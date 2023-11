El equipo de Milei anticipa que el servicio de Internet satelital de Elon Musk llegará a Argentina: ¿cuándo?

Con el cambio de gobierno y la llegada del libertario Javier Milei a la presidencia de Argentina, el nombre de Elon Musk y su compañía de banda ancha satelital vuelven a sonar con fuerzas. Diana Mondino, futura Canciller de La Libertad Avanza, confirmó que están trabajando para que Starlink desembarque en el país en el 2024.

En un intercambio de comentarios por X, red social que cambió su nombre luego de que fue comprada por el fundador de Tesla, Mondino confirmó que están apuntando a que la compañía del multimillonario desembarque en el país. "Me vuelvo loco, llega Starlink a la Argentina? (SIC)", escribió el usuario llamado "Osvaldo ‘Beto’ Mendeleiev" y la futura Canciller no dudó en responder.

¿Llega el servicio de Starlink a Argentina?

Vale aclarar que la compañía Starlink había anunciado que iba a brindar su servicio en Argentina a partir del tercer trimestre del 2022, pero esto no se concretó. Lo que si adelantan desde el sitio oficial es que los interesados pueden dejar sus datos y reservarlo para cuando esté disponible.

Si bien la empresa se registró en el país, el problema sería con Arsat, según el analista y consultor Enrique Carrier. Ya que para poder operar, la empresa de Elon Musk debe coordinar con la empresa argentina de telecomunicaciones creada por el Estado, pero esta última no avanza en el proceso.

Diana Mondino, sin vueltas, le respondió al usuario con una contundente afirmación: "Estamos en eso". Esta afirmación iría de la mano con la simpatía que Milei manifiesta de manera constante por Musk y deja en evidencia una de las políticas que perseguirá la economista luego de que sea designada en el cargo de las relaciones exteriores para el Gobierno entrante desde el 10 de diciembre.

La futura Canciller de Milei sobre el desembarco de Elon Musk a Argentina

Y la "simpatía" es mútua, ya que el domingo, luego de que el libertario se impusiera en el balotaje contra Massa, el multimillonario usó su red social para dejar en claro su posición al compartir una publicación de la cuenta "EndWokeness": "Mierda, la Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en la Argentina". Y luego el empresario escribió: "Prosperity is ahead for Argentina", traducible como "Hay prosperidad para la Argentina".

Starlink: ¿qué es y cuánto cuesta?

La compañía es un proveedor de Internet satelital desarrollado por la compañía Space X de Musk, la cual usa satélites de órbita terrestre baja para brindar velocidades más rápidas, más datos y un servicio de banda ancha de menor latencia a áreas rurales y remotas.

La idea es tener alrededor de 12.000 satélites en órbita, y que luego cualquier persona o compañía pueda pagar una mensualidad para conectarse desde cualquier lugar con el dispositivo que se quiera. Y buscan posicionarse como un complemento a la fibra o las conexiones 5G.

La ventaja de Starlink es que permite llegar a zonas rurales, donde los costos para llevar la fibra óptica es muy elevado. Pero con este servicio solo hay que habilitar las antenas receptoras, descargar una aplicación que coordine la dirección de la antena para que esta reciba la señal del satélite y la reproduzca en los diferentes dispositivos.

En cuanto al costo de este servicio, según los datos de otros mercados, por mes se pagan u$s 99. Y a eso se suma una tarifa por el equipamiento de 499 dólares, por una velocidad de entre 100 a 200 Mbps. Si se quiere acceder a un servicio Premium y tener una velocidad de entre 150 y 500 Mbps, el costo mensual de u$s 500 dólares y el equipamiento llaga a los u$s 2.500.

¿Cómo funciona el sistema de Starlink?

El sistema de Starlink se basa en la propagación de las ondas electromagnéticas por el vacío, donde consiguen una velocidad muy superior a cualquier conexión terrestre por fibra óptica de hoy. Concretamente un 47% más rápido, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Florida, que será aprovechado para eliminar una de sus desventajas: el enorme recorrido que tiene que viajar nuestra información.

Starlink tiene como objetivo tener 12.000 satélites en órbitas

Aunque el secreto del éxito de la constelación de Musk está en la altura a la que orbitarán sus satélites. Los sistemas de Internet satelital actuales se encuentran emplazados en órbitas situadas a 35.000 kilómetros y el retardo es tan grande que Internet solo sirve para algunas conexiones no muy exigentes, según recoge Space.

Uno de los puntos donde Starlink puede ser fundamental es en las comunicaciones a través de océanos donde la ganancia de velocidad del espacio respecto a la fibra óptica es notable.

Aunque la información tenga que viajar hasta un satélite espacial, presumiblemente llegará antes. Exactamente lo mismo ocurriría con las zonas del mundo donde es imposible (o muy costoso) desplegar una infraestructura de fibra óptica tales como grandes cadenas montañosas, desiertos o lugares aislados.

Para conectarnos a la Internet satelital de Musk simplemente tendremos que contar con la antena Starlink Terminal V1, que será proporcionada por SpaceX y se ajustará de forma automática de acuerdo a la posición de Starlink.