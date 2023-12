Cómo encontrar un auricular Bluetooth apagado

Encontrar un auricular Bluetooth apagado u otro dispositivo de audio es una tarea habitual, cuando se extravía el equipo. Cuando configurás un dispositivo Bluetooth en una PC o dispositivo móvil, generalmente lo vinculás con otro dispositivo.

Por ejemplo, podés emparejar un dispositivo Bluetooth con un sistema de audio para automóvil o un altavoz inalámbrico. Este mecanismo de emparejamiento es fundamental para ayudarte a encontrar un auricular Bluetooth. Aprendé en esta nota de iProfesional a encontrar un auricular Bluetooth usando teléfonos móviles y tabletas con iOS o Android.

Si el auricular Bluetooth tiene su batería agotada, el único sistema que sirve es la búsqueda visual, aunque existe una alternativa a través de Google, como veremos más adelante, para saber dónde estuvo conectado por última vez a tu celular.

¿Cómo saber dónde está mi dispositivo Bluetooth?

Siempre y cuando que tus auriculares, audífonos u otro dispositivo con Bluetooth tengan cierta duración de batería y estuvieran encendidos cuando los perdiste, es muy probable que puedas encontrar un auricular Bluetooth usando un teléfono móvil inteligente y una aplicación de escaneo Bluetooth.

Varias de estas aplicaciones para encontrar un auricular Bluetooth están disponibles para teléfonos y tabletas con iOS y Android. Aseguráte de que Bluetooth esté activo en el teléfono móvil para encontrar un auricular Bluetooth.

Tu celular no puede captar la señal del dispositivo Bluetooth perdido si la radio Bluetooth del teléfono móvil está apagada. Para encontrar un auricular Bluetooth en Android, accedé a Configuración rápida. Si el ícono de Bluetooth está gris, tocálo para encenderlo.

Encontrar un auricular Bluetooth es una tarea frecuente entre los usuarios de estos dispositivos.

Es posible que tengas que deslizarte hacia la izquierda para encontrar Bluetooth. También es fácil activar Bluetooth en un iPhone en la aplicación Configuración y así poder encontrar un auricular Bluetooth.

Descargá una aplicación de escáner para encontrar un auricular Bluetooth

Por ejemplo, descargá LightBlue para iPhone u obtené LightBlue para Android para encontrar un auricular Bluetooth. Este tipo de aplicación detecta y enumera todos los dispositivos Bluetooth que transmiten cerca.

Abrí la aplicación del escáner Bluetooth y comenzá a escanear. Localizá el elemento Bluetooth que falta en la lista de dispositivos encontrados y observá la intensidad de la señal.

Aseguráte de habilitar los servicios de ubicación para encontrar un auricular Bluetooth. Si no aparece, movéte por la ubicación donde crees que lo dejaste hasta que aparezca en la lista.

Cuando el elemento aparezca en la lista, intentá localizarlo. Si la intensidad de la señal cae (por ejemplo, pasa de -200 dBm a -10 dBm), te alejaste del dispositivo. Si la intensidad de la señal mejora (por ejemplo, pasa de -10 dBm a -1 dBm), te estás acercando. Seguí jugando a este juego de caliente o frío para encontrar un auricular Bluetooth.

Poné algo de música para encontrar un auricular Bluetooth

Si perdiste tus auriculares Bluetooth u otro dispositivo de audio, enviále música a todo volumen usando la aplicación de música del teléfono móvil. Lo más probable es que puedas controlar el volumen de los auriculares Bluetooth en el teléfono móvil, así que subí el volumen y escuchá la música que sale de los auriculares hasta encontrar un auricular Bluetooth.

Encontrar un auricular Bluetooth con una herramienta tecnológica requiere que esté con la batería cargada.

¿Cómo cambio el nombre de un dispositivo Bluetooth?

En la mayoría de los dispositivos Android, para cambiar el nombre de Bluetooth, debés ir a Configuración > Dispositivos conectados > Conexión preferencias > Bluetooth > Nombre del dispositivo. Para cambiar el nombre en dispositivos iOS, debés ir a Configuración > Bluetooth > Elegí el accesorio Bluetooth conectado > Nombre.

