A la hora de seguir las noticias y tendencias de último momento, Twitter (bautizada por Elon Musk como X) es uno de los espacios más populares. Aunque no se encuentre entre las redes sociales con mayor cantidad de usuarios -no llega a los 400 millones, un número que hasta Snapchat supera- lo cierto es que su presencia en el mundo de los medios y la política es muy importante.

Pero en el último año muchos usuarios comenzaron a buscar otras alternativas a Twitter. Muchos se sintieron cada vez más incómodos frente a la presencia de "trolls" y las respuestas violentas a simples opiniones.

Otros encontraron cada vez menos eco a sus publicaciones, algo relacionado con la política reciente de Twitter bajo la administración de Musk, y por la cuál se le da más alcance a los tweets enviados por usuarios que pagan suscripciones. Si tus planes no incluyen pagarle a Musk para que te lean más personas, probablemente sea tu hora de comenzar a mirar otras alternativas.

Varias empresas vieron una oportunidad en los problemas de Twitter, y buscan quedarse con una buena parte de sus usuarios. Revisaremos tres de esas alternativas: Mastodon, Meta Threads y Bluesky.

Mastodon, una alternativa descentralizada a Twitter

Mastodon fue la primera alternativa que muchos consideraron a la hora de mudarse de Twitter, en particular tras la crisis que se dio por la compra por parte de Musk. Twitter tuvo muchos problemas de funcionamiento durante semanas, y muchos usuarios comenzaron a explorar opciones. Y Mastodon ya llevaba varios años de desarrollo.

A diferencia de Twitter, nos encontramos aquí con una red descentralizada. Mastodon es parte de lo que se conoce como Fediverso. Se trata de plataformas que pueden comunicarse entre sí a partir de un protocolo conocido como ActivityPub.

Mastodon es una alternativa a Twitter.

Es una gran idea, pero por ahora muchas de las plataformas que forman parte de ese fediverso no se han hecho demasiado populares. De hecho, la más conocida de todas ellas es Mastodon, aunque en los últimos tiempos se unió Wordpress, y se espera para los próximos meses la llegada de Meta Threads.

Si bien todas las instancias de Mastodon se pueden comunicar entre sí, cuando abrimos una cuenta lo hacemos en un servidor determinado. Por ello, el nombre de usuario es algo así como @[email protected].

Esto, que es una de las características centrales de Mastodon, se ha revelado como un problema para muchas personas, que no terminan de comprender el sistema. Y es que la descentralización tiene sus complejidades.

Una de ellas, por ejemplo, es que si cierra el servidor al que nos sumamos perdemos la cuenta, y debemos volver a abrirla en otro. Algo que en un sistema centralizado no pasaría. De todos modos tienen un listado de servidores confiables.

Algo muy interesante de Mastodon es que la interfaz por defecto, a la que pueden acceder mediante el sitio web, está organizada por columnas, y se puede navegar entre ellas de manera horizontal. Algo que hace recordar a Tweetdeck, la interfaz profesional de acceso a Twitter -y que ahora solo está accesible para los usuarios que pagan.

Cada una de las publicaciones que aparecen en Mastodon pueden tener un máximo de 500 caracteres, ser republicadas o marcadas con un "me gusta", o guardadas para leer más adelante. En este punto nada que no exista en Twitter.

Mastodon ofrece funciones de las que carece Twitter.

Pero hay un agregado interesante: mientras que Twitter no permite editar una publicación -salvo paguemos una suscripción- Mastodon tiene la opción de borrar el mensaje pero antes cargar el texto para hacer los cambios y volverlo a publicar. Además podemos seguir las tendencias de publicación en nuestro servidor o en toda la federación, además de enviar mensajes privados.

Mastodon es gratuito, y está disponible para iOS y Android. Y además cuenta con muchas aplicaciones de terceros, ya que a diferencia de Twitter, no hay limitaciones para que otros desarrolladores accedan a la plataforma. Desde ya pueden usarlo también en su computadora de escritorio, ya sea vía navegador o aplicaciones. En la actualidad esta plataforma tiene unos 3 millones de usuarios.

