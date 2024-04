¿Buscas un buen celular con 5G, la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil? No busques más, porque en esta nota de iProfesional encontrarás los mejores dispositivos con 5G sin que tengas que pagar una fortuna.

El cambio de la tercera generación (3G) de tecnologías de telefonía móvil a la cuarta (4G) fue un gran problema ya que finalmente trajo velocidades de descarga decentes a dispositivos móviles por primera vez.

El paso a 5G no es tan crítico. Es más rápido, pero la mayoría de sus ventajas van dirigidas a la Internet de las cosas y a mejorar la conectividad entre nuestros dispositivos. La tecnología 5G existe desde hace algunos años. Recién a fines del 2023 comenzó a desplegarse en la Argentina por demoras gubernamentales y se está abriendo camino en más teléfonos móviles inteligentes.

¿Qué es 5G? ¿Lo necesitás?

5G es el sucesor de 4G LTE. Al menos por ahora, 4G LTE y 5G coexisten, y no es probable que eso cambie pronto. 5G promete velocidades de datos más rápidas, latencia de hasta 12 ms y nuevos casos de uso como funcionalidades de ciudades inteligentes, mejor compatibilidad con vehículos autónomos y más. Definitivamente es un paso adelante.

Dicho esto, probablemente no necesités 5G. Si vivís en un área con buenas velocidades LTE, la actualización a 5G no será tan masiva. Será más rápido y tendrá tiempos de ping más bajos, pero a menos que tengas un plan ilimitado con soporte de video 4K, no notarás mucha diferencia fuera de las grandes descargas.

Por supuesto, no hay ninguna razón por la que no debas actualizar, incluso si las ventajas son pequeñas. Al principio, 5G era un beneficio adicional que solo admitían unos pocos celulares. Esos días ya quedaron atrás, y la mayoría de los teléfonos móviles inteligentes de gama media y alta ahora cuentan con soporte 5G integrado.

Los operadores avanzan con el despliegue de 5G en la Argentina.

En cuanto a los operadores, debés tener en cuenta que el lanzamiento aún está en progreso y, por lo general, solo encontrarás 5G en áreas más urbanas. Consultá este mapa de cobertura de 5G en la Argentina.

La buena noticia es que incluso si comprás un celular 5G, seguirás teniendo acceso completo a la tecnología 4G LTE, por lo que realmente no tenés nada que perder. Ahora que sabés un poco más sobre qué es 5G y qué esperar, echemos un vistazo a los mejores celulares 5G disponibles en la Argentina con buena relación precio-calidad.

Samsung Galaxy S23 Plus: excelente opción para quienes quieren potencia

La familia Samsung Galaxy S23 consta de varios dispositivos, pero el Plus es un buen término medio para aquellos que quieren una potencia pero no quieren gastar una fortuna. No es tan llamativo como el Galaxy S23 Ultra, pero se acerca mucho y ofrece un valor mucho mejor. Admite sub-6 5G y mmWave desde el primer momento; no es necesario adquirir una variante especial.

El diseño continúa al de la serie S22, con una pantalla AMOLED plana de 6,6 pulgadas. Es fácil de sostener y tiene una de las mejores pantallas disponibles en el mundo móvil. Cuando se trata de rendimiento, Samsung es difícil de superar, gracias a la potente variante del chipset Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy, que cuenta con una CPU y GPU ligeramente "overclockeadas".

La duración de la batería también es excelente con el S23 Plus, en gran parte debido a su robusta batería de 4.700 mAh. No tendrás problemas para pasar un día entero y, cuando llegue el momento de cargarlo, la carga rápida de Samsung puede llevar el teléfono de cero a 100% en solo una hora. También admite carga inalámbrica a 15W.

El Galaxy S23 Plus tiene una gran cámara. Tiene el mismo sensor que el S22 Plus, pero el procesamiento de Samsung es mejor que nunca. El software de la cámara tiene muchas funciones de modo manual y un modo Expert Raw que te permite procesar fotografías manualmente. Dicho esto, no obtuvo la cámara principal mejorada de 200MP que se encuentra en el Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Plus incluye 5G.

Si deseás mucho rendimiento, una excelente cámara y soporte de software, hay algunos celulares que se acercan a la serie Galaxy S23. Hablando de software, obtenés cinco años de actualizaciones de seguridad y cuatro años de actualizaciones de la versión de Android. Eso es incluso mejor que lo que Google tiene para ofrecer.

El modelo del Samsung Galaxy S23 Plus de 8GB de memoria operativa (RAM) y 256 GB de almacenamiento en color crema se consigue en la tienda oficial de Samsung en Mercado Libre a $1.571.999.

El iPhone 14 Pro es el mejor celular de Apple para la mayoría

El iPhone 14 Pro es un excelente teléfono 5G, con compatibilidad con mmwave y sub-6 en todas las versiones del dispositivo. No solo obtenés un sólido soporte 5G, sino que también una gran cantidad de potencia bajo el capó.

El celular funciona con el último chipset A16 Bionic de Apple, con 6 GB de RAM y hasta 1 TB de espacio de almacenamiento. Si bien 6 GB puede no parecer mucho para un buque insignia, recordá que iOS es más eficiente en cuanto a memoria y, por lo tanto, hace más con menos.

