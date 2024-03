Cuánto cuesta el servicio de Starlink en Argentina: ¿es caro o barato en comparación con otros países?

El servicio de Internet satelital Starlink, perteneciente al magnate Elon Musk, ha iniciado su comercialización en Argentina con un precio inicial que ha generado gran repercusión. La aprobación del Gobierno argentino para operar en el país fue anunciada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) el 26 de febrero, permitiendo así que el servicio esté disponible para su contratación.

Además de Starlink, otras dos empresas líderes en el campo de la conectividad por satélite, Kuiper (propiedad de Amazon) y OneWEB, también recibieron la autorización del gobierno, con el objetivo de mejorar la conectividad en Argentina y posicionar al país como un líder regional en este ámbito.

El kit básico de la antena Starlink se ofrece a un precio de $1.650.000 e incluye la pieza central del hardware, la base, un router, un cable de alimentación de 23 metros y una guía.

Este modelo, conocido como Standard, ofrece una velocidad de 190 Mbps y una frecuencia de 200 Mbps, pudiendo ser instalado tanto en hogares de manera fija como transportado para su uso en diferentes destinos, una característica especialmente atractiva para los viajeros.

Cuánto sale el servicio de Starlink en Argentina, comparado con el resto del mundo

En cuanto al costo mensual del servicio, Starlink se ofrece en Argentina por 9 dólares en el sitio web de la compañía. Sin embargo, el servicio en sí comenzará a prestarse a partir del segundo semestre del año, sujeto a la aprobación reglamentaria. Los precios mensuales varían según la opción elegida: la opción Standard ofrece velocidades de entre 25 y 220 Mbps a un precio aproximado de 90 dólares, mientras que la opción Priority, con velocidades de 40 a 220 Mbps, tiene un costo mensual de 250 dólares. En ambos casos, la latencia se sitúa en torno a los 25-50 ms.

Comparativamente, en los Estados Unidos, el servicio inicialmente se facturó a 99 dólares al mes, con un pago inicial de 499 dólares por el equipo necesario. Sin embargo, en 2022, SpaceX elevó estos precios a 120 dólares al mes y 599 dólares por adelantado.

Aunque el costo mensual puede parecer elevado para una conexión a Internet, especialmente considerando que las velocidades de Starlink no rivalizan con las de la fibra óptica, Elon Musk apuesta a que el costo valdrá la pena para las personas que no tienen acceso a una conexión confiable. Con velocidades máximas actualmente fijadas en 220 Mbps, la Internet satelital de Starlink no se acerca a las velocidades de la fibra debido a la distancia que las señales deben recorrer en su viaje de ida y vuelta desde la estratosfera, lo que también aumenta la latencia.

Starlink: qué es y cuál es su diferencial

Starlink, desarrollado por SpaceX, ofrece Internet satelital mediante la instalación de una antena receptora y una aplicación para coordinar su dirección y recibir la señal del satélite. Esta tecnología es especialmente útil en áreas rurales donde la infraestructura de banda ancha tradicional es costosa o inexistente, proporcionando velocidades de banda ancha incluso en ubicaciones remotas gracias a su red de satélites en órbita baja.

La llegada de Starlink a Argentina se dio a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei, que definió la "desregulación de los servicios de Internet satelital" como parte de la modificación de la norma conocida como Argentina Digital (Ley N° 27.078), lo que permitió la libre provisión de facilidades de sistemas satelitales de comunicaciones, incluyendo a la empresa de Elon Musk, con quien existe una buena relación.

Starlink ha introducido innovaciones en su servicio, como la tecnología Direct To Cell, que permite la conectividad directa con dispositivos móviles sin la necesidad de teléfonos espaciales o antenas receptoras adicionales. Estos satélites ofrecen acceso a Internet de alta velocidad a dispositivos 4G o 5G, lo que resulta especialmente beneficioso para áreas sin cobertura de las empresas de telefonía convencionales. Se espera que este año se implemente un servicio de mensajería tipo SMS, seguido de llamadas de voz y conexión de datos para 2025.

En resumen, la introducción de Starlink en Argentina representa una oportunidad para mejorar la conectividad en el país, especialmente en áreas rurales o remotas donde la infraestructura de banda ancha tradicional es limitada o inexistente. A pesar de su precio inicial y las limitaciones de velocidad en comparación con la fibra óptica, Starlink ofrece una alternativa viable para aquellos que buscan una conexión confiable y de alta velocidad.