Meta Threads, la apuesta de Mark Zuckerberg

Threads es la alternativa a Twitter que lanzó Meta (ex Facebook) para competir con Twitter. No lo hizo en cualquier momento; aprovechó que la plataforma de Musk pasaba por una serie de problemas bastante serios tras los severos recortes de plantilla.

Por eso al menos en los primeros meses Threads tenía muy pocas funcionalidades habilitadas. Pero eso no ha impedido que lleve varios meses de crecimiento constante. Actualmente tiene 130 millones de usuarios, un número muy interesante para una plataforma relativamente joven.

Threads presenta una interfaz muy limpia, y que básicamente está dividida en dos pantallas: "Para ti", con las publicaciones que los algoritmos de Meta señalan como interesantes para nosotros, y "Seguidos", donde sólo aparecen aquellos a quienes hemos decidido tener en nuestra lista de contactos.

Cada publicación puede tener hasta 500 caracteres, más que los 280 de Twitter (al menos para los usuarios que no pagan, los que tienen suscripción pueden llegar a los 10 mil caracteres) y agregar fotos y videos al texto.

Threads es la apuesta de Meta para capturar a usuarios de Twitter.

Cada una de las publicaciones se puede marcar con un "me gusta", comentar, compartir dentro de Threads, enviar a otra aplicación, como WhatsApp, por ejemplo. A Threads aún le faltan agregar varias cosas.

Por ejemplo, una sección de Tendencias, algo clave en una plataforma que busca alentar las publicaciones sobre temas actuales. Y no tiene ninguna funcionalidad extra tipo Comunidades o Spaces, como si posee Twitter.

Una gran diferencia de Threads con respecto a Twitter es que claramente los temas políticos tienen mucho menos visibilidad. Esto no es casual. Meta ya avisó que esta plataforma no quiere vincularse tanto con lo noticioso, y prefiere apuntar hacia temas más cotidianos y de entretenimiento.

No es que prohiban los temas políticos; simplemente sus algoritmos no van a darle mucha difusión. Si les interesan ese tipo de contenidos, Threads no va a ser el espacio indicado para ustedes.

Para los próximos meses se espera que Threads sume nuevas posibilidades, como implementar el protocolo ActivityPub, con lo que tendrá interoperabilidad con Mastodon y otras plataformas del fediverso.

Bluesky, otra alternativa a Twitter

Bluesky es la más nueva de las tres alternativas que vamos a ver en esta nota, al menos de manera pública. Es que si bien está en desarrollo desde el año pasado, sólo se podía acceder por invitación. Desde hace algunas semanas ya está abierto de manera pública.

Bluesky liberó su acceso recientemente para competir con Twitter.

Al igual que Mastodon, su punto central es que se trata de una alternativa descentralizada, que permite que distintos servidores se unan a la red de Bluesky. Pero hay algunas diferencias: el protocolo es otro -AtProto- y cada servidor además puede aplicar diferentes reglas de moderación y pertenencia a la comunidad. Bluesky tiene una interfaz muy similar a la de Twitter, incluso hasta en los colores.

Cada publicación puede tener hasta 256 caracteres. Los mensajes se pueden marcar con "me gusta", republicar o guardar. Hay una sección de tendencias, además de sugerencias de usuarios a seguir. Pero Bluesky también suma puntos muy interesantes.

Por ejemplo, podemos crear listas de usuarios - por ejemplo, "cuentas de trolls"- y compartirlas. De esa manera, por ejemplo, podríamos ayudar a nuestros amigos y contactos a bloquear automáticamente a usuarios violentos.

A pesar de que es relativamente nueva para el público, Bluesky se encuentra cercana a los 5 millones de usuarios. Tiene aplicaciones para iOS y Android, y además se puede acceder a ella a través del navegador, igual que Twitter y Mastodon.