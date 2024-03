Carina IA para WhatsApp: para qué sirve y cómo usar este asistente español de inteligencia artificial gratis

inteligencia artificial. Meta IA. Hasta que la incorporen a la aplicación, existen otras alternativas. Ese es el caso de Carina, un chatbot de conversación de origen español. Es como tener un ChatGPT adaptado en WhatsApp. Así, no vas a necesitar instalar la app de ChatGPT en tu celular. Las aplicaciones van incorporando su propio sistema del. WhatsApp no es la excepción. La aplicación ha anunciado que tendrá su propia IA y se llamará. Hasta que la incorporen a la aplicación, existen otras alternativas. Ese es el caso deun chatbot de conversación de origen español. Es como tener un ChatGPT adaptado en WhatsApp. Así, no vas a necesitar instalar la app de ChatGPT en tu celular. Hace casi seis meses se lanzó un asistente de inteligencia artificial gratuito en español llamado Carina IA. Es similar a otros como LuzIA o Pi, y te ayudará a tener esta herramienta siempre disponible en la app.

Se utiliza de una manera muy sencilla, como si fuese una conversación con el asistente de IA en el mismo apartado que el resto de tus chats. Es decir, es como dialogar con alguno de tus contactos.

Esta IA supo traspasar las fronteras y explota su potencial al ofrecer una excelente integración con WhatsApp. Lo mejor de Carina IA es que es accesible a un gran número de personas aunque tengan una edad más avanzada.

Carina te dará respuestas precisas a preguntas que le hagas de conocimiento general. También podrá hacer búsquedas por Internet, e incluso darte el pronóstico del tiempo que va a hacer. También puede generarte textos, escribir chistes o poemas, darte estructuras para artículos, y todo lo que vienen haciendo las principales inteligencias artificiales.

En cuanto le envíes el primer mensaje, lo primero que verás es una nota sobre la política de privacidad. En este mensaje, tenés que pulsar en el botón Acepto, porque sin aprobar la política de privacidad no podrás empezar a usar la IA.

Carina IA permite transcribir mensajes de audio y da respuesta a diversas preguntas del usuario

Cómo funciona Carina IA, la inteligencia artificial que triunfa en WhatsApp

Para poder usarla simplemente hay que acceder a su página web y hacer clic en el ícono de enviar un mensaje. Automáticamente se abrirá un chat en WhatsApp mediante el cual el usuario podrá interactuar con la IA, como si fuera un contacto más.

Una función de gran utilidad y que siempre mencionan los usuarios, es la posibilidad de obtener recomendaciones personalizadas. También se pueden obtener respuestas a preguntas sobre casi cualquier tema. Carina, al estar conectada a internet, lo que hace es contestar al usuario con información encontrada en la red en fuentes recientes

Otra de las funciones destacadas de Carina IA es la posibilidad de reenviar un mensaje de voz que ha enviado otra persona para poder tener una transcripción del mismo. Esta opción resulta ideal cuando el usuario no puede escuchar el audio, por ejemplo, en el caso de estar en un lugar muy concurrido donde no se puede oír bien y no se cuenta con auriculares. Carina IA ofrece además información del clima, búsqueda por internet y respuestas precisas.