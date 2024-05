Los celulares Samsung S24 que la compañía surcoreana anunció este año como su última línea de dispositivos Galaxy S, y que llegarán a la Argentina durante el segundo trimestre del año, tienen algunos cambios claves de hardware y nuevas funciones de software impulsadas por inteligencia artificial, que se aplican en especial en la toma de fotografías y videos. Por lo tanto, resultante importante conocer cómo son las cámaras de los nuevos modelos de celulares Samsung S24, S24 Plus o +, y S24 Ultra.

La empresa mantuvo la fórmula base para sus cámaras Samsung S24 casi sin cambios, lo cual tiene sentido ya que la serie anterior estuvo entre los mejores celulares con el sistema operativo Android de 2023.

Los tres celulares aún llevan sensores con ultra ancho y teleobjetivo, con el Samsung S24 Ultra de gama alta duplicándose en el frente del teleobjetivo. Ese segundo teleobjetivo incluye la única actualización real de hardware de toda la serie.

El Samsung S24 Ultra sigue siendo un monstruo de megapíxeles. Todavía lleva el nítido sensor Isocell HP2 de 200 MP de Samsung como su principal fortaleza y aún se agrupa en tamaños de archivos más manejables de forma predeterminada.

En cuanto a los Samsung S24 y S24 Plus, ni siquiera hubo rumores de que incorporaran cámaras primarias mejoradas este año, por lo que no sorprende ver el probado y verdadero héroe de 50MP de la serie anterior Galaxy S23. No hay nada de malo en la continuidad: es un sensor confiable, aunque deja a los buques insignia Galaxy más accesibles sintiéndose ligeramente rezagados.

Fuera del sensor principal, los tres dispositivos Samsung S24 llevan el mismo hardware de telefoto ultra ancho y 3x. Eso significa que aún obtenés un sensor ultra ancho de 12 MP con un campo de visión de 120 grados cuando querés alejar el zoom y un sensor de 10 MP cuando querés acercarte.

El límite de zoom para el Galaxy S24 y el Galaxy S24 Plus permanece en 30x: el Igual que en la serie Galaxy S23. No hay mucho más que decir sobre ninguna de las opciones, así que pasemos a la cámara trasera final.

Así es, es hora de hablar sobre la nueva incorporación del Samsung S24 Ultra. Todavía incluye un par de sensores de teleobjetivo, pero esta vez, la opción de largo alcance cambia la distancia focal por megapíxeles, cambiando del zoom óptico de 10x a 5x y saltando de una resolución de 10MP a 50MP.

Los tres dispositivos Samsung S24 una vez más llevan cámaras para selfies de 12MP en perforaciones montadas en el centro, lo que significa que deberían funcionar de manera similar a la generación anterior. Samsung tampoco cambió las carcasas de sus cámaras, y cada lente de los tres dispositivos ocupa su propia pequeña isla en los paneles esmerilados de Gorilla Glass Victus.

Características de las cámaras de los Samsung S24 y S24 Plus

Cámara primaria

Sensor de 50MP

f/1.8

OIS

FoV de 85 grados

Cámara ultra ancha

Sensor de 12MP

f/2.2

FoV de 120 grados

Cámara teleobjetivo 3x

Sensor de 10MP

f/2.4

FoV de 36 grados

Cámara para selfies

Sensor de 12MP

f/2.2

FoV de 80 grados

AF

Capacidades de video

Posterior

8K a 24/30 fps (solo lente principal)

4K a 30/60 fps (todos los lentes)

Frontal

4K a 30/60 fps

Características de las cámaras del Samsung S24 Ultra

Cámara primaria

Sensor de 200MP

f/1.7

OIS

FoV de 85 grados

Cámara ultra ancha

Sensor de 12MP

f/2.2

FoV de 120 grados

Cámara teleobjetivo 3x

Sensor de 10MP

f/2.4

FoV de 36 grados

El Samsung S24 tiene la configuración de cámaras más básica de la línea.

Cámara teleobjetivo 5x

Sensor de 50MP

f/3.4

FoV de 22 grados

Cámara para selfies

Sensor de 12MP

f/2.2

FoV de 80 grados

AF

Capacidades de video

Posterior

8K a 24/30 fps (solo lente principal)

4K a 30/60 fps (todos los lentes)

Frontal

4K a 30/60 fps

Software de las cámaras de los Samsung S24

En cuanto a la aplicación de cámara predeterminada de Samsung, tampoco cambió demasiado, lo cual es bueno. Google sorprendió el año pasado cuando agregó controles manuales al Pixel 8 Pro y cambió sus menús, pero Samsung mantuvo el barco bastante estable.

Todas las configuraciones están justo donde las recordás, incluidos varios modos de disparo como Nightography, Panorama y Pro. Expert RAW también sigue siendo una opción en los tres modelos. Sin embargo, los cambios más significativos en las cámaras del Samsung Galaxy S24 se producen después de presionar el botón del obturador.

Cámaras del Samsung S24.

Procesamiento de imágenes y actualizaciones de los Samsung S24

Samsung hizo de sus nuevos modelos de inteligencia artificial Galaxy AI la estrella de Galaxy Unpacked, la actividad de lanzamiento de los nuevos Samsung S24 realizada en enero. El nuevo ProVisual Engine aborda todo, desde una solución de ajuste de color dedicada, que debería brindarte colores más consistentes en todos los escenarios de iluminación, hasta Instant Slow-Mo, que te permite convertir un video normal en cámara lenta presionando prolongadamente la pantalla durante la reproducción.

Samsung también introdujo Generative Edit, esencialmente su respuesta al Magic Editor de Pixel, en la serie Samsung S24. Se comporta en gran medida como la implementación de Google, permitiéndote seleccionar y cambiar el tamaño de elementos de su imagen y expandir tus tomas usando relleno generativo. Todas las imágenes modificadas con Generative Edit también tienen una pequeña marca de agua en la esquina para mostrar que no son completamente auténticas.

En cuanto a la experiencia de la cámara fuera de las aplicaciones de la empresa, la serie Samsung S24 es consciente de que las personas suelen utilizar sus cámaras dentro de otras aplicaciones. Instagram, por ejemplo, finalmente se actualizó para admitir la potencia de la cámara nativa de Samsung en lugar de la mala optimización que dejó a los usuarios de Galaxy con imágenes temblorosas y tomas borrosas.

¿Cuáles son todas las cámaras del Samsung S24 Ultra?

El Samsung S24 Ultra tiene cuatro cámaras traseras, así como una cámara para selfies frontal. Combina una cámara principal de 200MP con una cámara ultra ancha de 12MP y dos cámaras con teleobjetivo: una opción de 10MP con zoom de 3x y una opción de 50MP con zoom de 5x. La cámara para selfies tiene una resolución de 12MP.

¿Tiene el Samsung S24 una buena cámara?

Sí, el Galaxy S24 tiene una buena cámara. Aunque Samsung mantuvo la mayor parte de su hardware igual que la generación anterior, el procesador actualizado y las nuevas características de Galaxy AI significan que el Samsung S24 es más capaz que antes.

¿La cámara del Samsung S24 Ultra necesita protector de lente?

Las cámaras del Samsung S24 Ultra están construidas con vidrio duradero que protege las lentes, por lo que no deberías necesitar un protector de lentes exclusivo. Sin embargo, es una buena idea elegir un estuche que tenga un borde elevado alrededor de las cámaras para mayor seguridad.