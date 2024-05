Cuáles son las mejores aplicaciones de ahorro de batería para celulares Android

Las aplicaciones de ahorro de batería surgieron como herramientas para los usuarios de celulares y prometen extender la longevidad de nuestros dispositivos entre cargas. Sin embargo, encontrar una aplicación que te ahorre batería es un desafío, ya que la mayoría de las medidas para ahorrar batería son manuales, incluido bajar el brillo de la pantalla, reducir la frecuencia con la que las aplicaciones sincronizan datos y otros métodos similares.

En la mayoría de los casos, verás una mejora más significativa cuando comprendas las causas del agotamiento de la batería y cómo identificar y mitigar las causas más importantes. Aun así, si querés probar algunas aplicaciones que podrían ayudarte, aquí tienes las mejores aplicaciones para ahorrar batería para celulares con Android.

Battery Guru

Battery Guru es una excelente aplicación para ahorrar batería. No funciona como aplicaciones de refuerzo o terminadores de servicios. En cambio, te ayuda a mantener el estado de la batería lo más alto posible.

La aplicación contiene notificaciones sobre la temperatura de la batería y los límites de carga para que no se agote antes. Algunos modos de ahorro de batería también pueden ayudar a reducir el consumo de batería, para que cargues con menos frecuencia.

Tiene una herramienta de personalización del modo Doze para hacerlo aún más agresivo si es necesario. Sin embargo, esa última característica requiere root o que ingreses algunos comandos ADB para darle permiso a la aplicación para hacer esas cosas. Es genial para usuarios avanzados.

KillApps

KillApps te permite cerrar todas las aplicaciones en ejecución, incluidos los procesos en segundo plano, con un solo toque. Promete mejorar el rendimiento de tu celular al liberar memoria (RAM) y potencialmente ahorrar batería.

También ofrece un widget para un acceso rápido y te permite excluir aplicaciones esenciales que deseás seguir ejecutando en segundo plano. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cerrar aplicaciones de forma agresiva a veces puede resultar contraproducente para la gestión del sistema Android.

GSam Battery Monitor

GSam Battery Monitor es otra aplicación popular para ahorrar batería. No hará nada para salvar la vida de la batería por sí solo. Sin embargo, puede proporcionar información sobre las aplicaciones que agotan la batería.

Podés utilizar esa información para mejorar la duración de tu propia batería. Puede mostrar detalles sobre el tiempo de activación e incluso datos de la CPU y del sensor. Podés usar un comando ADB para darle a GSam acceso a estadísticas de uso de aplicaciones más granulares y otros controles. También hay una opción de root opcional si usás un celular rooteado, pero la opción ADB debería funcionar para la mayoría de las personas, root o no.

AccuBattery

AccuBattery también le ayuda a prolongar la vida útil de tu batería. Si bien no interfiere directamente con las operaciones de tu celular al cerrar por la fuerza las aplicaciones que consumen energía, sí brinda a los usuarios información valiosa sobre el estado de la batería y los patrones de uso.

También monitorea de cerca las rutinas de carga y te avisa cuando debés desconectarte. Esto permite a los usuarios tomar decisiones informadas sobre el uso de su teléfono móvil inteligente, extendiendo la vida útil de su batería.

Doze Mode y App Standby

Las capacidades nativas de Android eclipsan con creces lo que podés encontrar en forma de aplicación. El modo Doze pone todo tu dispositivo en una especie de modo de hibernación. Las aplicaciones solo se pueden sincronizar ocasionalmente y en lotes según lo dicte el sistema operativo.

La batería es el principal talón de Aquiles de los celulares.

Por lo tanto, ahorra una gran cantidad de batería. App Standby restringe el uso de datos de aplicaciones que no usás con frecuencia para obtener ahorros adicionales. Están habilitados de forma predeterminada en las versiones modernas de Android y no podés controlarlos. Sin embargo, simplemente no usar aplicaciones y dejar el celular frío por un tiempo, los modos se activan y reducen considerablemente el consumo de batería.

Otros métodos para ahorrar batería en el celular

Google está cerrando poco a poco las puertas de Android en lo que respecta a aspectos como accesibilidad, herramientas de desarrollo y similares. Por lo tanto, las excelentes aplicaciones para ahorrar batería son sólo para usuarios root. Afortunadamente, algunos pequeños trucos mejoran la duración de la batería sin importar cuál sea su dispositivo. Aquí hay algunos trucos rápidos y simples que funcionan:

Desinstalá aplicaciones que no usés : de esa manera, no se ejecutan en segundo plano y consumen batería. Esto también aumenta tu almacenamiento.

: de esa manera, no se ejecutan en segundo plano y consumen batería. Esto también aumenta tu almacenamiento. Reducí el brillo de la pantalla : esto a veces es inevitable en determinadas situaciones, como la luz solar directa. Sin embargo, cuanto menor sea el brillo de la pantalla, menos energía utilizará. La pantalla suele ser la principal fuente de consumo de batería. Este es también el único truco para ahorrar batería que funciona en pantallas LCD.

