La mayoría de los teléfonos móviles inteligentes modernos cuentan con una batería que dura todo el día y la nueva serie Samsung S24 de la línea Galaxy de la empresa surcoreana no es una excepción en ese sentido.

Sin embargo, las velocidades de carga son mucho más variables en toda la industria, con tiempos de cero a completos que van desde menos de media hora hasta casi dos horas completas. Históricamente, Samsung se inclinó hacia el extremo conservador de este espectro, pero también logró avances en los últimos años.

Entonces, ¿qué deberíamos esperar de la familia Samsung S24, que llegará en el segundo trimestre del 2024 a la Argentina, en términos de velocidades de carga? En esta nota de iProfesional encontrarás todo lo que necesitás saber.

¿Qué tan rápido se puede cargar la serie Samsung S24?

Samsung normalmente no menciona la potencia de carga exacta en sus hojas de especificaciones. En cambio, menciona la carga súper rápida para el Samsung S24, mientras que se anuncia que los modelos Plus y Ultra admiten la carga súper rápida 2.0.

El Samsung S24 admite hasta 25 W de potencia de carga rápida, mientras que los otros dos teléfonos móviles inteligentes Samsung S24 (el Plus y el Ultra) pueden alcanzar hasta 45 W. Es probable que esto se deba al hardware de refrigeración limitado disponible en el teléfono móvil inteligente más pequeño, aunque Samsung nunca reconoció oficialmente el motivo.

Estas especificaciones permanecen sin cambios con respecto a la familia Galaxy S23 del año pasado, pero se observó una mejora real en el tiempo de carga debido a factores que se verán más adelante en este artículo de iProfesional.

Samsung S24 Ultra tiene la batería más grande de la última serie Galaxy.

Debés tener en cuenta que no se incluye un adaptador en la caja de ninguno de los tres teléfonos móviles inteligentes. Afortunadamente, no tenés que pagar una cifra alta por los mejores cargadores Samsung S24. Samsung confía en el estándar de carga universal USB Power Delivery PPS, por lo que hay muchas opciones de terceros para elegir.

Las velocidades inalámbricas se mantienen a la par en todos los ámbitos, y los tres dispositivos aceptan un máximo de 15W. Ese es también el límite del estándar de carga Qi. Esperábamos que Qi2 y su perfil de potencia magnética debutaran en los buques insignia de Samsung del 2024, pero parece que se deberá esperar hasta el 2025.

Velocidades de carga de la serie Samsung S24: ¿qué esperar?

Si bien la diferencia entre 25W y 45W puede parecer marcada en el papel, no reducirá a la mitad el tiempo de carga. Según el comportamiento de carga de los teléfonos móviles inteligentes Samsung anteriores, esto es lo que puede esperar de cada celular de la familia Samsung S24.

Samsung S24

El teléfono móvil inteligente más pequeño de la familia Samsung S24 también es el que se carga más lentamente, con un máximo de solo 25 W. Prácticamente todos los teléfonos móviles inteligentes Samsung en el mercado hoy también se cargan a esta velocidad, incluidos los dispositivos económicos de las series M y A.

Dicho esto, la pequeña estatura del Samsung S24 significa que solo incluye una batería de 4000 mAh. Esto es más pequeño que los casi 5000 mAh de los modelos Samsung S24 Ultra y Plus. En términos de carga, el Samsung S24 tarda poco más de una hora en cargarse por completo.

Para ponerlo en contexto, el S23 del año pasado duró 70 minutos y no se quedó muy atrás de sus hermanos mayores. En cuanto a la carga inalámbrica, el Samsung S24 tarda aproximadamente una hora y media en cargarse por completo.

A la izquierda, el Samsung S24. A la derecha, el S24 Plus.

Debés tener en cuenta que este tiempo puede variar en función de la temperatura ambiente. Un cargador inalámbrico refrigerado por ventilador siempre funcionará mejor que uno pasivo, con el efecto secundario de salvaguardar la salud de la batería de su dispositivo a largo plazo.