¿Cómo desvinculo un dispositivo Bluetooth en Android?

Primero, aseguráte de que Bluetooth esté activado. A continuación, debés ir a Configuración > Conexiones > Bluetooth. Seleccioná la rueda dentada junto al dispositivo que deseas desvincular > Desemparejar.

¿Qué hacer si se me perdió un audífono Bluetooth?

Una alternativa de respuesta para esta pregunta proviene por el lado de Google que puede ayudarte a encontrar un auricular Bluetooth a través de su aplicación para encontrar dispositivos robados o perdidos.

La compañía actualizó la aplicación Buscar mi dispositivo, de forma que ahora es posible encontrar móviles, tabletas o relojes, y también ofrece la posibilidad de encontrar un auricular Bluetooth a través de su última posición registrada en el mapa.

Para utilizar esta función para encontrar un auricular Bluetooth, los auriculares inalámbricos deben ser compatibles con el sistema Fast Pair de Google y estar asociados a tu dispositivo usando esta función.

Este sistema facilita el proceso de emparejamiento con dispositivos Android, y aporta algunas ventajas como la posibilidad de ver el nivel de batería restante de cada auricular individualmente. Cada vez son más los modelos de auriculares que incluyen este sistema que sirve para encontrar un auricular Bluetooth.

Google dispone de una herramienta que sirve para encontrar un auricular Bluetooth.

En caso de que tengas unos auriculares compatibles con esta tecnología y quieras saber cómo encontrar un auricular Bluetooth, lo único que necesitás hacer es seguir estos pasos:

Abrí la aplicación Encontrar mi dispositivo de Google. Podés instalarla a través de Play Store si aún no la tenés. Iniciá sesión con la cuenta de Google que utilices en tu dispositivo. Si tenés más de un dispositivo asociado a la cuenta, aparecerán todos en una barra en la parte superior. Tocá sobre la imagen de los auriculares que querés encontrar.

Eso es todo para encontrar un auricular Bluetooth. Si está disponible, aparecerá la ubicación exacta de la última vez que los auriculares estuvieron conectados a tu dispositivo, y podrás recuperarlos en caso de que aún estén ahí.

Dado que los auriculares no cuentan con ningún tipo de sistema de geolocalización independiente, en caso de que la última conexión no esté disponible, es probable que los datos de ubicación no aparezcan en la aplicación y tengas que recurrir a otros métodos para recuperar encontrar un auricular Bluetooth.

¿Cómo puedo encontrar mis audífonos inalámbricos?

La gran ventaja de trabajar sin cables es también el gran problema para encontrar un auricular Bluetooth. La conexión entre dispositivos genera diversos problemas que, también, tienen su propia solución.

Lo más habitual es que no puedas emparejar o vincularlos inalámbricos con tu smartphone, tableta o computadora. Vas a los ajustes de conexión Bluetooth en tu móvil y no podés encontrar un auricular Bluetooth.

Bluetooth es una tecnología de conectividad con ventajas y desventajas.

Emparejarlos es un proceso que se realiza solo la primera vez que vas a utilizarlos con un dispositivo concreto. Para ello es importante que sepas como se activa el Modo Emparejamiento en los auriculares para encontrar un auricular Bluetooth.

Normalmente suelen tener un botón con la "B" del logo de Bluetooth que hay que mantener pulsado hasta que parpadee una luz azul, esto significar que se ha activado el Modo Emparejamiento y ya deberían aparecer en la lista de dispositivos disponibles en tu smartphone.

También podemos encontrar el problema en el smartphone o dispositivo reproductor teniendo la conexión Bluetooth desactivada. Es importante saber que, si los auriculares están enchufados a la corriente eléctrica, por seguridad, el Modo Emparejamiento no se activará para encontrar un auricular Bluetooth.

O bien que tengan batería suficiente para ser emparejados, en ciertas ocasiones, con poca batería son capaces de encenderse, pero no de activarse para el Modo Emparejamiento.

Ya de modo más preciso, aunque la mayoría de ellos son compatibles con los estándares Bluetooth más populares, debemos cerciorarnos de que tanto los auriculares como el smartphone son compatibles con el mismo estándar Bluetooth y los mismos códecs.