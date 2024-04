Instagram tiene con diversas funciones que permiten a los usuarios personalizar sus cuentas y así poder tener la mejor experiencia en la red social. La aplicación cuenta con diferentes medidas de seguridad y privacidad para que todos puedan navegar con tranquilidad en la aplicación.

Una de las funciones en materia de privacidad y seguridad es la posibilidad de bloquear a otros usuarios. De esta manera, se cortará todo tipo de interacción con la otra cuenta.

¿Cómo saber si alguien te bloqueó en Instagram?

Al bloquear a un usuario en Instagram se corta todo tipo de vínculo entre ambas cuentas y ya no puede haber una interacción entre ellas.

La persona que fue bloqueada no es notificada por lo que puede no darse cuenta de que esto ocurrió. Sin embargo, hay algunos trucos que pueden utilizarse para descubrir si alguien te bloqueó.

Buscar del nombre del usuario

En caso de sospechar que alguien te bloqueó en Instagram el primer paso es buscar el nombre del usuario en la barra de búsqueda.

Si se introdujo el nombre de usuario exacto y no aparece puede ser que esta persona te haya bloqueado. No obstante, no es un método del todo efectivo porque es posible que se haya eliminado la cuenta.

Si alguien te bloqueó Instagram no te notifica

Buscar su cuenta desde la versión web

Otra forma de saber si fuiste bloqueado en Instagram es buscar el nombre de usuario a través de la versión web de la aplicación. La dirección que se debe introducir en el navegador es:

www.instagram.com/(nombredelusario)

Para que esto sea efectivo, no se debe haber iniciado sesión en Instagram. Si aparece el perfil, significa que la persona te bloqueó. En caso de que no aparezca la cuenta, puede que hayan borrado o suspendido la cuenta y nadie puede verla.

Revisar los mensajes

Si habías intercambiado mensajes privados con el usuario, una manera de saber si te bloqueó es buscar el perfil en la lista de chats.

Si en lugar de su nombre de usuario la conversación aparece con el nombre "Usuario de Instagram" sin que la aplicación brinde más información, esta persona te bloqueó.

Asimismo, la red social no permitirá seguir a la cuenta en cuestión. También es posible que en algunos casos al intentar acceder al perfil aparezca el siguiente mensaje "Lo sentimos, esta página no está disponible. El enlace que seguiste puede estar roto, o la página fue eliminada".

Revisar las interacciones

Además de ver los mensajes, se puede comprobar si una persona te bloqueó revisando las otras interacciones.

Por ejemplo, revisar si aún están los "Me gusta" o comentarios en las publicaciones en las que había interactuado previamente. Si no aparecen, el usuario te bloqueó.

Es posible saber si te bloquearon de Instagram

¿Cómo bloquear a alguien en Instagram?

Sea por el motivo que cada usuario quiera, es posible bloquear a otra cuenta de Instagram para evitar las interacciones y que pueda ver tu perfil.

Los pasos para bloquear a una cuenta en Instagram son los siguientes:

Buscar la cuenta a la que se quiera bloquear. Se puede hacer desde una publicación o buscando su perfil a través de la sección "Explorar"

a la que se quiera bloquear. Se puede hacer desde una publicación o buscando su perfil a través de la sección Dentro del perfil, se debe hacer clic sobre el menú con los tres puntos que se encuentra en la esquina superior derecha

que se encuentra en la esquina superior derecha Seleccionar la opción "Bloquear". Se puede elegir entre bloquear esa cuenta o bloquear esa cuenta y todas las cuentas relacionadas futuras que pudiera crear ese usuario

Se puede elegir entre bloquear esa cuenta o bloquear esa cuenta y futuras que pudiera crear ese usuario El último paso es confirmar el bloqueo presionando el botón "Bloquear" que aparecerá nuevamente en una ventana

¿Cómo silenciar y restringir a una cuenta en Instagram?

Además de bloquear a otras cuentas en la red social, también existen las funciones de silenciar o restringir.

Silenciar a alguien en Instagram permite ocultar sus publicaciones o historias sin dejar de seguirlo. Esto puede ser útil si alguien publica con demasiada frecuencia o si su contenido no te interesa.

Para silenciar a alguien en Instagram:

Ingresar al perfil de la persona que quieras silenciar

de la persona que quieras silenciar Tocar el botón "Siguiendo"

En el menú que aparece, seleccionar "Silenciar"

Elegir si se quieren silenciar las "Publicaciones", las "Historias" o ambas

Una vez que hayas silenciado a alguien, ya no verás sus publicaciones o historias en el inicio. Sin embargo, aún podrás verlas si buscás su perfil directamente.

Al silenciar a un usuario no te aparecerán sus historias

Restringir a alguien en Instagram te permite limitar la forma en que interactúa en la plataforma. Esto puede ser útil si alguien te está acosando o enviándote mensajes no deseados.

Al restringir a alguien, este usuario no podrá ver tus historias ni publicaciones en directo, sus comentarios en tus publicaciones estarán ocultos ni podrá enviarte mensajes privados.

Para restringir a alguien en Instagram:

Ir al perfil de la persona que se quiera restringir

que se quiera restringir Tocar los t res puntos "..." en la esquina superior derecha

en la esquina superior derecha Seleccionar "Restringir".

Confirmar que se quiere restringir a esa persona

Instagram brinda diferentes funciones de privacidad para que los usuarios se sientan seguros al utilizar la red social.

En caso de que una persona te haya bloqueado, silenciado o restringido, no hay nada que se pueda hacer, ya que es su elección y no hay forma de revertirlo siendo el afectado.

No obstante, con estos trucos podrás confirmar si fuiste bloqueado por un usuario de Instagram.