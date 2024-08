¿Cómo desactivar el micrófono de Google para que el celular no te escuche? La era de los asistentes virtuales ha hecho que sea más fácil que nunca buscar información, navegar por tu agenda, obtener recomendaciones de espectáculos y restaurantes o encontrar lo que tu corazón desee.

El Asistente de Google tiene un montón de comandos útiles para todo, desde poner a prueba tus conocimientos de trivia hasta sacar el máximo partido a los mejores dispositivos compatibles con Google Home en un sistema de hogar inteligente. Y gracias a su equivalente en un celular con el sistema operativo Android, podés acceder al poder de "OK Google" donde quiera que vayas.

Sin embargo, esa comodidad tiene un lado negativo. Casi todas las tecnologías activadas por voz utilizan micrófonos para mantener los oídos virtuales del dispositivo abiertos para las "palabras de activación".

Eso significa que, al menos en un sentido técnico, siempre están escuchando, lo que es comprensiblemente un poco desconcertante cuando se trata de un celular. Si deseás tomar el control de tu privacidad, en esta nota de iProfesional te mostramos cómo evitar que un celular Android te espíe.

¿Por qué tu celular te escucha y cómo desactivar el micrófono?

Según los fabricantes de teléfonos móviles, el celular te escucha principalmente a vos, por lo que los asistentes de voz como Google Assistant pueden ejecutar comandos verbales. Para que esto funcione, el celular debe estar escuchando, o no responderá cuando digas "Ok Google". Sin embargo, esta no es la única razón.

Tu celular te escucha porque Android, que es propiedad de Google, utiliza esta información para crear perfiles de marketing de clientes y mostrarnos anuncios relevantes. Al igual que Google rastrea tu historial de búsqueda, recopila tus datos de voz para personalizar los anuncios según tus intereses. Esto ayuda a los anunciantes a ganar más dinero, pero es una preocupación importante en materia de privacidad para muchas personas, y con razón.

Los riesgos de ser escuchado por un celular

No podés confiarle tu privacidad a nadie. Aunque las empresas prometan no hacer un mal uso de tus datos, alguien podría robártelos. Los cibercriminales pueden usar tus datos confidenciales para acecharte, chantajearte o estafarte y desatar todo tipo de caos.

Además, los gobiernos pueden obligar a las empresas a que les entreguen tus datos, lo que les otorga aún más poder y visibilidad sobre la vida de las personas. En algunos países, esto podría llevar a que se persiga a las personas por decir cosas con las que no están de acuerdo.

¿Es legal que Google te escuche en el celular?

Google se enfrenta a causas judiciales en las que los demandantes acusaron a esta empresa de escuchar ilegalmente a los usuarios. Estas grabaciones tampoco son tan privadas como nos gustaría esperar.

En 2019, un denunciante reveló que Google dio a sus clientes publicitarios acceso a sus grabaciones de voz. Estas incluían grabaciones que contenían información sensible o reveladora. Según la empresa, comparte un pequeño porcentaje de las grabaciones con los anunciantes para ayudar a mejorar sus servicios.

Aunque parezca una excusa pobre, Google suele eludir cualquier tipo de represalia por escándalos como este gracias a su letra pequeña. Es ilegal que las aplicaciones te escuchen sin tu consentimiento, pero técnicamente das tu consentimiento cuando aceptas los términos y condiciones de Google. Esto hace que sea legal que la empresa te escuche a través de tu celular.

Dicho esto, cualquier aplicación puede escucharte ilegalmente si tiene acceso al micrófono de tu celular. Esto suele ocurrir cuando descargás aplicaciones falsas (software espía ) o una aplicación desactualizada está infectada con código informático malicioso ("malware", en inglés).

Para minimizar el riesgo de que las aplicaciones te espíen, es mejor revisar los permisos de todas tus aplicaciones y eliminar el acceso al micrófono de las aplicaciones que no lo necesitan. También podés cambiar la configuración de permisos para permitir el acceso al micrófono solo cuando estés usando una aplicación.

¿Está Google siempre escuchándote en el celular?

