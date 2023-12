Cómo es la nueva herramienta de Google que borra tus datos personales y elimina tu "huella digital" de Internet

La nueva función 'My Activity' de Google sirve para eliminar nombres completos, números de teléfono o documentos de identidad de los resultados de búsqueda

En la era digital, la búsqueda de información personal en Internet se ha convertido en una práctica común. Descubrir lo que la red sabe sobre nosotros no solo puede proporcionar datos reveladores, sino también ofrecer la oportunidad de proteger nuestra privacidad. En este sentido, Google, consciente de los riesgos asociados con la exposición de información personal en línea, presenta 'My Activity', una herramienta que, aunque aún no está disponible en España, promete ser un recurso valioso para salvaguardar datos sensibles.

En la actualidad, la preocupación por la seguridad en línea es más relevante que nunca, ya que los ciberdelincuentes utilizan diversas herramientas para obtener información personal con el objetivo de llevar a cabo ataques de ingeniería social. En este contexto, la herramienta 'My Activity' se erige como un medio proactivo para buscar y eliminar información sensible, como nombres completos, números de teléfono y documentos de identidad, de los resultados de búsqueda de Google.

Para aquellos usuarios que estén ansiosos por resguardar su privacidad mediante esta herramienta, los pasos a seguir son claros. Al acceder a myactivity.google.com/results-about-you, los usuarios podrán seleccionar la opción 'Resultados para revisar', iniciar el proceso y confirmar la información personal que desean eliminar. La elección de recibir notificaciones por correo electrónico o automáticas agrega flexibilidad al proceso. Después de este procedimiento, Google notificará a los usuarios sobre la presencia de datos específicos en su motor de búsqueda, dejando en manos del internauta la decisión de eliminar o mantener la información.

Sin embargo, es crucial tener en cuenta que una vez que la información está en línea, su eliminación absoluta es una tarea difícil. Para aquellos que buscan limpiar su presencia en Internet, los expertos en ciberseguridad de ESET ofrecen valiosos consejos adicionales. Entre ellos, se destaca la importancia de examinar la configuración de privacidad en plataformas como Facebook y Twitter, donde se pueden proteger contenidos y contactos para evitar su aparición en motores de búsqueda.

¿Cómo puede eliminar Google mi información personal de los resultados de búsqueda?

La interacción directa con los propietarios de páginas web también se presenta como una estrategia efectiva para eliminar menciones específicas. La mayoría de los sitios web proporcionan información de contacto en la sección de "Contacto", facilitando así la comunicación para la eliminación de datos no deseados.

Además, la autolimpieza de información innecesaria, como mensajes antiguos en redes sociales y fotos comprometedoras, es fundamental. Aquellos preocupados por la información personal almacenada en Google pueden utilizar la nueva herramienta de eliminación de datos, especialmente si son residentes en la Unión Europea, donde el derecho al olvido es un componente clave de la regulación de privacidad.

En la planificación del futuro en línea, es crucial reflexionar sobre las preferencias de privacidad, seleccionar cuidadosamente quién puede acceder a las publicaciones y evitar compartir contenido innecesario que pueda generar arrepentimientos futuros. La incorporación de una capa adicional de protección, como el uso de una VPN, cifra la conexión y enmascara la ubicación, proporcionando así una salvaguardia adicional para la privacidad en línea.