WhatsApp estrena cambios que asegurarán más tus conversaciones

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular del orbe, anunció este mes un nuevo diseño de la aplicación, incluyendo la gama de colores, y un punto verde que permite marcar conversaciones como no leídas.

También hay otras dos nuevas funciones útiles, disponibles en las versiones 2.24.11.8 y 2.24.11.9, ambas para Android. La primera consiste en la capacidad para buscar canales de difusión de una manera rápida, desde la pestaña de Novedades, situada al lado de chats.

Si pulsamos en Ver todos, podremos buscar las figuras públicas que nos interesen, o canales temáticos.

WhatsApp quiere aumentar las posibilidades de privacidad de sus usuarios con una nueva función. Se trata de la capacidad para poner una contraseña tras la que podremos esconder las conversaciones más privadas.

De esta manera no importará que dejemos el celular desbloqueado o que alguien pueda acceder al chat, porque si no tiene la contraseña no podrá acceder a las conversaciones.

En primer lugar, habrá que configurar un código secreto en la aplicación. Una vez realizado, las conversaciones que seleccionemos como privadas desaparecerán de la lista de chats de todos los dispositivos vinculados y solo se podrá acceder a ellos desde una pestaña adicional.

WhatsApp anunció este mes cambios en su diseño.

Cómo aumentar la privacidad de WhatsApp y proteger mejor tus datos

WhatsApp hizo en el 2016 un cambio sin precedentes. La empresa propiedad de Meta activó el cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada para los millones de personas que la utilizan, convirtiéndose, en el proceso, en el mensajero cifrado más grande del mundo.

Al estar cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada, nadie en Meta puede leer ni extraer datos del contenido de los mensajes que envías. Todos los mensajes de texto, fotos, videos, mensajes de voz, documentos, actualizaciones de estado y llamadas están cifrados en WhatsApp y solo las personas a las que se los enviás pueden acceder a ellos. Los dispositivos que descodifican contenido cifrado deben verificar e intercambiar códigos de seguridad a medida que se transfieren los mensajes.

El cifrado que utiliza WhatsApp fue desarrollado originalmente por Open Whisper Systems, el grupo detrás de la aplicación de mensajería cifrada rival Signal . En los últimos años, WhatsApp introdujo funciones adicionales de privacidad y seguridad que podés activar.

Pero aunque el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp protege tus comunicaciones, eso no significa que el servicio sea tan privado como podría serlo de forma predeterminada. De hecho, cuando se trata de WhatsApp frente a Signal, se recomienda este último a las personas que desean las máximas opciones de seguridad y privacidad.

Sin embargo, dado que más de un tercio del mundo usa WhatsApp, su popularidad no tiene rival y es posible que no puedas arrastrar a todos tus amigos, familiares y grupos a Signal. Si ese hito todavía está lejos, aquí hay algunos consejos para hacer que WhatsApp sea lo más privado posible.

Comprendé qué datos recopila WhatsApp

WhatsApp puede recopilar mucha más información sobre vos de la que crees. Gran parte de lo que recopila es similar a muchas otras aplicaciones y se puede encontrar en sus políticas de privacidad. Existen políticas de privacidad independientes para EE. UU., Europa y el Reino Unido. Existen algunas diferencias en lo que recopila WhatsApp, según las normas de privacidad de Europa.

Consejos de seguridad oficiales de WhatsApp.

Pero la aplicación también es parte de la máquina de Meta, que también incluye Facebook e Instagram, y parte de la información se comparte con la empresa matriz. La asociación por sí sola puede disuadir a la gente de utilizar WhatsApp.

Los datos que WhatsApp tiene sobre vos pueden provenir de múltiples fuentes diferentes:

La información que proporcionás : por ejemplo, tu número de teléfono móvil para registrarte o tu ubicación cuando le das permiso para compartirla con un amigo.

: por ejemplo, tu número de teléfono móvil para registrarte o tu ubicación cuando le das permiso para compartirla con un amigo. La información que se recopila automáticamente : por ejemplo, cuando estás en línea o cuando realizaste una llamada telefónica.

: por ejemplo, cuando estás en línea o cuando realizaste una llamada telefónica. La información que otros comparten sobre vos: por ejemplo, si un amigo carga tu número de teléfono móvil.

Según WhatsApp, se recopila automáticamente información sobre cómo usás sus servicios, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo estás en WhatsApp, y las funciones que usás, incluyendo "nombre del grupo, foto del grupo, descripción del grupo", tu foto de perfil, "acerca de información" y cuándo estuvo en línea por última vez.

Parte de esta información se utiliza para funciones de seguridad. Además de eso, WhatsApp también puede recopilar información sobre el nivel de la batería de tu teléfono móvil, la intensidad de la señal y el operador de telefonía móvil.

También se recopila información de ubicación, cuando encendés la aplicación, y hay archivos de seguimiento ("cookies") que rastrean tu actividad dentro de las versiones web y de escritorio de la aplicación.

Utilizá copias de seguridad cifradas hasta el final

WhatsApp te permite hacer una copia de seguridad de tus chats y datos como una forma de mover toda tu información a un nuevo teléfono móvil. Estas copias de seguridad funcionan almacenando sus datos en Google Drive o iCloud de Apple, según el sistema operativo que utilices. Las copias de seguridad pueden ser útiles si te mudás a un teléfono móvil nuevo o perdés tu dispositivo anterior.

Si vas a utilizar las copias de seguridad de WhatsApp, debés utilizar la versión cifrada de extremo a extremo. En WhatsApp, debés ir a Configuración, Chats, Copia de seguridad de chat y luego, una vez que hayas activado las copias de seguridad, tocá Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo y active la opción.

Esta copia de seguridad requiere una contraseña separada, que idealmente deberías crear y almacenar en un administrador de contraseñas. Si perdés esta contraseña, no podrá acceder a tu copia de seguridad cifrada.