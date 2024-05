Worldcoin, el proyecto de criptomoneda biométrica con reconocimiento de Iris creado por Tools for Humanity, publicó recientemente un particular anuncio comercial protagonizado por el argentino "Leonel" Messi.

El video, que dura poco más de dos minutos, cuenta la historia de una persona que debe vivir el día a día teniendo el mismo nombre que el astro rosarino y campeón del mundo.

El comercial de Worldcoin con "Leo" Messi

"Soy una persona como cualquier. Me gusta tomar mate con mis amigos y soy futbolero, pero tengo un problema: me llamo Leo Messi", admite Leonel Adrián Messi, el protagonista de la publicidad.

Y explica: "Un policía me pidió que me baje del auto para hacer jueguitos y recibo mensajes en inglés, francés, árabe y sirio. En Turquía, me dicen que me aman, pero nunca estuve en Turquía. No sé de dónde sacaron mi número de teléfono y tampoco puedo tener redes sociales porque son un infierno.

Finalmente, Leonel explica que "Worldcoin te da una identidad única en Internet", con la que de ahora en más puede entrar a cualquier lado sin pensar que es "un bot, un estafador o el mejor jugador de fútbol de la historia".

Cuánto paga Worldcoin por escanear tu ojo

Sobre llovido, mojado. La polémica que envuelve a Worldcoin, el proyecto que escanea iris a cambio de criptomonedas para crear un sistema de identidad digital, suma otra denuncia: empresas que organizan viajes a Buenos Aires para sumarse a la iniciativa.

Expertos señalan que, si bien la práctica es cuestionable, no necesariamente infringe la ley. Los viajes son comunicados por redes, especialmente Facebook, con un paquete que cubre el traslado y abona $25.000 a quienes completan el escaneo. Pero la denuncia de una mujer de la provincia de Chaco indica que en estos trayectos participan menores.

Una denuncia presentada ante el Consejo Nacional de Trata de Personas en Resistencia involucra a siete menores cuyos dispositivos móviles y documentos de identidad fueron retenidos durante estos viajes. El caso plantea nuevas inquietudes sobre la privacidad y seguridad de los datos de los ciudadanos.

Julio López, especialista en seguridad digital, explica a iProUP cómo funciona el tour: "No es ilegal escanear el iris y cobrar por eso. Pero en estos viajes le piden a la gente manipular el teléfono de la persona y fotografiar el DNI. La figura de un puntero digital para el acceso al dinero de Worldcoin es un vector de fraude".

"Hay algo que todavía no terminamos de entender en estas prácticas. Si les pagan $25.000, más el viaje y la ganancia del puntero, las cuentas no cierran", agrega López.