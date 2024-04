5G, la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil comenzó a desplegarse en la Argentina. Como está en sus inicios en el país, es muy posible que desaparezca repentinamente, lo que nos obliga a conectarnos a redes 4G (LTE) o incluso 3G más lentas.

Si falta 5G en tu celular, esto es lo que probablemente esté sucediendo y cómo podés solucionarlo, siempre y cuando tu teléfono móvil disponga de acceso a esta tecnología, cada vez más común en los dispositivos que se venden en el país.

¿Por qué no funciona 5G en mi celular?

Suponiendo que tu celular sea compatible con 5G, la explicación normal es que tu operador no tiene cobertura 5G en tu ubicación. Si bien de a poco las principales áreas urbanas de la Argentina disponen de 5G, la mayoría aún no lo están, y muchas áreas rurales están limitadas a 4G o 3G, suponiendo que tengan alguna señal.

Sin embargo, hay otras posibles explicaciones. Un celular debe ser compatible con las bandas 5G que usa tu operador y, si usás un teléfono móvil de otro país, eso no está garantizado. También es posible que tu proveedor esté sufriendo cortes o que tu plan telefónico no sea compatible con 5G.

Muchas de estas cosas no tienen una solución fácil, pero también es posible que haya errores o configuraciones de software interfiriendo, en cuyo caso existen soluciones más) rápidas que podés probar.

Cómo arreglar 5G en un celular Android o en un iPhone

Esta sección es tanto como una lista de verificación como una guía de solución de problemas. Si bien ya hemos abordado algunos de estos pasos, y algunos de ellos pueden parecerte obvios, es importante descartar respuestas fáciles antes de pasar a otras complicadas o drásticas.

La gran mayoría de los celulares de gama alta disponen de 5G.

Aseguráte de que tu celular tenga 5G habilitado

Algunos dispositivos te permiten desactivar 5G para ahorrar batería. En un celular con Android, buscá una opción como Modo de red o Tipo de red preferido en la aplicación Configuración. En un iPhone, debés ir a Configuración > Celular > Voz y datos y seleccioná 5G Auto o 5G activado. Esto último obligará a tu teléfono a usar 5G siempre que esté disponible, pero a expensas de la duración de la batería.

Intentá activar y desactivar el modo avión

Podría ser que solo te hayan desviado temporalmente de 5G, por ejemplo, debido a la congestión de la red. Activar y desactivar el Modo avión obliga a tu celular a volver a conectarse a las redes de telefonía móvil, y es posible que tengas suerte.

Buscá el ícono de un avión en Configuración rápida (Android) o Centro de control (iPhone). Alternativamente, podés alternar el celular directamente a través de la aplicación Configuración de tu celular.

Consultá el mapa de cobertura de tu operador

Como ya se mencionó, la razón más común por la que las personas no pueden conectarse a 5G es porque su operador no tiene una torre equipada con 5G cerca. Por lo general, podés encontrar mapas de cobertura de red en la web; como ejemplo, aquí. Notarás que si estás en un área sin cobertura, no hay nada que puedas hacer excepto reubicarte.

Comprobá si hay cortes

Las áreas que deberían tener 5G pueden sufrir cortes, por ejemplo por torres dañadas o congestión severa. Si tu operador no tiene un rastreador de interrupciones conveniente, es posible que puedas obtener información a través de las redes sociales.

Aseguráte de que tu plan telefónico incluya 5G

Algunas compañías económicas y/o planes de datos te limitan a 4G como una forma de mantener bajos los costos. No hay nada automáticamente malo en esto: 5G a veces es apenas más rápido que 4G, en todo caso, pero es potencialmente fácil pasar por alto este detalle cuando te atrae una tarifa de suscripción mensual baja.

Comprobá si tu celular es compatible con las bandas 5G de tu operador

Como regla general, si usás un celular en el país donde lo compraste, sus radios 5G deberían funcionar con todos los operadores locales hasta cierto punto. Pero si compraste un modelo chino o un celular en Europa y lo importaste a la Argentina, es posible que no funcione con las bandas correctas. Para confirmar esto, deberá investigar las especificaciones del celular y del operador.

Buscá actualizaciones del sistema operativo

Si bien es dudoso, podría haber un error de Android o iOS que interfiera con las conexiones 5G. En la mayoría de los celulares con Android, podés buscar una actualización yendo a Configuración > Sistema > Actualización del sistema. Las etiquetas pueden variar según su dispositivo.

Los propietarios de iPhone pueden realizar la misma tarea yendo a Configuración > General > Actualización de software. Antes de instalar cualquier nueva versión del sistema operativo, aseguráte de que tu celular tenga una copia de seguridad, esté conectado a Wi-Fi y esté razonablemente bien cargado. Reservá algo de tiempo también, porque tu celular estará brevemente fuera de servicio mientras se realiza la instalación. Necesitarás al menos de 15 a 30 minutos.

Intentá forzar una actualización de la configuración del operador

Los operadores lanzan ocasionalmente pequeñas actualizaciones de perfiles patentados por motivos de compatibilidad o para solucionar problemas específicos. Por lo general, se te pedirá que los instales automáticamente si no suceden entre bastidores, pero es posible que te falte uno que te permita volver a 5G.

En un dispositivo con Android, buscá una opción como Configuración del operador en la aplicación Configuración. No existe un equivalente directo de esto en los iPhone, pero si vas a Configuración > General > Acerca de y esperás un minuto, se te pedirá que instales nuevas configuraciones del operador si están disponibles.

Reiniciá configuración de la red

Considerá esto como el último recurso. ¿Por qué? Como mínimo, tu celular tendrá que volver a adquirir la configuración del operador y no hay garantía de que obtengas 5G cuando regrese. En los iPhone, el proceso también restablece elementos como los inicios de sesión de Wi-Fi y las conexiones de redes privadas virtuales (VPN, sigla en inglés), lo que podría alterar gravemente el uso diario.

Los operadores comenzaron a desplegar 5G en la Argentina a fines del 2023.

Podés restablecer la configuración de red de Android yendo a Configuración > Sistema > Opciones de reinicio > Restablecer configuración de red móvil. Una vez más, las etiquetas pueden variar según su dispositivo.

El equivalente en el iPhone es Configuración > General > Restablecer > Restablecer configuración de red. En cualquiera de las plataformas probablemente deberías hacer una copia de seguridad de tu celular primero, especialmente porque 5G no es estrictamente necesario.