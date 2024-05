El Samsung S24 no es una mejora tan grande con respecto al Galaxy S21 como cabría esperar, a pesar de que este último tiene tres años en este momento.

Los teléfonos móviles Samsung S24 y S24 Plus se anunciaron el 17 de enero de 2024 y estarán disponibles para la venta general en la Argentina en el segundo trimestre de este año. ¿Conviene actualizarte a uno de estos dos celulares, que están por debajo del tope de la gama, el Samsung S24 Ultra?

Podemos tomar como punto de referencia a los teléfonos inteligentes de la serie Samsung Galaxy S21, que ya no están a la venta en forma oficial en la tienda digital de Samsung, pero podés encontrar modelos usados y reacondicionados de vendedores externos en Mercado Libre y otras tiendas en línea, con precios inferiores al millón de pesos.

El Samsung S24 no es una mejora tan grande con respecto al Samsung Galaxy S21 como cabría esperar, a pesar de que este último tiene tres años en este momento. Sí, el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 del Samsung S24 es un procesador mucho más rápido, pero el Snapdragon 888 aún es lo suficientemente capaz.

La mayoría de las demás características del hardware del Samsung Galaxy S21, desde la batería y las velocidades de carga hasta la RAM, el almacenamiento y la resistencia al polvo y al agua, siguen siendo las mismas.

Sin embargo, el Samsung S24 obtiene una sólida actualización de la cámara, con su cámara principal de 50 MP, teleobjetivo de 10 MP y disparador ultra ancho de 12 MP, y se mejora aún más con las funciones de la cámara de Galaxy AI, que incluye la versión de Samsung del Magic Editor.

Pero el Samsung Galaxy S21, con su cámara principal de 12MP, teleobjetivo de 64MP y ultra gran angular de 12MP, fue uno de los mejores de su época y sigue siendo excelente, incluso sin todas las comodidades de software de los nuevos teléfonos móviles inteligentes.

Samsung Galaxy S21 fue una gama de celulares que soprendió por sus prestaciones.

Samsung S24: la ventaja de la inteligencia artificial

Es en el lado del software donde se encuentran la mayoría de los cambios. One UI 6.1, basado en Android 14, ofrece Galaxy AI y funciones interesantes de inteligencia artificial (IA) como traducción en vivo, servicios de transcripción, asistencia por chat, resumen de páginas web y más.

El compromiso de software de la empresa surcoreana con la serie Samsung S24 también es impresionante, con siete años de importantes actualizaciones de seguridad y sistema operativo. Por otro lado, al Samsung Galaxy S21 le quedan un año más de actualizaciones del sistema operativo y un par de años de actualizaciones de seguridad.

En última instancia, a menos que desees tener en tus manos lo último y lo mejor, o que exista un excelente acuerdo de intercambio, podrías conservar el Galaxy S21 durante aproximadamente un año más.

Sin embargo, la historia del lado positivo de las cosas es completamente diferente. Mientras que en versiones anteriores, el Galaxy S Plus era esencialmente la versión estándar con una pantalla y batería más grandes, el Samsung S24 Plus es un intento mucho mejor de cerrar la brecha entre el S24 estándar y el S24 Ultra.

El Samsung S24 Plus tiene una pantalla QHD+ de mayor resolución, carga por cable más rápida de 45 W y 12 GB de RAM, en comparación con la pantalla FHD+, carga de 25 W y 8 GB de RAM del S21 Plus.

Eso, aparte de las actualizaciones esperadas del procesador, un mejor sistema de cámara, la gran cantidad de nuevas funciones de cámara y software impulsadas por IA y el importante compromiso de actualización de software.

Aún está bien conservar el teléfono móvil inteligente Samsung Galaxy S21 Plus si estás satisfecho con él. Pero si estás buscando una verdadera actualización, la obtendrás al pasar del S21 Plus al Samsung S24 Plus.

Respuestas a dudas frecuentes sobre los Samsung S24 y otros modelos

¿Son resistentes al agua los Samsung Galaxy S21 y Samsung S24? Sí, el Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Samsung S24 y Samsung S24 Plus vienen con una clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

¿Los Samsung Galaxy S21 y Samsung S24 tienen ranura para tarjetas SD? No, ni el Galaxy S21 ni el Samsung S24 cuentan con almacenamiento ampliable mediante una ranura para tarjetas microSD.

¿Los Samsung Galaxy S21 y Samsung S24 tienen conector para auriculares? No, el Galaxy S21 y el Samsung S24 no tienen conectores para auriculares.

¿Los Samsung Galaxy S21 y Samsung S24 son compatibles con 5G? Sí, todos los teléfonos móviles inteligentes de las series Galaxy S21 y Samsung S24 son compatibles con la quinta generación (5G) de tecnologías de telefonía móvil.

¿Se pueden cargar los Samsung Galaxy S21 y Samsung S24 de forma inalámbrica? Sí, el Galaxy S21 y el Samsung S24 se pueden cargar de forma inalámbrica. Obtenés carga inalámbrica de 15 W con cargadores rápidos compatibles y carga de 10 W con cargadores Qi normales.