No es sólo un celular potente: el iPhone 14 Pro también tiene algunas de las mayores actualizaciones de cámara que ha llegado a iOS en años. Hay un sensor principal de 48MP, respaldado por dos cámaras de 12MP.

Esta configuración de cámara triple se compara bien con lo mejor que ofrece Android, con una excelente recreación de color y un rango de zoom óptico de 6x. Incluso hay una cámara automática mejorada con enfoque automático.

iPhone 14 Pro incluye 5G.

Todas las fotografías fijas se ven geniales en el iPhone 14 Pro, pero ¿qué pasa con los videos? Esta es otra área que Apple maneja bien. De hecho, incluso ofrece un modo Cinemático especial que añade bokeh digital y enfoque automático a la mezcla.

Apple tiende a tener una duración de batería sólida en sus buques insignia, y el iPhone 14 Pro no es una excepción a pesar de tener una batería más pequeña que la mayoría de sus competidores con solo 3200 mAh.

El celular puede aguantar fácilmente un día y medio, especialmente si desactivás algunos extras como la pantalla siempre encendida. El lado negativo es que Apple tiende a tener una carga bastante lenta. Se tarda aproximadamente una hora y 20 minutos en cargarse. Pero está muy lejos de lo que obtendrás con la serie Galaxy S23.

El modelo del iPhone 14 Pro de 256 GB de almacenamiento en color plata se consigue en la tienda oficial de Mac Station, distribuidor oficial de Apple en la Argentina, en Mercado Libre a $2.571.449.

El Galaxy A54 5G es el mejor celular económico para los fanáticos de Samsung

Si estás buscando un celular 5G asequible, el Samsung Galaxy A54 5G podría ser la combinación perfecta. El A54 5G funciona con un Exynos 1380 respaldado por 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Incluso hay microSD para expansión.

Una de las mejores cosas del Galaxy A54 5G es el diseño, que esencialmente imita la apariencia y el estilo de la serie Galaxy S23. Por supuesto, no es exactamente lo mismo. El celular tiene un acabado Gorilla Glass 5 en la parte delantera y trasera, pero cambia el marco de metal por uno de plástico.

Samsung Galaxy A54 tiene un modelo con 5G.

Los adictos a las pantallas estarán felices de saber que el A54 tiene una de las mejores pantallas en un celular de gama media, completa con un panel AMOLED de 120 Hz de desplazamiento suave.

La duración de la batería también es buena en el A54 5G, con un promedio de aproximadamente un día y medio con una sola carga. También hay una carga de 25 W que puede llevar el celular de cero a máximo en aproximadamente 1 hora y 25 minutos.

En general, el Galaxy A54 es un modelo sólido de gama media, pero lo que realmente cierra el trato es el compromiso de cinco años de Samsung con actualizaciones de seguridad y cuatro años de actualizaciones del sistema operativo.

Es realmente difícil superar esto, incluso en el espacio insignia, pero hay incluso menos celulares que pueden competir aquí a este precio. El modelo del Samsung Galaxy A54 5G con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento en color grafito se consigue en la tienda oficial de Mercado Libre Electrónica a $779.999.

El iPhone SE (2022) es el mejor celular 5G económico de Apple

El iPhone SE (2022), también conocido como iPhone SE tercera generación, es un poco extraño y esencialmente combina especificaciones modernas con un diseño que tiene más de media década. Tiene el mismo procesador A15 Bionic que el iPhone 14 y 14 Plus. También es compatible con 5G.

El iPhone SE (2022) es un buen celular si deseás especificaciones de teléfonos móviles inteligentes modernos que puedan manejar las últimas aplicaciones y juegos, pero no está exento de algunos sacrificios muy reales.

La pantalla de 4,7 pulgadas puede ser perfecta para quienes todavía prefieren dispositivos compactos, pero es bastante pequeña para la mayoría de los usuarios. También tiene sólo 64 GB de almacenamiento en el modelo base, aunque hay una versión de 128 GB.

Incluso la cámara es una mezcla de cosas. Si bien es más que capaz de tomar fotografías básicas, tiene problemas con poca iluminación y no se compara con lo que normalmente se espera de una cámara Apple.

El iPhone SE (2022) no es la mejor opción económica, pero es un excelente punto de partida si querés un iPhone 5G sin pagar una fortuna. ¿Para todos los demás? Probablemente sea mejor actualizar a un Samsung Galaxy A54 5G. O conseguir un iPhone de gama alta por un poco más de dinero.

El modelo del Apple iPhone SE (2022) o de tercera generación con 64 GB de almacenamiento y en color azul medianoche se consigue en la tienda oficial de Mac Station, distribuidor oficial de Apple en la Argentina, en Mercado Libre a $739.198.

¿Mi celular es 5G?

Si compraste tu celular en 2022 o después, es probable que tenga 5G, a menos que sea un modelo económico. En Android, podés comprobar si es compatible con 5G yendo a Configuración > Red e Internet > Red móvil. Si es compatible con 5G, verás que aparece como 2G/3G/4G/5Gg.