Si es legal que Google te escuche, ¿lo hace todo el tiempo? En pocas palabras, sí. Técnicamente, tu celular siempre está escuchando. El Asistente de Google está siempre activo, por lo que puede captar las "palabras de activación" que está programado para reconocer y comenzar a ejecutar comandos de voz.

Esto no significa que Google ignore todo lo demás que dices. También puede estar buscando otras "palabras clave" que pueda usar para mejorar tu perfil de marketing. Es por eso por lo que ves anuncios sobre cosas de las que hablas aunque no las hayas buscado en tu celular.

Las escuchas clandestinas de Google son un problema menor si eres usuario de iPhone porque no tiene el monopolio de los datos en los dispositivos de Apple. Dicho esto, Apple tampoco está libre de culpa y pecado digital. También enfrenta demandas por grabar ilegalmente a personas con Siri.

Las grandes empresas tecnológicas argumentarán que esto solo está mejorando tu experiencia de compra en línea, pero sigue siendo un gran problema de privacidad. No puedes confiarles a extraños todo lo que decís todos los días, y mucho menos a una empresa que puede ganar dinero con ello.

Como si eso no fuera lo suficientemente preocupante, la cosa empeora: esto también significa que un cibercriminal podría escuchar las grabaciones de tu celular si hackea tu cuenta de Google o las roba de los servidores de Google en una filtración de datos.

Cómo evitar que un celular Android te escuche desactivando el Asistente de Google

Activar el asistente de voz de tu celular Android es tan fácil como decir "OK Google". Tu celular usa el audio que comienza con la palabra de activación (o justo antes) y termina cuando has completado el comando, una grabación que Google puede archivar en sus servidores para mejorar su servicio.

Podés ver todos los comandos del Asistente de Google dirigiéndote a Mi Actividad de Google > Filtrar por Fecha y Producto > Asistente. Si bien los comandos de voz son útiles, la idea de que tu celular pueda estar espiándote genera, comprensiblemente, algunas preocupaciones en materia de privacidad.

Por lo tanto, si preferís no pensar en que tu celular escuche tus conversaciones, podés desactivar las funciones que habilitan esta función. Una vez que lo hagas, tu celular Android ya no escuchará tu voz. A continuación te explicamos cómo desactivar el Asistente de Google para evitar que tu celular Android te escuche.

1. Abrí el menú Configuración y hacé clic en Google.

Desbloqueá tu celular Android y abrí Configuración. Podés hacerlo bajando la barra de notificaciones dos veces o tocando Configuración desde el cajón de aplicaciones, que podés abrir deslizando el dedo hacia arriba desde la parte inferior mientras estás en la pantalla de inicio. Desplazáte hacia abajo y tocá Google.

2. Desplazáte hacia abajo y tocá Configuración para aplicaciones de Google

Desplazáte hasta la parte inferior y seleccioná Configuración para aplicaciones de Google.

3. Seleccioná Buscar, Asistente y Voz

En la parte inferior del menú, deberías ver una opción para Buscar, Asistente y Voz. Seleccionála.

4. Seleccioná Voz

Tocá la opción de menú que dice Voz.

5. Seleccioná Voice Match

Debería haber una opción Voice Match debajo de una categoría con el mismo nombre. Seleccionála.

6. Desactivá el interruptor de Hola Google

Aquí podés alternar los permisos para los comandos de voz de "Ok Google". Mové el control deslizante a la posición de apagado para evitar que el Asistente de Google te escuche a escondidas. También podés optar por eliminar Voice Match de todos tus dispositivos.

Sin embargo, incluso con los comandos de voz "Ok Google" desactivados, las aplicaciones de terceros podrían tener los permisos necesarios para acceder al micrófono de tu celular. Para controlar eso, tendrás que revisar cada aplicación individualmente para averiguar qué permisos están habilitados dirigiéndote a Configuración > Aplicaciones > Ver todas las aplicaciones.

Eso es todo. Ahora podés estar seguro de que tu celular Android no escuchará tus conversaciones.