Samsung S24 Plus

El Samsung S24 Plus disfruta de un aumento en la capacidad de la batería de esta generación, subiendo a 4900 mAh. Eso tiene un impacto en los tiempos de carga. A pesar del gran salto de 25W a 45W, el Samsung S24 Plus no utiliza la máxima potencia disponible durante todo el proceso de carga.

El año pasado, el celular insignia de Samsung consumía menos de 25W después de alcanzar el 55-60% de carga. Esto es para reducir la tensión en la batería y evitar su degradación a largo plazo . Sin embargo, significa una carga más lenta de lo que sugerirían los números en la hoja de especificaciones.

Aun así, el Samsung S24 Plus no tarda en cargarse de ninguna manera y completará una carga completa alrededor de los 60 minutos. Los tiempos de carga inalámbrica varían, pero en teoría debería ser posible realizar una carga completa en dos horas.

Samsung S24 Ultra

Con una capacidad de batería sin cambios de 5000 mAh, el Samsung S24 Ultra parece la cantidad más conocida del trío. El S23 Ultra del año pasado completó su funcionamiento de cero a completo en una hora.

Fue un poco más rápido que el S22 Ultra anterior con batería y especificaciones de carga idénticas. ¿La razón? La gestión térmica mejorada del S23 Ultra, que le permitió mantener un mayor consumo de energía durante períodos más prolongados.

De izquierda a derecha: Samsung S24 Ultra, S24 Plus y S24.

Este año, Samsung anunció una gran actualización de la capacidad de manejo térmico del Samsung S24 Ultra. Esto ha resultado en una pequeña reducción en el tiempo de carga incluso con la misma especificación de 45W, llegando a 62 minutos. Cuando se carga de forma inalámbrica, deberás esperar más de dos horas para que la batería del Samsung S24 Ultra pase de vacía a llena.

Velocidades de carga de la serie Galaxy S24 en comparación con sus rivales

Si bien no ha cambiado mucho desde el año pasado, el Samsung S24 sigue siendo competitivo frente a la mayoría de los teléfonos móviles inteligentes en el segmento insignia o tope de gama. Esto es especialmente cierto en los mercados occidentales donde marcas como Google y Apple todavía solo admiten 30 W (o menos) de potencia de carga.

Por ejemplo, el iPhone 15 Pro Max tarda una hora en superar el umbral de carga del 80%. Eso ya es más lento que el Samsung S24 Ultra, pero el último 20% también lleva más tiempo a medida que Apple acelera la velocidad hacia el final del proceso de carga.

Y en el campo de Android, la velocidad de carga del Pixel 8 Pro le permite completar una carga completa en 79 minutos. El Samsung S24 Plus y el Ultra se cargan entre 15 y 20 minutos más rápido.

Sin embargo, Samsung pierde en términos de velocidad de carga en comparación con sus contemporáneos asiáticos como Oppo, OnePlus y Xiaomi. La carga de 45 W de la familia Samsung S24 no se compara con la especificación SuperVOOC de 100 W que se encuentran en el OnePlus 12 , por ejemplo. Este último puede completar una carga completa en sólo 26 minutos.

Sin embargo, al mejorar la duración de la batería cada año, es probable que no sientas problemas en lo que respecta a las velocidades de carga de la serie Samsung S24. A menos que seas un jugador intensivo en teléfonos móviles inteligentes o un multitarea intenso, de todos modos es probable que no necesites alcanzar el enchufe hasta que termine el día.

¿Qué cargador usan los Samsung S24?

Los teléfonos móviles inteligentes Samsung S24 requieren un cargador compatible con USB Power Delivery PPS. El Samsung S24 solo necesita 25 W de potencia de carga, mientras que los modelos Plus y Ultra pueden aceptar hasta 45 W.