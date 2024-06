La consola de videojuegos Xbox Series X tiene características increíbles, para los gamers más exigentes, pero su precio no es para todos. La calidad de la imagen, su potente hardward y capacidad de procesamiento destacan a este producto de Microsoft.

En esta nota te contamos cuánto sale la Xbox Series X en 2024 y cómo es esta consola de videojuegos, que tiene lo mejor en tecnología para el más alto nivel en la industria de los videojuegos.

Cuánto sale la Xbox Series X en 2024

La Xbox Series X tiene un precio actualizado a abril de 2024 de $1.499.999 según vendedores oficiales autorizados por la marca estadounidense en Argentina.

Cómo es la Xbox Series X

La consola Xbox Series X es elogiada por su potente hardware, que incluye 12 teraflops de capacidad de procesamiento gráfico y una arquitectura de velocidad personalizada. Esta potencia permite juegos en 4K verdadero con la opción de hasta 120 FPS, ideal para juegos de acción rápida y visualmente intensivos. Su compatibilidad con 8K y HDR potencia una experiencia visual inmersiva y detallada, lo que la hace perfecta para los entusiastas del gaming que valoran la fidelidad gráfica.

Dirigida principalmente a gamers pro y aficionados de la tecnología, la Xbox Series X es ideal para aquellos que desean la experiencia más avanzada en consolas de juegos. Con características como Quick Resume y tiempos de carga ultrarrápidos gracias a su SSD personalizada, esta consola ofrece una experiencia de juego fluida y sin interrupciones. También es una excelente elección para los jugadores que disfrutan de los títulos multijugador online debido a su baja latencia y rápida respuesta.

Entre las ventajas de la Xbox Series X se incluyen su capacidad de reanudación rápida de juegos y los tiempos de carga reducidos, lo que permite a los usuarios cambiar entre juegos con facilidad y retomar la acción donde la dejaron. Además, el diseño de la consola es compacto y robusto, con una estética moderna que complementa cualquier configuración de entretenimiento en el hogar. La inclusión de un mes de Game Pass es un valor añadido que ofrece acceso a una vasta biblioteca de juegos desde el primer día.

Especificaciones Técnicas de la Xbox Series X

Características Principales

Capacidad de almacenamiento : 1 TB

: 1 TB Resolución: 4K, con capacidad para 8K HDR

4K, con capacidad para 8K HDR Conectividad: HDMI, USB, Bluetooth

HDMI, USB, Bluetooth Puertos: HDMI (detalles específicos no proporcionados sobre la cantidad)

HDMI (detalles específicos no proporcionados sobre la cantidad) Cantidad de Joystick : 1 incluido

: 1 incluido Juegos incluidos : Diablo

: Diablo Velocidad de cuadros : Hasta 120 FPS, ofreciendo cuadros más rápidos y estables

: Hasta 120 FPS, ofreciendo cuadros más rápidos y estables Potencia de procesamiento gráfico : 12 teraflops que permiten explorar mundos con trazado de rayos DirectX y una SSD personalizada

: 12 teraflops que permiten explorar mundos con trazado de rayos DirectX y una SSD personalizada Arquitectura: Xbox Velocity Architecture, diseñada para reducir los tiempos de carga y mejorar la respuesta de los juegos gracias a una SSD personalizada

Xbox Velocity Architecture, diseñada para reducir los tiempos de carga y mejorar la respuesta de los juegos gracias a una SSD personalizada Quick resume: Permite cambiar entre juegos y reanudar instantáneamente desde donde se dejó

Características Adicionales

Tiempos de Carga mejorados : Juegos que se cargan más rápido gracias a la SSD personalizada y software integrado

: Juegos que se cargan más rápido gracias a la SSD personalizada y software integrado Latencia ultrabaja: Mejora el tiempo de respuesta entre el control y el televisor

Estas características hacen de la Xbox Series X una de las consolas más poderosas y rápidas disponibles actualmente, ideal para jugadores que buscan una experiencia de juego en alta definición con tiempos de carga mínimos y una transición suave entre juegos.

Xbox trae lo mejor para los gamers.

Recomendaciones para Comprar una Consola de Videojuegos

Determiná tus necesidades de juego

Reflexiona sobre el tipo de juegos que te interesan. Si preferís con gráficos de alta definición y títulos exclusivos, considerá consolas como la PlayStation o la Xbox. Si buscás experiencias familiares y juegos interactivos, la Nintendo Switch podría ser la mejor opción.

Investigá sobre exclusividades

Algunos juegos solo están disponibles en consolas específicas. Si tenés interés en títulos exclusivos como "Halo" para Xbox, "The Last of Us" para PlayStation, o "The Legend of Zelda" para Nintendo, esto podría decidir cuál consola es mejor para ti.

Considerá el ecosistema de la consola

Además de los juegos, pensá en las funciones adicionales que ofrece cada sistema, como servicios de streaming, capacidades de realidad virtual y opciones de juego en línea. Evalúa qué servicios se alinean mejor con tus preferencias.

Presupuesto

Las consolas varían en precio. Definí tu presupuesto considerando no solo el costo inicial de la consola, sino también el de los juegos y accesorios adicionales como controles, suscripciones y servicios en línea. Verificá la retrocompatibilidad.

Si tenés una colección de juegos de consolas anteriores, verifica si la nueva consola soporta esos juegos. Algunas consolas, como algunas versiones de Xbox, permiten jugar títulos de generaciones anteriores.

Leé reseñas y compará precios

Antes de hacer una compra, leé reseñas y opiniones de otros usuarios. Compará precios en diferentes tiendas para encontrar las mejores ofertas. A menudo, los precios pueden variar significativamente entre tiendas y temporadas de ventas.

Considerá el futuro de la consola

Investigá sobre los planes a futuro de la misma, incluyendo próximos lanzamientos de juegos y posibles actualizaciones del hardware. Esto puede influir en la longevidad y disfrute de tu inversión.

En resumen, si querés comprar la consola de videojuegos Xbox Series X, podés analizar toda esta información que te brindamos, con los detalles que necesitás tener en cuenta antes de tomar la decisión de compra de un producto que tiene un costo elevado.