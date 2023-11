Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, podría llegar a Argentina en 2024: Milei acelera negociaciones

Starlink, el proyecto de internet satelital ideado por Elon Musk, tendría las puertas abiertas para comenzar a brindar su servicio en Argentina a partir del año próximo. "Estamos en eso", precisó la futura canciller del gobierno libertario, Diana Mondino, quien dejó entrever que desde el entorno del presidente electo, Javier Milei, ya iniciaron gestiones para que la empresa del prestigioso magnate comience a operar en la región.

La noticia no se divulgó por los circuitos habituales de La Libertad Avanza, sino a través de una publicación de carácter informal realizada por un usuario de la red social X. Cerca del mediodía, se compartió una foto de la compañía de Musk con una mapa de la región que consignaba la disponibilidad del servicio de Starlink "a partir de 2024".

El posteo incluía un mensaje que generó expectativas: "Me vuelvo loco, ¿llega Starlink a la Argentina?". Rápidamente, llegó la respuesta sorpresiva de Diana Mondino: "Estamos en eso". No obstante, la funcionaria no brindó mayores precisiones al respecto.

Días atrás, una vez oficializada la victoria electoral de Javier Milei, Musk le dedicó palabras auspiciosas al economista libertario ("La prosperidad está por llegar a la Argentina").

Todo indicaría que los guiños recientes entre el multimillonario y el líder de La Libertad Avanza proporcionan una base firme para el desembarco de Starlink, cuya llegada a Argentina estaba pautada para el cuarto trimestre del 2022.

Me vuelvo loco, llega Starlink a la Argentina? pic.twitter.com/NnhUVsEzHZ — Osvaldo 'Beto' Mendeleiev (@BetoMendeleiev_) November 22, 2023

¿Starlink llega a Argentina en 2024?

Actualmente la página de Starlink, ya ofrece la posibilidad de realizar reservas con anticipación.

En caso de que un potencial cliente ingrese "Buenos Aires" en el campo del área geográfica, el sitio arroja el siguiente mensaje: "Haga el pedido ahora para reservar su Starlink. Starlink anticipa ofrecer servicio en su área a partir del 2024. La disponibilidad está sujeta a la aprobación reglamentaria. Los pedidos se completarán por orden de llegada en cada área de cobertura".

El año pasado, cuando la empresa anunció su prometedora llegada al país, el Boletín Oficial enumeró los servicios que ofrecería la red Starlink: