Cómo es el Waze para los buques que cambia la forma de navegar

Nadie conoce mejor las vías navegables que los Prácticos que las recorren a diario a bordo de los buques. Estos profesionales esenciales de la logística ven muchas veces restringido su accionar al ser obligados a navegar conforme las determinantes de calado que emanan del gobierno.

En el caso de la Vía Navegable Troncal del Paraná, por donde sale el 90% de las exportaciones argentinas, esta limitación llega de la mano de los boletines fluviales que diariamente emite la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación y que ejecuta la Prefectura Naval como autoridad de aplicación.

Por falta de recursos y la burocracia propia del sistema, la información sobre las determinantes de calado de estos boletines no necesariamente refleja la realidad de algo tan dinámico y cambiante como el río.

En tiempos de la informática y el acceso a datos en tiempo real, este sistema arcaico de impacta en el bolsillo del productor y exportador que debe ser el principal destinatario de la logística.

Por ejemplo, si el Boletín Fluvial obliga a navegar a 33 pies de calado cuando la realidad del río muestra la existencia de 34 pies, la exportación argentina se pierde de cargar un pie en los buques. Si se tiene en cuenta que por cada pie de calado un buque Handy carga 1.300 toneladas, un Handy Max 1.600 toneladas o un Panamax 2.000 toneladas, el perjuicio y el extra costo por mayor flete afecta directamente a la competitividad argentina.

En este escenario, si los 4.500 buques de este tipo que circulan anualmente por la hidrovía dejan de cargar tres mil toneladas cada uno, la exportación argentina deberá contratar unos 180 buques más por esos 6,7 millones de toneladas. En dinero, esto implica un pago extra de u$s 234 millones de flete para la exportación por eso solo pie de calado, que se duplicaría a u$s 468 millones si se tratara de dos pies, algo que no es para nada descabellado que ocurra.

Respuesta tecnológica

La solución a este problema la encontró justamente un Práctico. Se trata de Kris De Decker, profesional que presta servicios en el puerto belga de Amberes, que es uno de los de mayor tráfico de Europa.

De manera similar a lo que sucede con el Waze, donde los automovilistas comparten en tiempo real los incidentes que suceden en rutas y caminos, De Decker ideó la aplicación OptiRiver para navegar de forma segura por canales y ríos.

Instalado el sistema a bordo, los buques en navegación realizan el sondaje de profundidades en tiempo real y lo comparten con las demás embarcaciones y así se obtiene al segundo un estado de situación y se aumentan las ganancias a través de tránsitos fluviales más rápidos y seguros.

Asimismo, y con los datos cargados se pueden elaborar gráficos y promedios de profundidades en todos los tramos de la vía navegable.

"Estamos orgullosos del éxito de la prueba de validación de OptiRiver en el puerto de Amberes. Con la ayuda del equipo de prospección hidrográfica del puerto se validó el sensor OptiRiver Bathybox a bordo de un buque de prospección. Nos enorgullece ser la primera empresa en el mundo en abordar la navegación fluvial de manera rápida y económica", dijo a Transport & Cargo Kris De Decker.

El experto agregó que "el kit OptiRiver, que se utilizó para la prueba de validación, está diseñado para optimizar el transporte por vías navegables interiores al permitir actualizaciones rápidas de las cartas fluviales utilizando una tecnología de sensores de profundidad accesible y precisa. Esta prueba exitosa allanará el camino para un transporte más eficiente y sostenible en el futuro".

Puntos clave

Con un fuerte enfoque en la cartografía fluvial en tiempo real y la navegación segura OptiRiver se presenta como una plataforma accesible, fácil de instalar en las embarcaciones, y con resultados inmediatos.

El servicio abarca desde el sondaje de profundidad hasta la navegación en tiempo real.

"Este esquema se basa en la participación comunitaria y desarrollo de capacidades. Nuestra tecnología puede ser desplegada en días y comenzar a producir datos de navegación valiosos desde el inicio. A bajo costo, se utilizan los últimos avances en sondaje de profundidades y recolección de datos. ¿Por qué arriesgar accidentes y ruina financiera si esta plataforma puede ayudar a navegar las vías fluviales de forma segura?", resaltó De Decker.

También hay ganancias desde lo ambiental. Al abogar por el uso del transporte por vías navegables interiores, que es más eficiente en términos energéticos y emite menos carbono que las alternativas por carretera o ferroviaria, OptiRiver ayuda significativamente a minimizar la huella ambiental de la industria marítima.