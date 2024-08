Si publicás o interactúas con chatbots de inteligencia artificial (IA) en Facebook, Instagram, Threads o WhatsApp, Meta, la empresa matriz de esas plataformas de redes sociales y mensajería instantánea, puede usar tus datos para entrenar sus modelos de IA generativa, según su política de privacidad recientemente actualizada. Incluso si no usás ninguna de las plataformas de Meta, aún puede extraer datos como fotos tuyas si alguien más las publica.

La extracción de datos de Internet es una de las mayores luchas en el ámbito de la inteligencia artificial en este momento. Las empresas tecnológicas sostienen que todo lo que se encuentra en la red pública de Internet es un blanco legítimo, pero se enfrentan a una avalancha de demandas por sus prácticas de gestión de datos y derechos de autor.

Es probable que pasen años hasta que se establezcan reglas claras. Mientras tanto, estas empresas se están quedando sin datos de entrenamiento para construir modelos aún más grandes y poderosos, y para Meta, tus publicaciones son una mina de oro.

Si no te sentís cómodo con que Meta use tu información personal y tu propiedad intelectual para entrenar sus modelos de IA a perpetuidad, considerá la posibilidad de no hacerlo. Aunque Meta no garantiza que lo permitirá, sí dice que "revisará las solicitudes de objeción de acuerdo con las leyes de protección de datos pertinentes".

Los usuarios de los países fuera de la Unión Europea carecen de leyes nacionales de privacidad de datos que eviten en forma infalible de evitar que Meta use sus datos para entrenar a la IA. Meta no tiene una función de exclusión voluntaria para las personas que viven en esos países, entre ellos la Argentina.

Meta afirma que no utiliza el contenido de los mensajes privados que se envían entre sí para entrenar a la IA. Sin embargo, las publicaciones públicas en las redes sociales se consideran un objetivo legítimo y cualquiera puede utilizarlas en los conjuntos de datos de entrenamiento de la IA.

Los usuarios que no quieran hacerlo pueden configurar sus cuentas como privadas para minimizar el riesgo. La compañía creó herramientas dentro de sus plataformas que permiten a las personas eliminar su información personal de los chats con Meta AI.

Meta AI está embebido en WhatsApp y no se puede desactivar o desinstalar.

¿Qué es Meta AI?

Meta AI es un sistema de inteligencia artificial desarrollado por Meta. Esta iniciativa de IA tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario en todas las plataformas de Meta. Al aprovechar el aprendizaje automático y el análisis de datos, Meta AI ofrece funciones como recomendaciones de contenido personalizadas, servicio de atención al cliente automatizado y etiquetado inteligente de fotografías. El sistema de IA aprende de grandes cantidades de datos generados por los usuarios para mejorar la precisión y la relevancia de sus servicios.

¿Cómo puedo utilizar Meta AI?

Meta AI está integrado en varias funciones en las plataformas de Meta, entre ellas:

Facebook : recomendaciones de noticias personalizadas, moderación de contenido y capacidades de búsqueda mejoradas.

: recomendaciones de noticias personalizadas, moderación de contenido y capacidades de búsqueda mejoradas. Instagram : etiquetado automático de fotografías, una pestaña de exploración personalizada y segmentación de anuncios mejorada.

: etiquetado automático de fotografías, una pestaña de exploración personalizada y segmentación de anuncios mejorada. WhatsApp : respuestas inteligentes, detección de spam e interacciones con chatbot.

: respuestas inteligentes, detección de spam e interacciones con chatbot. Messenger: bots inteligentes de atención al cliente y filtrado de mensajes mejorado.

Además, Meta AI juega un papel crucial en otras iniciativas de Meta, como:

Meta.AI para la Web : mejora las experiencias de navegación con contenido personalizado y recomendaciones inteligentes.

: mejora las experiencias de navegación con contenido personalizado y recomendaciones inteligentes. Meta in Quest : mejora las experiencias de realidad virtual ofreciendo interacciones inteligentes y contenido personalizado en los auriculares Quest VR de Meta.

: mejora las experiencias de realidad virtual ofreciendo interacciones inteligentes y contenido personalizado en los auriculares Quest VR de Meta. Gafas Ray-Ban: potenciando las funciones inteligentes en Ray-Ban Stories, incluidos comandos de voz, captura de fotos y videos e integración con redes sociales.

La amplia integración de Meta AI en estas plataformas y dispositivos subraya su importancia a la hora de dar forma al futuro de las interacciones digitales y las experiencias de los usuarios.

¿Puedo desactivar Meta AI?

En resumen, NO, así, en mayúscula. Meta AI está integrada profundamente en las funcionalidades de las plataformas de Meta y no se puede desactivar por completo. Sin embargo, podés silenciar el chat de Meta AI siguiendo los pasos que se indican a continuación.

Cómo silenciar el chat de Meta AI en Facebook e Instagram

En la aplicación móvil de Facebook o Instagram , tocá el ícono de mensaje.

