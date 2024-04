Para el Samsung S24 Ultra, el procesador es el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, pero para los S24 y S24 Plus o +, es el chipset Exynos 2400

Samsung S24, la última serie de modelos de la línea tope de gama de los celulares Galaxy de la empresa surcoreana, tiene dos procesadores o chipset, el "cerebro" de los teléfonos móviles inteligentes.

Para el Samsung S24 Ultra, el procesador es el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, pero para los S24 y S24 Plus o +, es el chipset Exynos 2400, fabricado por la propia compañía asiática.

Después de una larga historia en el juego de los procesadores móviles personalizados, Samsung abandonó inesperadamente su chipset Exynos de la serie Galaxy S23, optando por usar exclusivamente el chip Snapdragon de Qualcomm: un Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy, para ser precisos. Sin embargo, la empresa volvió con el procesador móvil Exynos 2400 para Galaxy en la serie Samsung S24.

El regreso del Exynos a los Samsung S24

Se leyeron rumores sobre un chipset Exynos 2400 por primera vez a principios del 2023, y la empresa confirmó finalmente la existencia del procesador y algunos detalles en octubre, antes del lanzamiento oficial de la gama Samsung S24.

El Exynos 2400 alimenta el Samsung S24 y el S24 Plus pero no el Ultra. A diferencia de la serie Galaxy S23, que utiliza exclusivamente Qualcomm Snapdragon, los Samsung S24 y S24 Plus vienen en las variedades Snapdragon 8 Gen 3 y Exynos 2400, según la región.

En la Argentina, cuyo arribo está previsto entre mayo y junio, será el Exynos 2400. Mientras tanto, el Samsung S24 Ultra solo viene con Snapdragon integrado. Este es un cambio inusual con respecto a la típica división Exynos/Snapdragon, que tuvo lugar a nivel regional.

Los Samsung S24 (a la izquierda) y S24 Plus (a la derecha) tienen el Exynos 2400.

Los Galaxy S22, S22 Plus y S22 Ultra funcionaban con el chip Exynos 2200 en Europa y el Snapdragon 8 Gen 1 en EE. UU. y varios otros lugares, como la Argentina. De cualquier manera, la competencia entre Exynos y Snapdragon ha vuelto con fuerza.

¿Qué características tiene el Exynos 2400 de los Samsung S24?

Samsung anunció originalmente que la CPU Exynos 2400 ofrecería un aumento de rendimiento 1,7 veces mayor que la Exynos 2200. Pero ¿cómo es esta CPU? El Exynos 2400 utiliza los últimos núcleos de CPU Arm, lo que garantiza que el procesador sea competitivo con la competencia.

La CPU Exynos 2400 consta de un único Arm Cortex-X4 de alto rendimiento con una frecuencia de 3,2 GHz, dos núcleos Cortex-A720 a 2,9 GHz, otros dos A720 a 2,6 GHz y cuatro núcleos Cortex-A520 de bajo consumo con una frecuencia de hasta 1,92 GHz. Curiosamente, esto difiere de la disposición de ocho núcleos, 1+2+3+2 del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Pasar a los últimos núcleos ArmV9.2 significa que el Exynos 2400 es solo de 64 bits. De todos modos, el ecosistema de Android ha cambiado casi por completo a 64 bits: Play Store ofrece aplicaciones de 64 bits desde finales del 2021. Es probable que este cambio no tenga mucha relación con la experiencia del usuario, aparte de algunas aplicaciones heredadas que pueden dejar de funcionar.

Samsung reveló que el Exynos 2400 ofrece un aumento de 14,7 veces en el rendimiento informático de inteligencia artificial con respecto al Exynos 2200 y que se ha aprovechado la potencia adicional con sus funciones Galaxy AI para el S24.

Galaxy AI potencia el resumen de voz a texto, la traducción de llamadas en tiempo real, la generación de imágenes y más mediante el procesamiento tanto en el dispositivo como en la nube.

El Samsung S24 Ultra tiene el Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

En cuanto a las redes, Samsung anunció su módem Exynos 5300 a principios de 2023, con características principales que incluyen velocidades de descarga de 10 Gbps y velocidades de carga de 3,87.

Esta parte parece ser similar al módem dentro del Google Tensor G3. Una de las nuevas características clave es la tecnología de comunicación satelital bidireccional, pero la empresa surcoreana no consideró oportuno incluir esta característica en la serie Samsung S24.

Finalmente, el Exynos 2400 admite memoria UFS 4.0 ultrarrápida, RAM LPDDR5X de hasta 8,5 Gbps, así como compatibilidad con imágenes de 320 MP y video 8K60 a través del procesador de señal de imagen. La empresa surcoreana utiliza esas especificaciones de memoria en toda la línea Samsung S24, pero la grabación de video de 8K tiene un límite de 30 fps, no 60 fps.

