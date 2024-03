Alguna vez Instagram fue una plataforma orientada a las fotografías. De hecho, nació únicamente como aplicación para celulares allá por 2010. Y su gran diferencial era la posibilidad de crear una comunidad de seguidores y contactos a partir de compartir fotos retocadas con filtros, y que disimulaban que las cámaras de celulares allá por 2010 eran bastante malas.

Pero con el paso del tiempo Instagram cada vez le comenzó a quitar relevancia a la parte de fotos y pasó a enfocarse primero en las Historias y luego en los videos cortos o Reels. En el camino quedaron aquellos usuarios que están interesados en la fotografía, y que se encuentran ahora que en Instagram las fotos cada vez tienen menos relevancia.

¿Es hora de buscar alguna alternativa para compartir nuestras fotos desde el celular en una red un poco más amigable? Y allí nos encontramos con un problema: ¿hay aplicaciones que realmente valga la pena probar? En esta nota vamos a contarte de dos alternativas: Pixelfed y VSCO.

Pixelfed, para tus fotos del celular

Pixelfed es una red social que toma elementos del Instagram de hace unos años, pero que le suma un punto muy importante: es descentralizada y puede ser instalada en muchos servidores que se intercomunicarán gracias a usar el mismo protocolo.

Si Mastodon es la versión desccentralizada de X/Twitter, Pixelfed es de Instagram. En tanto red social, en Pixelfed podemos seguir a otros usuarios, y la gran diferencia con respecto a Instagram y similares es que no hay una versión algorítmica: lo que aparece en la página inicial es todo lo que publican nuestros contactos.

Pixelfed tiene funciones que recuerdan a Instagram.

Cuando recién ingresamos, obviamente no tendremos contactos. Para encontrar otros fotógrafos interesantes podemos ir a la sección "Discover", donde aparecerán imágenes recientes y destacadas. Allí podremos dar "like" a las fotos o comenzar a seguir a los usuarios. Como toda red social relativamente nueva y no tan grande, no va a ser complicado que otros comiencen a seguirlos.

La interfaz de Pixelfed es muy sencilla. Por un lado, está el "Home Feed" o muro del usuario, donde podemos subir nuestras fotos. En la misma publicación pueden convivir hasta 10 imágenes, cada una con su texto independiente.

La interfaz de carga aparece cuando hacemos clic en "New Post"; allí subimos la imagen y agregamos el texto. Vas a ver un icono de varita mágica; si hacés clic allí, aparecen los filtros disponibles, tal como podés encontrar en Instagram.

En "Audience" podés seleccionar si la imagen será pública, privada o que no aparezca en los feeds públicos del muro. Otros usuarios podrán dar "me gusta", dejarles un comentario, republicar la imagen en su cuenta o comenzar a seguirlos.

Luego hay otras dos versiones del muro. El "local feed" muestra todas las imágenes que se publican en el servidor que usamos; y el "Global Feed" imágenes que salen en cualquier aplicación del fediverso, lo que incluye a Mastodon y similares.

En la parte superior del muro aparece la parte de Historias. No hay mucho secreto en esta parte, que por ahora tampoco está tan desarrollada. Se pueden subir fotos y videos, se puede configurar la duración y si aceptamos comentarios y reacciones.

Pixelfed está en fase de pruebas.

Por desgracia aún no están desarrolladas otras herramientas visuales, como agregar tipografías y enlaces. La recomendación en este caso es agregar fotos o videos ya editados previamente en otras herramientas. Pixelfed incluye algunas funcionalidades más, como mensajes directos y una página con notificaciones de "Me gusta" y republicaciones.

Las aplicaciones para móviles de Pixelfed son muy recientes, y de hecho por ahora están en testeo para iOS y Android. Si querés instalarla en tus dispositivos, podés hacerlo desde la página de Pixelfed, porque todavía no están en las diferentes tiendas de aplicaciones. En el caso de iOS debés tener instalado TestFlight, la opción de Apple para probar aplicaciones nuevas. Pixelfed es gratuita.

VSCO

VSCO es una plataforma orientada sobre todo a fotógrafos, tanto profesionales como amateurs, pero que tienen como objetivo mejorar la calidad de sus imágenes. En la página inicial vamos a encontrar un diseño muy minimalista donde aparecen las imágenes que suben las personas que seguimos, y aquellas que son miembros pro de la plataforma. En tanto red social, se puede seguir a otros usuarios y marcar las imágenes con likes.

Para subir fotos o videos, debés hacer clic en el icono que se encuentra en la parte inferior al medio, y que se llama "Estudio". Se desplegará allí un menú que permite tomar fotos, filmar videos o simplemente importar la imagen desde la memoria del celular.

Una vez que tenemos la foto lista, comienza lo interesante en VSCO: al hacer clic en "Edit" en la parte inferior se van a desplegar una serie de filtros de muy buena calidad. Muchos de ellos emulan cámaras análogicas famosas.

Hay un buen número de filtros, hay también hay opciones que están disponibles únicamente para quienes pagan la cuenta Pro de VSCO, que cuesta 20 dólares por año u 8 dólares por mes. Claramente te alientan a que compres la opción anual.

VSCO tiene fuerte predicamento en fotógrafos basados en el iPhone.

Los filtros se pueden además retocar con otras opciones de manejo de contraste, luminosidad y más. VSCO permite crear además combinaciones de filtros para obtener resultados más originales, pero esa opción está disponible únicamente para los usuarios Pro.

Esta aplicación se puede instalar tanto en iOS (iPhone) como Android. Tiene suficientes opciones gratuitas como para merecer ser usada, aunque algunas opciones puntuales únicamente solo se encuentren disponibles para participantes Pro.