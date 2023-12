¿Cómo saber de quién es un número de teléfono? Estamos acostumbrados a buscar un número de teléfono mediante nombres y direcciones, pero a veces es muy importante saber quién es el propietario de un número de teléfono en particular.

Requerís estos servicios cuando te llaman con mucha frecuencia de un teléfono y querés saber de quién es el número de teléfono de una llamada privada que hizo una llamada perdida, o un número de teléfono que anotaste en alguna parte, pero olvidaste de quién es.

La búsqueda del propietario de un número de teléfono se conoce como búsqueda telefónica inversa. Dado que cada número de teléfono debe asignarse a una persona u organización, técnicamente deberías poder rastrear el número de teléfono hasta esa entidad, pero no siempre se obtienen resultados satisfactorios.

En realidad, no existe un sistema seguro y fiable para saber de quién es un número de teléfono. No funciona como la antigua guía de números de telefonía fija donde todo está sistemático, avalado y completo.

La mayoría de las personas quieren mantener su número de teléfono privado y corresponde al proveedor de servicios telefónicos asegurarse de que siga siendo así. Por lo tanto, no obtendrás servicios satisfactorios similares de las empresas de telecomunicaciones para saber de quién es un número de teléfono, a menos que sea solo para un número de teléfono fijo.

Pero muchas personas realizan búsquedas inversas para saber de quién es un número de teléfono móvil y voz sobre protocolos de Internet (VoIP), lo que lo hace aún más difícil. Algunos servicios te obligan a pagar para buscar de quién es un número de teléfono móvil, pero, a medida que la industria de las comunicaciones madura, los servicios gratuitos se vuelven más comunes y efectivos.

Obtener información sobre un número de teléfono móvil es un trabajo complicado.

Cómo funciona la búsqueda inversa para saber de quién es un número de teléfono

Cuando se trata de un número de teléfono fijo, lo obtenés de los proveedores de servicios telefónicos, que están presentes en su directorio. Pero un número de teléfono móvil tiende a pertenecer a operadores móviles diferentes y, a menudo, competidores.

Los motores de búsqueda inversa para saber de quién es un número de teléfono tiene que funcionar como recolectores y rastreadores para alimentar sus bases de datos.

De hecho, detrás de cada sitio o aplicación de búsqueda inversa, hay un motor que captura cualquier número de teléfono que esté a su alcance, junto con cualquier información que lo acompañe sobre su propietario: un nombre, una dirección, un país e incluso fotografías.

Algunas aplicaciones para saber de quién es un número de teléfono incluso extraen información de las listas de contactos de sus usuarios y alimentan sus bases de datos a partir de ellas.

También exploran las redes de comunicación y los enlaces de sus usuarios y extraen de forma inteligente información significativa para fundamentar los datos para saber de quién es un número de teléfono. Por lo tanto, si estás buscando una aplicación o servicio confiable de búsqueda inversa de un número de teléfono, buscá uno con la base de datos de números más grande.

No es necesario que todos y cada uno de los números de teléfono que existen tengan un registro en una de las bases de datos de búsqueda inversa de teléfonos, y aquellos que sí tienen un registro no necesariamente tienen datos significativos sobre sus propietarios. En realidad, la mayoría de los números de teléfono (especialmente los móviles) no están presentes en esas bases de datos.

Cuando recibís una llamada de un desconocido, surge la necesidad de averiguar el propietario de ese número de teléfono.

Búsquedas pagas y gratuitas de un número de teléfono

Por eso no siempre obtendrás resultados satisfactorios. Pero esto está cambiando, debido a la naturaleza intrusiva de los rastreadores que trabajan detrás de las aplicaciones de búsqueda inversa y al ritmo al que se están actualizando los mercados de terceros países.

Los resultados seguramente los obtendrás, pero no siempre los que deseás. Por ejemplo, a las aplicaciones les resulta fácil deducir de qué país procede un número y qué operador lo gestiona.