Exynos 2400 vs Snapdragon 8 Gen 3

La versión Snapdragon ofrece métricas de rendimiento ligeramente más altas, principalmente para juegos, pero el Exynos 2400 ofrece una duración de batería ligeramente mejor. El Exynos 2400 no es un líder en las listas de referencia, pero en realidad no está muy lejos.

Los puntajes de la CPU en diferentes pruebas realizadas por terceros mejoraron respecto al modelo del año pasado, y el chip no se queda atrás del 8-Gen 3. La prueba Work 3.0 de PCMark lo confirma, con puntajes bastante similares obtenidos en una variedad de cargas de trabajo comunes, como edición de video y manipulación de documentos.

La mayor discrepancia se encuentra en el departamento gráfico. Los modelos Snapdragon tienen una buena ventaja en el rendimiento de gráficos al máximo, aunque esta diferencia es menos pronunciada en los juegos del mundo real que no exigen tanto a la GPU.

Especificaciones de Snapdragon 8 Gen 3

Configuración de CPU : 1x 3,3GHz (Cortex-X4), 3x 3,2GHz (Cortex-A720), 2x 3GHz (Cortex-A720), 2x 2,3GHz (Actualización Cortex-A520).

: 1x 3,3GHz (Cortex-X4), 3x 3,2GHz (Cortex-A720), 2x 3GHz (Cortex-A720), 2x 2,3GHz (Actualización Cortex-A520). GPU : Adreno.

: Adreno. Inteligencia artificial : Hexagon (escalar, tensor y vectorial fusionados). Precisión mixta. Compatibilidad con INT8/INT16. INT4.

: Hexagon (escalar, tensor y vectorial fusionados). Precisión mixta. Compatibilidad con INT8/INT16. INT4. Soporte de cámara : disparo único de 200 MP. Cámara única de 108 MP a 30 fps. Cámara dual de 64 MP + 36 MP. Triple cámara de 36 MP sin retardo de obturación.

: disparo único de 200 MP. Cámara única de 108 MP a 30 fps. Cámara dual de 64 MP + 36 MP. Triple cámara de 36 MP sin retardo de obturación. Módem 4G/5G : X75 LTE/5G (integrado). 10 000 Mbps de bajada. 3500 Mbps de subida.

: X75 LTE/5G (integrado). 10 000 Mbps de bajada. 3500 Mbps de subida. Otras redes : Bluetooth 5.4. Wi-Fi 7 (con FastConnect 7800), Wi-Fi 6/6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/.

: Bluetooth 5.4. Wi-Fi 7 (con FastConnect 7800), Wi-Fi 6/6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/. Ubicación : Galileo, Beidou, NavIC, GPS, GLONASS, QZSS.

: Galileo, Beidou, NavIC, GPS, GLONASS, QZSS. Proceso: TSMC 4nm (N4P).

Especificaciones de Exynos 2400

Configuración de CPU : 1x 3,2 GHz (Cortex-X4), 2x 2,9 GHz (Cortex-A720), 3x 2,6 GHz (Cortex-A720), 4x 1,92 GHz (Cortex-A520).

: 1x 3,2 GHz (Cortex-X4), 2x 2,9 GHz (Cortex-A720), 3x 2,6 GHz (Cortex-A720), 4x 1,92 GHz (Cortex-A520). GPU : Xclipse 940.

: Xclipse 940. Inteligencia artificial : Motor AI (2x NPU, 2x NPU superficial).

: Motor AI (2x NPU, 2x NPU superficial). Soporte de cámara : disparo único de 320 MP. Cámara única de 108 MP a 30 fps. Cámara dual de 64 MP + 32 MP a 30 fps.

: disparo único de 320 MP. Cámara única de 108 MP a 30 fps. Cámara dual de 64 MP + 32 MP a 30 fps. Módem 4G/5G : Exynos 5300. 12.120 Mbps de bajada. 3.670 Mbps de subida.

: Exynos 5300. 12.120 Mbps de bajada. 3.670 Mbps de subida. Otras redes : Bluetooth 5.3. Wi-Fi 6/6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n.

: Bluetooth 5.3. Wi-Fi 6/6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n. Ubicación : Galileo, Beidou, GPS, GLONASS.

: Galileo, Beidou, GPS, GLONASS. Proceso: Samsung 4nm (LPP+).

Conclusión

Ambos chips tienen ventajas y desventajas, pero no hay nada que deba preocupar a los usuarios argentinos de los Samsung S24 y S24 Plus que recibirán el Exynos 2400.