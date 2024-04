Los Samsung S24 vienen solo con un cable USB-C, pero deberás comprar tu propio adaptador de pared o cargador inalámbrico, si aún no tenés uno,

Como se ha convertido en la norma, desafortunadamente, ninguno de los celulares de la nueva línea Samsung S24 viene con un cargador en la caja. Dicho esto, no es demasiado difícil encontrar un excelente cargador compatible, y a continuación tenemos las principales recomendaciones para vos.

Es posible que ya tengas un cargador compatible en tu casa, especialmente si estás actualizando desde un Samsung Galaxy S23. Esto se debe a que las especificaciones de energía no han cambiado: el Samsung S24 básico alcanza un máximo de 25 W, mientras que el Samsung S24 Plus y el Samsung S24 Ultra pueden repostar a 45 W sustancialmente más rápido.

Cualquier cargador debe igualar o superar esas cifras para ofrecer la máxima velocidad. Podés usar una plataforma o soporte de carga inalámbrica en lugar de USB-C, pero no esperes nada mejor que 15 W, incluso con accesorios que admitan la carga súper rápida de Samsung.

Cargador de pared de carga súper rápida Samsung de 3 puertos

Pensá en esto como la opción de la navaja suiza. Su puerto USB-C principal de 65 W es compatible con la tecnología de carga súper rápida de Samsung, lo que le permite recargar un Samsung S24 Plus o Ultra a máxima velocidad.

Además de eso, hay un puerto USB-C secundario de 25 W y una conexión USB-A de 15 W para compatibilidad con versiones anteriores. Esto lo hace ideal para cargar tabletas o accesorios al mismo tiempo y es lo suficientemente compacto para viajar.

Si hay un inconveniente, es solo que 65 W es su capacidad máxima, sin importar cuántos dispositivos estén conectados. En teoría, podrías usar esto para alimentar algunas computadoras portátiles o una Steam Deck a sus velocidades máximas de carga, pero habría poco. si queda algún poder para cualquier otra cosa. Incluso un Samsung S24 Plus o Ultra dejará a otros dispositivos con solo 15W para compartir.

Cargador inalámbrico súper rápido Samsung

Este producto sólo alcanza un máximo de 15 W, a pesar de su nombre, pero está bien.

En realidad, está diseñado para cargarlo durante la noche en tu mesa de luz, o tal vez para recargas ocasionales mientras estás ocupado en tu oficina o sala de estar.

Cuando necesitás cargar rápidamente, siempre es mejor hacerlo por cable. Sin embargo, 15 W es razonablemente alto para la conexión inalámbrica y, dado que se incluye un adaptador de pared, no necesitarás comprar un cargador para tu cargador.

Quizás la característica más bienvenida es un ventilador incorporado, que ayuda a controlar el exceso de calor que genera la carga inalámbrica.

Debés tener en cuenta que solo alcanzarás la máxima velocidad con celulares Samsung que admitan carga inalámbrica súper rápida.

Podés alimentar otros dispositivos, como iPhone, pero alcanzarán un máximo de 7,5 W.

Soporte Anker PowerWave II

Si deseás que tu celular permanezca en posición vertical durante la carga inalámbrica para poder ver videos, notificaciones, información musical o simplemente la hora, PowerWave II es tu mejor opción.

Admite una potencia de hasta 15 W (dependiendo de tu celular) y, de hecho, es más barato que el cargador inalámbrico plano oficial de Samsung.

Cuando mirás un video, hay una segunda bobina horizontal cerca de la base para que puedas seguir cargando en modo horizontal.

No hay mucho más que decir sobre este producto, que utiliza un cable de carga con un adaptador de pared conectado permanentemente.

Eso y su factor de forma general significan que no es adecuado para viajar.

Es mejor usarlo como elemento estático en tu mesa de luz o escritorio.

Cargador de pared súper rápido Samsung de 45 W

Éste es bastante sencillo. Quizás demasiado, dado que Samsung vende su cargador de 3 puertos por un precio barato.

Sin embargo, es compacto y, para algunas personas, ese puede ser el factor más importante.

Puede alcanzar las velocidades completas de 45 W del Samsung S24 Plus y Ultra.

Si solo necesitás un cargador de un solo puerto y te preocupás tanto por la compacticidad, probablemente sea mejor que optes por el Anker 713.

La ventaja de optar por Samsung es la compatibilidad y disponibilidad garantizadas.

Si te decidís por este cargador, te conviene comprarlo al mismo tiempo que tu Samsung S24.

Anker 713 Nano II

Anker es el rey reinante de los accesorios de carga de terceros, ya que sus productos tienden a lograr un equilibrio ideal entre costo, calidad y características.

El 713 se distingue por su tamaño: es tan pequeño que no es mucho más grande que un trozo de chocolate.

Eso hace que sea fácil de usar en casa o de viaje, y podrías considerar seriamente tener uno en el bolsillo.

Lo único que hay que mencionar es que las puntas son plegables y que podés alcanzar 45 W en los Samsung S24 Plus y Ultra.

También es suficiente energía para cargar dispositivos portátiles para juegos y algunos portátiles que no son para juegos.

¿El Samsung S24 viene con cargador?

No, no es así. Viene con un cable USB-C, pero deberás comprar tu propio adaptador de pared o cargador inalámbrico (si aún no tenés uno), o conectarlo a una computadora o tableta.

¿Cuánto tarda en cargarse el Samsung S24?

Samsung dice que el tiempo de carga debería ser idéntico al de la línea S23. Maximizar la potencia posible a través de USB-C, eso se traduce en aproximadamente 65 minutos para el Samsung S24 básico, 55 minutos para el Samsung S24 Plus y 57 minutos para el Samsung S24 Ultra. Tu experiencia puede ser diferente.

La carga inalámbrica debería tardar entre 90 y 120 minutos utilizando accesorios compatibles con el estándar patentado de Samsung. De lo contrario, un cargador Qi convencional debería tardar entre 135 y 150 minutos.

¿El Samsung S24 admite carga inalámbrica?

Sí. Puede cargar a velocidades de hasta 15 W, pero eso depende de que una plataforma o soporte sea compatible con la tecnología patentada de Samsung. Usando solo el estándar Qi, es más probable que veas velocidades de entre 7,5 y 10W.