: esto a veces es inevitable en determinadas situaciones, como la luz solar directa. Sin embargo, cuanto menor sea el brillo de la pantalla, menos energía utilizará. La pantalla suele ser la principal fuente de consumo de batería. Este es también el único truco para ahorrar batería que funciona en pantallas LCD. Utilizá temas negros, fondos de pantalla, etc. en pantallas OLED : la mayoría de los fabricantes de equipos originales de celulares utilizan hoy algún tipo de pantalla OLED, POLED o AMOLED . Las pantallas OLED se muestran en negro al apagar los píxeles individuales de la pantalla. Por lo tanto, el uso de temas, fondos de pantalla y otros elementos oscurecidos permite que partes de la pantalla permanezcan apagadas en todo momento. Por lo general, esto no ahorra mucha vida útil de la batería, pero todo ayuda.

: la mayoría de los fabricantes de equipos originales de celulares utilizan hoy algún tipo de pantalla OLED, POLED o AMOLED . Las pantallas OLED se muestran en negro al apagar los píxeles individuales de la pantalla. Por lo tanto, el uso de temas, fondos de pantalla y otros elementos oscurecidos permite que partes de la pantalla permanezcan apagadas en todo momento. Por lo general, esto no ahorra mucha vida útil de la batería, pero todo ayuda. No juegues : los juegos móviles son conocidos por su capacidad de consumir mucha batería. Aquellos que necesiten alargar la duración de la batería pueden esperar para jugar hasta que estén cerca de un cargador o de su casa.

: los juegos móviles son conocidos por su capacidad de consumir mucha batería. Aquellos que necesiten alargar la duración de la batería pueden esperar para jugar hasta que estén cerca de un cargador o de su casa. Utilizá Wi-Fi siempre que sea posible : la conectividad celular generalmente agota la batería más rápido que el Wi-Fi. Cuanto menos frecuentemente estés en una red celular, mejor. Esto tiene el beneficio adicional de utilizar menos datos, lo cual es una gran ayuda para aquellos con planes de datos limitados.

: la conectividad celular generalmente agota la batería más rápido que el Wi-Fi. Cuanto menos frecuentemente estés en una red celular, mejor. Esto tiene el beneficio adicional de utilizar menos datos, lo cual es una gran ayuda para aquellos con planes de datos limitados. Apagá las conexiones que no estés utilizando : por ejemplo Bluetooth, tu radio Wi-Fi, etc. Esto no es tan importante como solía ser, pero tu celular aún busca conexiones incluso cuando no estés cerca de ninguno para que puedas ahorrar un poquito.

: por ejemplo Bluetooth, tu radio Wi-Fi, etc. Esto no es tan importante como solía ser, pero tu celular aún busca conexiones incluso cuando no estés cerca de ninguno para que puedas ahorrar un poquito. Utilizá modos de ahorro de batería en tu teléfono : la mayoría de los fabricantes incluyen aquellos que las aplicaciones no pueden replicar. Generalmente reducen la funcionalidad y el rendimiento, pero mejoran drásticamente la duración de la batería. Por lo general, desactiva la sincronización y reduce el brillo y la resolución de la pantalla, y algunos dispositivos tienen modos de batería que reducen la velocidad del reloj de la CPU para ahorrar más batería.

: la mayoría de los fabricantes incluyen aquellos que las aplicaciones no pueden replicar. Generalmente reducen la funcionalidad y el rendimiento, pero mejoran drásticamente la duración de la batería. Por lo general, desactiva la sincronización y reduce el brillo y la resolución de la pantalla, y algunos dispositivos tienen modos de batería que reducen la velocidad del reloj de la CPU para ahorrar más batería. No utilicés vibración ni retroalimentación háptica : ambos requieren un pequeño motor de vibración para encenderse y provocar vibración. El motor agota la batería durante un día entero. Apágalos a ambos si podés vivir sin ellos o, al menos, usálos con moderación. No parece mucho, pero si habilitás la retroalimentación háptica en tu teclado y luego publicás un tuit completo de 260 caracteres, el motor de vibración funcionará 260 veces.

: ambos requieren un pequeño motor de vibración para encenderse y provocar vibración. El motor agota la batería durante un día entero. Apágalos a ambos si podés vivir sin ellos o, al menos, usálos con moderación. No parece mucho, pero si habilitás la retroalimentación háptica en tu teclado y luego publicás un tuit completo de 260 caracteres, el motor de vibración funcionará 260 veces. No utilicés aplicaciones de refuerzo : funcionan intentando eliminar procesos que pueden consumir batería. Sin embargo, tal como funciona Android, esos procesos se abren nuevamente poco después de cerrarse. Cerrar y abrir los procesos en segundo plano repetidamente consume más batería que si no usaras una aplicación de refuerzo.

: funcionan intentando eliminar procesos que pueden consumir batería. Sin embargo, tal como funciona Android, esos procesos se abren nuevamente poco después de cerrarse. Cerrar y abrir los procesos en segundo plano repetidamente consume más batería que si no usaras una aplicación de refuerzo. Apagá el 5G si es posible: el 5G es la última tecnología de datos móviles. La tecnología necesaria aún no es tan eficiente y agota la batería más rápido que 4G LTE la mayor parte del tiempo. Esta opción no está disponible para todos, pero desactivar 5G cuando sea posible puede ahorrar algo de batería. En muchas áreas, 5G no es mucho más rápido que 4G.

¿Funcionan las aplicaciones para ahorrar batería en un celular Android?

Pueden hacerlo, si se usan correctamente. Sin embargo, no se debe a nada que haga la aplicación, sino a cómo reacciona el usuario a los datos de la aplicación. Los usuarios root tienen mejores opciones, pero como casi nadie rootea hoy, las aplicaciones de ahorro de batería del celular para la población en general son menos beneficiosas.