Otro problema que podés encontrar con la búsqueda inversa para saber de quién es un número de teléfono es la información obsoleta. Es posible que el servicio de búsqueda haya recopilado la información de un propietario anterior de un número de teléfono en el directorio.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que algunas aplicaciones dan una gran cantidad de visitas. Tanto es así que muchos de ellos ofrecen un servicio pago de búsqueda inversa para saber de quién es un número de teléfono y reembolso en caso de que los resultados no sean los esperados. Por ejemplo, TrueCaller se jacta de tener más de dos mil millones de números en su base de datos y, lo que es más interesante, es gratuito.

Sin embargo, es posible que te pidan que aportes algo en lugar del dinero. Por ejemplo, es posible que se te solicite que inicies sesión con tu cuenta de Facebook o Google para acceder al servicio gratuito.

El precio de la búsqueda inversa para saber de quién es un número de teléfono

La búsqueda inversa para saber de quién es un número de teléfono puede ser gratuita o paga. Normalmente es gratis para números de teléfono fijo, pero si querés buscar al propietario de un número de teléfono móvil, hasta hace unos años tendrías que pagar, pero ya no sucede así en todos los casos.

Un número de teléfono móvil tiende a pertenecer a operadores móviles diferentes y, a menudo, competidores.

Existe una cantidad interesante de sitios web y aplicaciones para Android e iOS que tienen bases de datos grandes de números de teléfonos fijos y móviles, y ofrecen búsqueda inversa para saber de quién es un número de teléfono de forma gratuita y sin ninguna limitación.

No debés considerar que el costo de la búsqueda inversa para averiguar de quién es de un número de teléfono sea únicamente en términos de dinero. Debés tener en cuenta que también pagás con tu privacidad.

Al instalar y utilizar una aplicación de búsqueda inversa para saber de quién es un número de teléfono en tu celular, le otorgás al servicio detrás todos los derechos para usar tu número de teléfono y cualquier información que puedan recopilar sobre vos junto con él para alimentar su base de datos para que otras personas puedan encontrarlo cuando realicen búsquedas.

La aplicación para saber de quién es un número de teléfono también extrae algo de tu lista de contactos y recopila mucha información sobre tus contactos para alimentar su base de datos.

La ecuación es clara: si deseás aprovechar al máximo las aplicaciones gratuitas de búsqueda inversa de un número de teléfono, debés estar preparado para olvidarte de la privacidad de tu número de teléfono y la de los números de tu lista de contactos.

Algunos servicios gratuitos para saber de quién es un número de teléfono te solicitan que inicies sesión en tu cuenta de Facebook o Google antes de poder utilizar el servicio de forma gratuita.

Existen servicios pagos y gratuitos para averiguar de quién es un número de teléfono.

Búsqueda inversa para saber de quién es de un número de teléfono móvil

La mayoría de las personas ya están registradas en sus navegadores en estos servicios, por lo que no se les solicita. Estos servicios para averiguar de quién es un número de teléfono quieren atenderte dentro de tu cuenta personal de red social para extraer un máximo de información de tu cuenta, llena de enlaces a otras personas y de datos personales sobre estas personas. Así construyen su base de datos.

Obtener información sobre un número de teléfono móvil es más complicado, pero como se mencionó anteriormente, existen muchas soluciones. Está TrueCaller, que tiene un directorio de alrededor de 2 mil millones de números, con sede principalmente en India y Asia. También hay muchas aplicaciones similares que podés instalar en tu teléfono móvil inteligente para realizar búsquedas y averiguar de quién es un número de teléfono.

¿Cómo obtengo un número de teléfono gratuito?

Para obtener un número de teléfono gratuito en línea, regístrate en un servicio como Google Voice, FreedomPop, TextNow, TextFree o iNum.

¿Cómo encuentro el número de teléfono de alguien?

Para encontrar el número de teléfono de alguien en línea, buscá en Zabasearch o un directorio especializado como TruePeopleSearch o Whitepages.

¿Cómo bloqueo un número de teléfono?

Para bloquear un número de teléfono en iPhone, toca la letra "i" junto al número de teléfono y seleccioná Bloquear esta persona que llama. En Android, seleccioná el número que desea bloquear y tocá Bloquear número o Rechazar llamada.

¿Cómo oculto mi número de teléfono?

En el caso de un número en la Argentina, ingresá *31 antes de marcar un número para ocultar tu número de teléfono del destinatario de la llamada. La mayoría de los operadores tienen una configuración Ocultar número que podés habilitar en su aplicación.