La mejor app para localizar personas gratis hace que sea sencillo y fácil localizar a viejos amigos y parientes con los que has perdido contacto, sin tener que pagar una tarifa.

Utilizando muchas de las mismas herramientas que los servicios de verificación de antecedentes, la mejor app para localizar personas gratis utiliza bases de datos públicas para encontrar información específica sobre una persona.

Aunque vivimos en un mundo donde aprender más sobre alguien es tan sencillo como visitar una página de Internet y hacer algunas preguntas, a veces puede resultar muy difícil localizar a alguien, especialmente si es un viejo amigo de hace muchos años. Los problemas simples pueden incluir que su nombre sea demasiado común o que la ciudad en la que viven sea demasiado grande para una simple búsqueda.

La mejor app para localizar personas gratis tiene como objetivo hacer que todo el proceso sea mucho más manejable para que sea más fácil obtener resultados, y aunque muchos de estos servicios son pagos, también los hay gratuitos.

Las opciones que califican como mejor app para localizar personas gratis tienen entre sí algunas diferencias importantes. No todas las alternativas que aspiran a ser como mejor app para localizar personas gratis, por ejemplo, ofrecen la dirección o la huella social de alguien.

Así que definí qué información realmente necesitás antes de decidir cuál es la mejor app para localizar personas gratis utilizar. Te ahorrará algo de tiempo a largo plazo. A continuación enumeramos las mejores opciones.

¿Qué es un buscador de personas?

Con la mejor app para localizar personas gratis, podés buscar información crucial sobre una persona específica, como su dirección, historial laboral, antecedentes educativos y perfiles de redes sociales.

Podés utilizar en la mejor app para localizar personas gratis esta información para diversos fines, como encontrar un viejo amigo de la universidad, saber más sobre una posible cita, realizar verificaciones de antecedentes, verificar la identidad de alguien y más.

La información recopilada por la mejor aplicación para encontrar a una persona proviene de diferentes fuentes públicas, como bases de datos gubernamentales, plataformas de redes sociales, sitios de ascendencia y más. Luego, esta información se te presenta como un registro único.

La diferencia entre la mejor app para localizar personas gratis y las herramientas de búsqueda de personas pagas se reduce principalmente a la cantidad de información presentada. Los servicios del aplicaciones gratuitas para encontrar personas solo brindan información básica sobre una persona, como su nombre, número de teléfono y dirección.

Algunos servicios de las apps para localizar personas gratis también pueden incluir direcciones de correo electrónico e información de redes sociales.

Por ejemplo, si deseás encontrar los antecedentes penales o la salud financiera de una persona, debés suscribirte a uno de los servicios de búsqueda de personas mejor pagados o a los mejores servicios de verificación de antecedentes de empleados.

Las mejores apps para localizar personas gratis

Zabasearch

Zabasearch es otro opción de app para localizar personas gratis que utiliza registros públicos para encontrar información. Las búsquedas comienzan con un nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico.

Después de eso, los resultados provienen de agencias gubernamentales, perfiles de redes sociales y otros directorios en línea. Lamentablemente, los resultados gratuitos se limitan a direcciones y números de teléfono.

Desarrollado principalmente por Intelius, Zabasearch depende de proveedores externos para los resultados de búsqueda. Para obtener más información, Zabasearch sugerirá un plan de suscripción Intelius, que comienza en aproximadamente 25 dólares al mes, aunque a menudo podés encontrarlos por mucho menos a través de promociones.

Intelius tiene mucho que ofrecer, incluidos informes exhaustivos, soporte directo y capacidades de búsqueda telefónica inversa. Zabasearch no es una gran herramienta de búsqueda. Sin embargo, te ayudará a orientarse en la dirección correcta. Mejor aún, proporciona búsquedas diarias ilimitadas, algo que servicios similares no ofrecen.

Por lo tanto, es una gran herramienta si esperás encontrar un amigo perdido hace mucho tiempo o necesitás saber quién te llamó recientemente; Más allá de esto, quizás sea mejor que busques alguna de las otras soluciones.

PeekYou

PeekYou es otra opción de las apps para localizar personas gratis. Su mayor punto de atracción es que podés encontrar información sobre personas en las redes sociales.

Con esta alternativa de aplicaciones para encontrar personas gratis podés buscar personas por nombre, dirección de correo electrónico y, sí, nombre de usuario de las redes sociales.

Los resultados rápidos se limitan principalmente al nombre, la edad, la ubicación y la presencia en las redes sociales. Sin embargo, los resultados de Facebook no están incluidos.

Hay disponible una opción premium que desbloquea todas las funciones del servicio. Estos extras incluyen antecedentes penales que PeekYou obtiene a través de asociaciones con Truthfinder y BeenVerified y más.

TinEye

Si alguna vez utilizaste herramientas de citas en línea, probablemente te hayas encontrado con TinEye. El servicio es un motor de búsqueda de imágenes inversas que es un excelente recurso cuando deseas confirmar la identidad de alguien cuando todo lo que tenés es una foto.

Detrás de escena, TinEye utiliza algoritmos de reconocimiento de imágenes para crear una huella digital basada en la foto que envías. Luego, ve si la misma imagen está disponible en otro lugar de la web.

Entonces, al investigar, puedes determinar si la persona con la que has estado chateando es real o un estafador. Admite imágenes en varios formatos, incluidos JPEG, GIF, PNG y BMP.

TinEye no sólo es beneficioso para comprobar posibles parejas románticas. Fotógrafos, diseñadores, artistas e investigadores utilizan la herramienta para buscar imágenes originales.

Con esta información, pueden determinar si una imagen tiene derechos de autor y, de ser así, quién posee los derechos. En general, TinyEye es bueno en lo que hace y es una de las herramientas de búsqueda más rápidas disponibles.

That's Them

Con That's Them, podés encontrar información sobre personas utilizando su nombre, dirección particular, número de teléfono, dirección de correo electrónico, IP o número de identificación del vehículo.

That’s Them utiliza principalmente registros públicos, perfiles de redes sociales y otras fuentes en línea para encontrar información sobre quienes viven en los Estados Unidos.

Entre las opciones de las mejores apps para localizar personas gratis, That's Them es quizás el más completo en términos de información que recibe sin pagar un centavo.

That's Them también se destaca por estar entre los motores más rápidos disponibles y, lo mejor de todo, tiene la menor cantidad de anuncios entre las alternativas de las mejores aplicaciones para localizar personas gratis.

Es ideal cuando solo tenés el correo electrónico de alguien y deseás encontrar su número de teléfono, recibís una llamada no deseada repetida del mismo número y querés la dirección de una casa que te gusta.

Otros usos de estas aplicaciones incluyen descubrir quién está rastreando tu sitio web, necesitar un nuevo número de teléfono para un viejo amigo de la universidad y mucho más.