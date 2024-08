Días atrás apareció en el buscador de WhatsApp, en Facebook e Instagram un nuevo ícono circular que refiere a una herramienta de inteligencia artificial (IA) que Meta, la compañía madre de esas redes sociales y aplicaciones, incorporó a las mismas.

La compañía asegura que es un asistente virtual para sus usuarios, similar al Copilot de Microsoft o al Gemini de Google.

Sin embargo, no todos los usuarios están contentos con tener que utilizar esta herramienta de Meta en sus cuentas personales de WhatsApp.

¿Es peligrosa la IA de Meta en WhatsApp?¿Se puede eliminar?¿Conviene dejala? Las respuestas a todas esas preguntas, a continuación.

Para qué sirve Meta AI en WhatsApp

El asistente virtual de Meta es una nueva función que ya se puede utilizar en las cuentas de WhatsApp de casi todo el mundo. Esto es porque está disponible por el momento solo en inglés, español, francés e hindi.

A primera vista, funciona con el formato de chatbot que tantas otras aplicaciones similares ya popularizaron, como ChatGPT. Pero además, en el caso de WhatsApp, también se puede usar la barra de búsqueda que está al tope de la aplicación de mensajería para buscar chats personales o enviarle preguntas a Meta AI.

La inteligencia artificial (IA) genera los mensajes de Meta AI mediante una tecnología de Meta en respuesta a las indicaciones y los mensajes que envías a la IA.

Se la puede encontrar al tope de la aplicación, con un logo circular color celeste, y brinda la posibilidad de obtener información, programar citas y brindar diferentes recomendaciones, todo incorporado en la cuenta personal de WhatsApp. Como cualquier programa de IA, se le pueden realizar preguntas o pedirle que realice determinadas tareas básicas.

Por ejemplo, el fuerte de esta IA es su comprensión del lenguaje natural, ya que fue creada a partir de interacciones de los usuarios en las redes de Meta. Detrás de Meta AI se encuentra el poderoso modelo de lenguaje Llama 3.1, capaz de comprender y generar lenguaje humano de manera natural. Por eso, es un buen traductor del lenguaje natural a otros idiomas. Pero recuerda que, al menos hasta el cierre de este artículo, solo está disponible en inglés, español, francés e hindi.

También actúa como soporte al cliente y mejora la experiencia del usuario de WhatsApp mediante la sugerencia de ciertas respuestas y/o traducciones de mensajes. Se puede utilizar para automatizar respuestas, evitando la intervención humana.

Claro que, al igual que muchas herramientas de IA, la que tiene WhatsApp también sirve para crear imágenes fictícias. Solo hace falta describirle al asistente virtual la imagen deseada y la generará en el chat individual entre el usuario y el bot.

¿Espía Meta AI los mensajes de WhatsApp?

"Meta AI solo puede leer y responder las preguntas que mencionen @Meta AI, pero ninguna más. Como siempre, tus mensajes y llamadas personales permanecen cifrados de extremo a extremo, lo que significa que ni siquiera WhatsApp o Meta pueden verlos ni escucharlos", indicaron desde la empesa de Mark Zuckerberg acerca de esta duda.

Asimismo, al ver que ahora en la barra de búsqueda de WhatsApp se sugieren temas de interés al introducir un término, las personas se preguntaron si esas sugerencias no estarán orientadas por la información que la aplicación recopila de sus usuarios. Meta dijo lo siguiente al respecto: "Meta no conecta lo que escribes contigo personalmente, a menos que le envíes una indicación a Meta AI. De manera predeterminada, los temas que Meta AI sugiere se generan automáticamente y no están basados en tu información personal."

Sin embargo, vale la pena aclarar que al interactúas con chatbots de IA en Facebook, Instagram, Threads o WhatsApp, Meta, la empresa matriz de esas plataformas, puede usar esos datos para entrenar sus modelos de IA generativa, según su política de privacidad recientemente actualizada.

Incluso si no usás ninguna de las plataformas de Meta, aún puede extraer datos como fotos tuyas si alguien más las publica, advirtieron los expertos. Por eso, si bien eso no significa que la IA "espíe" los mensajes de WhatsApp, es cierto que se usan para entrenar a este poderoso modelo de lenguaje natural a gran escala.

Otra desventaja de esta herramienta de WhatsApp es que, como con cualquier IA, el usuario debe estar atento para identificar posibles sesgos en la información y las respuestas que entrega.

¿Cómo hago para eliminar Meta AI de WhatsApp?

Uno de los principales temores con la incorporación de esta inteligencia artificial tiene que ver con la posibilidad de que interceda en todas las funciones que una persona quiera realizar en WhatApp, ya que incluso puede ser incorporada en grupos.

La aplicación no permite desactivar esta función de inteligencia artificial, pero sí eliminar el chat.

Una vez iniciada la conversación con la IA en WhatsApp, es posible eliminar ese chat o solicitar la eliminación de información que se haya compartido previamente con Meta AI.

Eliminar el chat de WhatsApp con Meta AI es muy sencillo, solo hay que seguir los siguientes pasos:

Abrir WhatsApp y dirigirse al chat con Meta AI .

. Hacer clic en el nombre del perfil y el ícono en la parte superior de la página de chat con Meta AI.

Hacer clic en Notificaciones.

Habilitar el interruptor junto a "Silenciar notificaciones" .

. Seleccionar la opción "Siempre" y tocar "Aceptar".

El chat de Meta AI en Facebook e Instagram también se puede silenciar. Par ello:

En la aplicación móvil de Facebook o Instagram, tocar el ícono de mensaje.

Hacer click el perfil de Meta AI ( el círculo de degradado).

el círculo de degradado). Tocar el ícono de campana (Silenciar) y seleccionar "hasta que lo cambie".

En resumen, es posible silenciar o quitar el chat de IA de WhatsApp o las redes sociales de Meta, pero eso no generará que esa herramienta no acceda a nuestros datos para entrenar su modelo de lenguaje.

Meta AI es una herramienta poderosa para mejorar significativamente la productividad y creatividad. Sin embargo, no es obligación utilizarla en el marco de WhatsApp y en la interacción con nuestros contactos cercanos. Al usarla, es importante que se aplique con responsabilidad y precaución.