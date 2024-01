Se filtró el nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra antes de la presentación oficial

Samsung presentará el 17 de enero su nueva línea de teléfonos móviles de alta gama, los Galaxy S24, sucesora de los S23 (en la fotografía superior, el modelo Ultra de esa serie). El anuncio será posterior a la feria tecnológica CES y antes del congreso de móviles MWC.

Un usuario de la red social X (antes Twitter) que publica con el usuario @WorkaholicDavid divulgó imágenes de un presunto Samsung Galaxy S24 Ultra, el modelo más poderoso de la nueva línea.

El usuario no cuenta con un historial profuso en este terreno. Aunque las imágenes parecen creíbles, deben tomarse con precaución, porque se trataría de unidades de prueba o prototipos que se usaron en la compañía asiática.

El S24 Ultra será el modelo más caro de la serie. De acuerdo a los rumores que circulan, tendrá una pantalla de 6,8 pulgadas. En las imágenes filtradas se observa un diseño muy similar al modelo que sucederá, el S23 Ultra.

Sin embargo, se advierte un cambio importante: una pantalla plana, en lugar de una curvada. La unidad sería la Titanium Grey, que incluirá un marco de titanio. Sería una similitud con el iPhone 15 Pro Max de Apple que también tiene ese material.

Los rumores sobre este modelo indican que ofrecerá soporte para Wi-Fi 7, una cámara teleobjetivo de 50 megapíxeles con 5 aumentos, y una batería de 5.000 mAh.

God damn it looks beautiful! Samsung made this color so good, compared to its rivals ???? pic.twitter.com/dMZWCk8t9M — Amir (@WorkaholicDavid) January 6, 2024