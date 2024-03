Las plataformas y aplicaciones en línea cuentan con medidas de seguridad cada vez más avanzadas. Sin embargo ante este panorama, los ciberdelincuentes no se quedan atrás. Ajustan sus tácticas y maniobras para que las víctimas mismas, sin percatarse, proporcionen la información necesaria para su engaño y caigan en estafas. El alerta se enfoca en el QRshing.

¿Qué es el QRshing? Se trata de una combinación entre QR y phishing que se ejecuta a partir de la alteración de un QR para el pago. Por lo general, solicitan información o detalles bancarios, dirigen a las personas hacia sitios web falsificados, piden la descarga de archivos o incitan a hacer clic en enlaces que les otorgan acceso a cuentas y perfiles.

Para alertar a los clientes las entidades financieras brindan información sobre tres tipos de engaños y una serie de recomendaciones para evitarlos.

El primero es el vishing o estafa telefónica. En este caso, los delincuentes llaman por teléfono, haciéndose pasar por organizaciones reconocidas, y solicitan datos personales y/o bancarios.

El segundo tipo es el smishing o estafa por SMS, que implica el envío de mensajes por diferentes medios, como WhatsApp, SMS, con ofertas tentadoras o enlaces que redirigen a sitios web falsos. En ocasiones, estos mensajes incluyen un número telefónico para que la persona se comunique con ellos.

Por último, pero no menos importante, está el QRishing o estafa por QR. Aquí, los ciberdelincuentes manipulan los códigos QR originales para que los usuarios ingresen a sitios web falsos o descarguen aplicaciones dañinas. Esto puede darles acceso a aplicaciones no autorizadas o permitirles obtener información sensible. Esta modalidad se está extendiendo por todo el mundo dado el aumento exponencial en la presencia de esta forma de pago en todos los comercios.

Antes de pagar con QR, es necesario tomar algunas precauciones

Cómo funciona el código QR

Un código QR (del inglés ‘Quick Response’ o de respuesta rápida) es un código de barras mejorado que incluye un enlace a un contenido alojado en internet.

Tienen forma cuadrada y pueden ser leídos por la mayoría de los smartphones y dispositivos móviles. Se enfoca al código con la cámara y, con una aplicación de lectura de códigos QR, o en ocasiones incluso sin ella, se escanea y se accede a la información.

Se popularizaron desde la pandemia. Permiten descargar aplicaciones o acceder a los menús de restaurantes; pero tienen muchas más utilidades, como enviar tarjetas de visita, compartir perfiles de redes sociales como LinkedIn, WhatsApp, Instagram o Twitter, mostrar mensajes promocionales o realizar pagos sin contacto.

Código QR: consejos de seguridad para evitar estafas

Como no todos los QR llevan al destinado pretendido, estos consejos protegen a los usuarios de códigos maliciosos: