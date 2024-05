El celular de Argentina que es furor y más vendido en la versión local de Mercado Libre en la primera semana de mayo era el Samsung Galaxy A14, y costaba en esos días 299.999 pesos. Este celular de Samsung Argentina copaba parte el podio de los teléfonos móviles inteligentes más vendidos en la principal plataforma de comercio electrónico, con el primer y el tercer lugar.

El celular de Samsung Argentina es un dispositivo de gama media baja, que viene en dos versiones: sin 5G, la quinta generación de tecnologías de teléfonos móviles, y con 5G. Sus características son las siguientes:

Memoria RAM: 4 GB

Memoria interna: 128 GB

Pantalla Full HD+ de 6.6"

Batería de 5000 mAh

Procesador MediaTek Helio G80 2 GHz

G80 2 GHz Resolución de la cámara frontal principal: 13 Mpx

Peso: 201 gramos

Conectividad 4G/LTE

Sistema operativo Android

Precio: $299.999 el modelo en color negro en la tienda oficial de Mercado Libre Electrónica

¿Cómo es el celular de Samsung Argentina que es furor?

Samsung puede ser mejor conocido por su serie S insignia y sus dispositivos plegables, pero también tiene una gama de celulares que se adaptan a aquellos con un presupuesto más conservador.

Hay varios celulares de la serie A, y el Galaxy A14 de Samsung Argentina es un dispositivo de nivel de entrada, con un precio muy accesible de 299.999 pesos. También hay una versión 5G de este celular de Samsung Argentina que viene con especificaciones ligeramente más altas, aunque esto aumenta ligeramente el costo.

¿Cómo se compara este celular de Samsung Argentina con los teléfonos móviles rivales? Puede que esté hecho de plástico, pero el Galaxy A14 es un celular atractivo que se inspira en el modelo insignia Galaxy S23.

El celular Samsung Galaxy A14 ocupada dos lugares del podio de los más vendidos en Mercado Libre en la primera semana de mayo

Viene en color verde claro, lo que le da una sensación fresca y divertida. Si preferís algo más discreto, también está disponible en negro y plateado, además de rojo oscuro en la versión 5G. El panel trasero acanalado significa que no recoge demasiadas huellas dactilares, aunque no se siente tan premium como otros celulares económicos.

Con un grosor de 9,11 mm, no es el celular más delgado, pero sigue siendo relativamente liviano con 201 gramos. El módulo de triple cámara se encuentra en el lado izquierdo y pasa desapercibido en comparación con el resto del dispositivo. De hecho, es extremadamente similar al Galaxy A34, más caro.

La inclusión de un conector para auriculares es bienvenida, aunque hubiera sido mejor que estuviera en la parte superior del A14, en lugar de en la parte inferior, junto al puerto USB-C para cargar. También tiene espacio para una tarjeta micro-SD.

No debería sorprender que este dispositivo no tenga ningún tipo de impermeabilización y Samsung no incluya un estuche en la caja para protegerlo de golpes o caídas. El sensor de huellas dactilares está montado lateralmente en el botón de encendido. El reconocimiento facial funciona bien, incluso con gafas.

Pantalla y altavoces del celular Galaxy A14 de Samsung Argentina

El Samsung Galaxy A14 tiene una pantalla LCD FHD de 6,6 pulgadas. Si bien esto está perfectamente bien para usarlo en interiores, no es lo suficientemente brillante si lo usás bajo la luz solar directa: encontrarás mucho brillo y te costará ver algo en la pantalla.

De lo contrario, los colores son atrevidos y contrastan bien. La frecuencia de actualización de 60 Hz no es tan fluida como en las pantallas de 90 Hz o 120 Hz de otros celulares, pero el dispositivo se siente bien para desplazarse por las redes sociales y tocar varias aplicaciones.

Podrás realizar algunos juegos móviles básicos con títulos no extenuantes como Animal Crossing: Pocket Camp. Si querés jugar a algo más exigente, se recomienda optar por un celular más potente o dar un paso al A34 si estás decidido a quedarte con Samsung Argentina.

El celular sólo viene equipado con un altavoz que apunta hacia abajo, lo que deja mucho que desear. La música carece de profundidad y graves, e incluso con el volumen subido al máximo no es tan alto como me gustaría.

