El cofundador de WeWork, Adam Neumann, y sus socios financieros presentaron una oferta para comprar la empresa en bancarrota por más de 500 millones de dólares, según dijo un representante de su empresa de bienes raíces.

El diario estadounidense The Wall Street Journal había informado que Neumann ofreció comprar la compañía que dirigía por más de 500 millones de dólares, citando a personas familiarizadas con el asunto.

"Hace dos semanas, una coalición de media docena de socios financieros, cuyas identidades son conocidas por WeWork y sus asesores, presentó una oferta potencial por sustancialmente más de lo que informó el Wall Street Journal", dijo el representante de Flow, la empresa inmobiliaria de Neumann.

No quedó claro de inmediato cómo Neumann financiaría la adquisición del proveedor de espacio de oficinas compartidas, informó el periódico. Un representante de la compañía de bienes raíces de Neumann, Flow, confirmó que se presentó una oferta, diciendo que excedía la cantidad reportada por el Journal.

WeWork dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que sigue enfocada en salir de la protección por bancarrota del Capítulo 11 en el segundo trimestre como una "empresa financieramente fuerte y rentable".

"WeWork es una empresa extraordinaria y no es de extrañar que recibamos expresiones de interés de terceros de forma regular", dijo la compañía. "Nuestra junta directiva y nuestros asesores revisan esos enfoques en el curso ordinario, para garantizar que siempre actuemos en el mejor interés a largo plazo de la empresa", agregó la empresa.

WeWork salió a bolsa luego de la pandemia.

Adam Neumann quiere revancha en WeWork

Neumann, exdirector ejecutivo de WeWork, y otros inversores, incluido Third Point, de Dan Loeb, exploraban una oferta para comprar WeWork de la bancarrota, informó la agencia Bloomberg el mes pasado. Neumann y su empresa de bienes raíces, Flow, habían estado tratando de obtener la información de WeWork necesaria para formular una oferta desde diciembre, según una carta enviada a los abogados de WeWork.

Third Point no está involucrado en la oferta de Neumann, dijeron personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque la información era privada. Un portavoz de la firma declinó hacer comentarios.

Neumann’s Flow recibió una inversión de 350 millones de dólares de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz con una valoración de 1.000 millones de dólares en 2022 incluso antes de comenzar a operar. Flow opera propiedades residenciales multifamiliares que tienen como objetivo fomentar un sentimiento de propiedad y comunidad. La valoración de WeWork se desplomó desde un máximo de 47.000 millones de dólares después de un intento fallido de salir a bolsa en 2019, y luego la pandemia de Covid-19 asestó otro golpe.

Aunque las ubicaciones de las oficinas de WeWork se vaciaron inicialmente, la demanda de trabajo flexible demostró ser algo resistente. La empresa salió a bolsa en 2021 a través de una combinación con una empresa de adquisición de propósito especial.

Antes de caer en bancarrota, WeWork había estado tratando de ofrecer una historia de cambio, una en la que la ruidosa empresa inicial de coworking se transforma en una empresa pública estable y rentable.

Después de la pandemia, la empresa con sede en New York perdió dinero con arrendamientos onerosos. La compañía enumeró 19.000 millones de dólares en pasivos y 15.000 millones de dólares en activos en su presentación del Capítulo 11 el año pasado.