vez más común encontrarla en teléfonos mucho más asequibles.

Motorola Edge 40.

La cobertura para 5G aún no está en todas partes, por lo que es importante preguntarse si necesitás velocidades 5G y, lo que es más importante, si están disponibles en el lugar donde vivís. Por ejemplo, en la Argentina el despliegue de 5G recién comenzará en 2024, por causa de la demora gubernamental en licitar las frecuencias, recién concretada en octubre pasado.

Si planeás conservar tu teléfono durante al menos un par de años, podés esperar con seguridad que 5G se convierta en la norma en ese tiempo. Si no estás seguro de ello ahora, es posible que en el 2025 lo sientas diferente y te arrepientas de no haber dado el paso antes.

Compra de un celular nuevo: tamaño de pantalla

Todos los celulares se han vuelto cada vez más grandes en los últimos años, con el iPhone 14 Pro Max midiendo la friolera de 6,68 pulgadas y el Galaxy S23 Ultra con 6,8 pulgadas. Los celulares pequeños ya no son tan comunes, pero hay algunas opciones a considerar si no querés una pantalla enorme que no entre en el bolsillo de tu pantalón.

Compra de un celular nuevo: rendimiento de la cámara

Las características de la cámara son un punto importante para alardear en los celulares recientes, y los fabricantes siempre quieren un número mayor y más interesante, ya sea el número de megapíxeles o la cantidad de lentes de cámara reales.

Ahora son comunes tres cámaras traseras: una lente normal, una lente ultra ancha y una lente teleobjetivo, e incluso los celulares enfocados en el presupuesto incluyen varias cámaras. Esto es genial, ya que más lentes significan más opciones de disparo cuando estás fuera de casa. Pero eso no significa que cualquier cámara multilente sea tan buena como otra.

Al igual que con el rendimiento del procesador, cuanto más gastes, mejores resultados obtendrás, y las mejores cámaras se encuentran en general en los buques insignia más caros. Estáte atento a funciones como zoom óptico (en lugar de digital), modo nocturno para obtener mejores imágenes en condiciones de poca luz y estabilización óptica de imagen.

Xiaomi Redmi Note 11.

A veces, es posible que estas características no estén claras y no es posible juzgar el rendimiento de una cámara con solo mirar las especificaciones. Si realmente te importan las habilidades fotográficas de tu celulares, tómate un tiempo para leer las reseñas y ver cómo funciona la cámara antes de gastar tu dinero.

Compra de un celular nuevo: duración de la batería

La mayoría de los celulares, desde los más económicos hasta los más emblemáticos, pueden durar la mayor parte de un día con una sola carga. Los celulares más grandes pueden tener baterías más grandes, pero también tienen pantallas más grandes y, a menudo, procesadores más potentes, por lo que absorben ese jugo extra rápidamente. Pocos celulares te darán más de un día de uso. Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta:

Planeá siempre cargar completamente tu celular durante la noche .

. Buscá funciones como la carga rápida , que permiten que tu celular se renueve cuando consuma mucha energía en un corto espacio de tiempo. Sin embargo, verificá si tu celular viene con un cargador más rápido compatible, ya que es posible que un enchufe USB antiguo no lo admita.

, que permiten que tu celular se renueve cuando consuma mucha energía en un corto espacio de tiempo. Sin embargo, verificá si tu celular viene con un cargador más rápido compatible, ya que es posible que un enchufe USB antiguo no lo admita. Tu batería durará más si evitás tareas más exigentes como juegos o transmisión de video. Mantené bajo el brillo de la pantalla, esto también ayudará a la duración de la batería.

Compra de un celular nuevo: rendimiento del procesador

Los celulares de gama alta incluyen procesadores potentes junto con 12 GB de RAM o incluso más. Es suficiente para que estos teléfonos móviles realicen cualquier tarea sin sudar, pero no es necesario gastar dinero de nivel insignia para obtener un excelente rendimiento.

La mayoría de los celulares decentes de gama media ofrecen suficiente potencia para satisfacer todas tus necesidades diarias. Aún podrás jugar a casi cualquier juego de la tienda Google Play y editar tus fotos de alta resolución en aplicaciones como Snapseed. Hay pocas cosas la mayoría de los celulares de gama media no puedan manejar.

A medida que avanzás hacia el extremo del espectro del presupuesto, es cuando comenzarás a notar cierta desaceleración en cosas como los juegos. Los juegos 3D más exigentes pueden parecer más entrecortados e incluso pueden cerrarse inesperadamente. Sin embargo, tareas básicas como enviar correos electrónicos, escuchar Spotify y navegar por Instagram no deberían ser un problema.

iPhone 15 Pro Max

Compra de un celular nuevo: ¿cuánto almacenamiento necesitás?

La mayoría de los celulares, incluso los económicos, vienen con al menos 32 GB de almacenamiento, de los cuales 10 GB pueden estar ocupados por aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo del teléfono móvil.

Si nunca planeás grabar ningún video y jugar no es lo tuyo, 32 GB pueden ser suficientes, pero de lo contrario deberías considerar 64 GB o incluso 128 GB como mínimo.

Los celulares de gama alta, particularmente aquellos que pueden grabar videos 4K de alta calidad, ofrecen capacidades de 256 GB o más. Con tanto espacio, apenas tendrás que pensar dos veces antes de borrar archivos antiguos.

Si el celular admite tarjetas microSD, entonces es un asunto diferente, ya que hoy en día podés adquirir tarjetas microSD de 32 GB (o más) por poco dinero e insertar una en tu teléfono móvil aumentará drásticamente la cantidad de almacenamiento al que tendrás acceso. Lamentablemente, el almacenamiento ampliable es una característica muy poco común en los celulares que salen actualmente al mercado.

Compra de un celular nuevo: características adicionales

Muchas de las siguientes funciones ahora son comunes en celulares de distintos precios y vale la pena tenerlas en cuenta al comprar.