Rendimiento del celular Galaxy A14 de Samsung Argentina

Viene con un Mediatek Helio G80, que se combina con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, que no es mucho espacio, pero la ranura para tarjetas micro-SD también te brinda 1 TB más de espacio para fotos, videos y documentos.

En general, el rendimiento es el que se espera de un celular de este precio. El arranque es lento y, en ocasiones, tiene dificultades para cargar páginas web exigentes. Sin embargo, aún podés realizar múltiples tareas entre videos y redes sociales con facilidad.

Cámaras del celular Galaxy A14 de Samsung Argentina

El Galaxy A14 tiene una configuración de cámara trasera triple. Esto está liderado por una lente principal de 50 MP con apertura af/1.8 y complementada por una lente ultra gran angular de 5 MP con apertura af/2.2 y una lente macro de 2 MP f/2.4.

Si utilizas la cámara principal a plena luz del día, entonces el A14 funciona sorprendentemente bien por el precio. Capta una cantidad decente de detalles en las texturas y el entorno, y tiene suficiente fondo borroso en los retratos. El procesamiento de imágenes parece sobre compensar mucho, aumentando el brillo de los colores hasta el punto de que parece que tenés un filtro puesto.

El celular Galaxy A14 de Samsung Argentina tiene triple cámara trasera

Para tomas de primeros planos, no recomendaría usar nada más que un zoom x2. Esto es decente para fotografías de paisajes, pero cualquier cosa más allá de eso (el A14 puede hacer un zoom de hasta x10) produce mucho desenfoque y ruido.

En el extremo opuesto del espectro, la lente gran angular parece darle a todo un tono más pálido. Sin embargo, aunque algunos detalles no son tan nítidos en este modo, sigue siendo mejor que lo visto en otras cámaras de teléfonos móviles inteligentes en este rango de precios.

No se recomienda usar el A14 en condiciones de luz extremadamente baja. En primer lugar, no hay un modo nocturno dedicado. Por lo tanto, la cámara apagará enormemente los colores si hay iluminación artificial, haciendo que el cielo nocturno tenga un tono azul antinatural, o apenas captará ningún detalle si hay poca luz.

La cámara frontal de 13 MP capta una buena cantidad de detalles de la piel, y el desenfoque "bokeh" en el modo retrato es bastante bueno. El video tiene un límite de 30 fps a 1080p tanto en la cámara frontal como en la trasera. Esto está bien para capturar imágenes informales, pero no esperes resultados de alta calidad.

Duración de la batería y carga del celular Galaxy A14 de Samsung Argentina

Como ocurre con muchos otros teléfonos móviles económicos, una de las mejores cosas del A14 es la larga duración de la batería. El celular está equipado con una celda de 5000 mAh y, debido a su procesador poco exigente, dura alrededor de dos días en promedio, incluso cuando ves transmisiones de video en línea y tomas fotos.

La desventaja es que la carga es extremadamente lenta a 15 W a través de USB-C.

Software y aplicaciones del Galaxy A14 de Samsung Argentina

Una de las mayores ventajas de optar por un Samsung sobre otros dispositivos económicos es su sistema operativo fácil de usar. Si bien no es Android estándar, One UI 5.1 (basado en Android 13) es simple y no incluye mucho bloatware como lo hacen los celulares Xiaomi y Realme.

Podés acceder a la configuración rápida deslizándote hacia abajo dos veces desde la parte superior, que incluye accesos directos para control de medios y Samsung SmartThings.

La versión 5G del Galaxy A14 de samsung Argentina viene en color rojo, además de los otros tres tonos de la versión 4G

Diferencias entre los modelos 4G y 5G del Galaxy A14 de Samsung Argentina

Si elegís entre los dos modelos, existen algunas diferencias además de la obvia conectividad 4G/5G que pueden sellar el trato. En primer lugar, la versión 5G sustituye la lente gran angular por un sensor de profundidad de 2Mp. Por lo tanto, intercambiará fotografías de grandes grupos por fotografías de la cámara principal ligeramente mejores.

La versión 5G también funciona con el chipset MediaTek Dimensity 700, un poco más potente, por lo que el rendimiento debería ser ligeramente mejor y la frecuencia de actualización de 90 Hz brindará una experiencia visual más fluida. Si preferís ahorrar dinero, no perderás mucho al optar por la versión 4G del celular Galaxy A14 de Samsung que es furor en la Argentina.