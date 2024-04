TikTok, la red social de origen chino para compartir videos cortos y en formato vertical propiedad de la empresa china ByteDance, confirmó este jueves, a través de la red social X, que la aplicación TikTok Notes, su alternativa a Instagram, ya está disponible en Australia y Canadá tanto en la Play Store como en la App Store.

Se trata de un nuevo capítulo entre la principal competencia que se registra hoy en el mercado de las redes sociales: TikTok versus Instagram. Hasta ahora, la aplicación propiedad de Meta copió algunas funciones de TikTok, pero la plataforma china quiere competir con Instagram en su propio terreno: la fotografía.

TikTok publicó recientemente un hilo en X, la antigua Twitter, en el cual anunció el lanzamiento oficial de TikTok Notes, su propia red social de fotografías, y confirmó que esta nueva aplicación ya está disponible para su descarga tanto a través de la Google Play Store como de la App Store de Apple para un número limitado de usuarios en Australia y Canadá.

TikTok Notes te va a permitir escribir titulares para las fotografías encima de los pies de fotos, una característica que no está disponible en Instagram de forma nativa. TikTok Notes apuesta por una interfaz simple y minimalista, ya que cuenta con una página de inicio que está dividida en dos secciones: "Para ti" y "Siguiendo".

Son las mismas que vemos en la página principal de la aplicación de TikTok, y en ella, las fotografías se muestran mediante una cuadrícula de dos columnas que nos recuerda a la de otra red social enfocada hacia las imágenes: Pinterest.

Por el momento, TikTok no confirmó cuando llegará su alternativa a Instagram a otras regiones del mundo como Sudamérica, pero el hecho de que se haya comenzado a desplegar en Australia y Canadá permite especular que no tendremos que esperar mucho para poder probar TikTok Notes en la Argentina.

TikTok es una de las redes sociales más populares del orbe.

La competencia entre TikTok e Instagram

TikTok ya permite publicar fotografías en su aplicación, que se muestran como otro video, o como un carrusel horizontal de imágenes si son varias. TikTok informó que este tipo de publicaciones compartidas anteriormente se mostrarán también en la cuenta de TikTok Notes, junto a las nuevas publicaciones de fotografías.

La compañía dijo también que se podrá definir que las publicaciones en una aplicación se mantengan separadas de la otra aunque el usuario sea el mismo.

El competidor de TikTok Notes será Instagram, la plataforma que nació como una aplicación para mostrar fotos y luego sumó videos verticales breves para competir con Snapchat en 2016. TikTok tiene más de mil millones de usuarios. Instagram tiene más de 2.000 millones de usuarios registrados.

¿Cómo borrar el historial en TikTok?

Anteriormente, había una serie larga y compleja de pasos que debías seguir para conocer su historial de reproducciones en TikTok, por lo que no valía la pena el esfuerzo. Ahora, sin embargo, podés encontrar fácilmente tu historial de reproducciones y, si lo deseas, borrarlo. Todo lo que tenés que hacer es:

Tocá el ícono de tu perfil en la esquina inferior derecha de la pantalla. Seleccioná el ícono de tres líneas en la esquina superior derecha. Tocá Ajustes y privacidad > Centro de actividades.

Ahora deberías ver una galería con todos los videos que has visto durante los últimos 180 días. Tocá cualquiera que quieras volver a ver. Si deseás borrar alguno o todos los videos de tu historial, es muy sencillo de organizar.

Si lo deseás, podés guardar primero tu historial de reproducciones antes de eliminarlo del sitio de TikTok volviendo a Ajustes y Privacidad, y luego a Cuenta > Descargar tus datos. Para eliminar uno o más de los videos que has visto realizá los siguientes pasos:

En la página Historial de videos vistos, tocá Seleccionar en la esquina superior derecha. Aparecerán círculos vacíos en la esquina superior derecha de cada video. Tocá el círculo de cada video que deseás eliminar y luego presioná el botón rojo Eliminar en la esquina inferior derecha. Si deseás borrar todos tus videos, usá el botón Seleccionar todo el historial de videos vistos en la parte inferior izquierda, que marcará los círculos, y luego tocá el botón Eliminar.

Bonus track: cómo cambiar tu nombre en TikTok

Cuando comenzás a usar TikTok, se te solicita un nombre de perfil y un nombre de usuario. Sin embargo, si estuviste usando TikTok por un tiempo, no sería inusual que decidas cambiar uno o ambos. Quizás usaste tu nombre real y al principio no sabías que tu nombre se haría público. O quizás el nombre que elegiste originalmente ya no es el adecuado para el tipo de contenido que vas a publicar.

O tal vez simplemente decidiste que querés ser conocido por algo más emocionante. De cualquier manera, es sencillo cambiar tu nombre de perfil o su nombre de usuario. En TikTok, el nombre de usuario es el que va precedido del signo @.

Dirigíte a tu página de perfil, tocando el ícono de Perfil en la esquina inferior derecha. Seleccioná Editar perfil. Seleccioná Nombre para cambiar el nombre de su perfil o Nombre de usuario . Escribí tu nuevo nombre. En el caso de tu nombre de usuario, recordá que tendrá que ser único.

Hay varias otras cosas que debés tener en cuenta antes de cambiar tu nombre de usuario. Primero, tu nombre de usuario solo puede cambiarse una vez cada 30 días, así que aseguráte de que sea uno con el que puedas vivir, al menos durante ese período. Además, si cambiás tu nombre de usuario, eso significa que también cambiará tu URL personal de TikTok, que generalmente tiene el formato tiktok.com/@nombredeusuario. Como resultado, cualquiera que intente utilizar la dirección anterior ya no verá tus videos. Y finalmente, si tenés una cuenta verificada y cambiás tu nombre de usuario, esa cuenta ya no estará verificada.