, tocá el ícono de mensaje. Tocá el perfil de Meta AI (el círculo de degradado).

(el círculo de degradado). Luego tocá el ícono de campana (Silenciar) y selecciona "hasta que lo cambie".

Cómo silenciar el chat Meta AI en WhatsApp

Abrí WhatsApp y dirigíte al chat con Meta AI .

. Hacé clic en el nombre del perfil y el ícono en la parte superior de la página de chat con Meta AI.

y el ícono en la parte superior de la página de chat con Meta AI. Hacé clic en Notificaciones .

. Habilitá el interruptor junto a Silenciar notificaciones .

. Seleccioná Siempre y tocá Aceptar.

Cómo proteger sus datos

Meta AI utiliza datos de los usuarios para entrenar sus modelos de IA, lo que genera importantes preocupaciones en materia de privacidad. Para proteger tus datos, debés tener en cuenta los siguientes pasos. Si bien la única forma segura de dejar de compartir datos con Meta es eliminar tus cuentas en Facebook, Instagram y WhatsApp, aún podés limitar el uso compartido de datos.

Para desactivar tu actividad futura de las tecnologías de Meta en todas las aplicaciones y sitios web para tus cuentas de Facebook o Instagram en el centro de cuentas, debés seguir los siguientes pasos:

Hacé clic en tu foto del perfil en la parte superior derecha y, luego, hacé clic en Configuración y privacidad .

. Hacé clic en Configuración .

. Hacé clic en Centro de cuentas y, luego, en Tu información y permisos.

y, luego, en Tu información y permisos. Hacé clic en Tu actividad fuera de las tecnologías de Meta .

. Hacé clic en Administrar actividad futura .

. Hacé clic en Desconectar actividad futura .

. Hacé clic en Continuar y, luego, en Confirmar.

También podés acceder a este ajuste en la configuración de Facebook:

Hacé clic en tu foto del perfil en la parte superior derecha y, luego, hacé clic en Configuración y privacidad.

en la parte superior derecha y, luego, hacé clic en Configuración y privacidad. Hacé clic en Configuración .

. Hacé clic en Tu información en la columna de la izquierda y, luego, hacé clic en Tu actividad fuera de las tecnologías de Meta.

en la columna de la izquierda y, luego, hacé clic en Tu actividad fuera de las tecnologías de Meta. Junto a Tu actividad fuera de las tecnologías de Meta , hacé clic en Ver.

, hacé clic en Ver. Hacé clic en Administrar actividad futura .

. Hacé clic en Desconectar actividad futura .

. Hacé clic en Continuar y, luego, en Confirmar.

Para desactivar tu actividad futura fuera de las tecnologías de Meta en una aplicación o sitio web en el centro de cuentas, seguí los siguientes pasos:

Hacé clic en tu foto del perfil en la parte superior derecha y, luego, hacé clic en Configuración y privacidad .

. Hacé clic en Configuración .

. Hacé clic en Centro de cuentas y, luego, en Tu información y permisos.

y, luego, en Tu información y permisos. Hacé clic en Tu actividad fuera de las tecnologías de Meta.

fuera de las tecnologías de Meta. Hacé clic en Desconectar actividad específica . Deberás volver a escribir tu contraseña.

. Deberás volver a escribir tu contraseña. Hacé clic en la aplicación o el sitio web que deseás desconectar.

que deseás desconectar. Hacé clic en Continuar.

• Hacé clic en Confirmar.

También podés acceder a este ajuste en la configuración de Facebook:

Hacé clic en tu foto del perfil en la parte superior derecha de Facebook.

en la parte superior derecha de Facebook. Seleccioná Configuración y privacidad y hacé clic en Configuración.

y hacé clic en Configuración. Hacé clic en Tu información en la columna izquierda y selecciona Actividad fuera de Facebook.

en la columna izquierda y selecciona Actividad fuera de Facebook. Hacé clic en Administra tu actividad fuera de las tecnologías de Meta. Deberás volver a escribir tu contraseña.

fuera de las tecnologías de Meta. Deberás volver a escribir tu contraseña. Hacé clic en la aplicación o el sitio web que quieras revisar.

que quieras revisar. Hacé clic en Desactivar la actividad futura de (nombre del negocio o la organización) y, luego, en Desactivar.

Cuando desactives tu actividad futura fuera de las tecnologías de Meta, debés tener en cuanto lo siguiente:

Tu actividad futura fuera de las tecnologías de Meta se desconectará dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de la solicitud. Durante este tiempo, se podrá utilizar con fines de medición y para introducir mejoras en sus sistemas de anuncios. Si elegís desactivar tu actividad futura en todas las aplicaciones y sitios web, también se desconectará toda tu actividad anterior en las tecnologías de Meta.

Podrías seguir viendo anuncios de estos negocios. Por ejemplo, los anunciantes pueden mostrar anuncios basados en tu actividad en Facebook, como cuando indicás que te gusta la página de un negocio. Además, pueden subir listas de clientes y mostrar sus anuncios a las personas incluidas en esas listas.

Verás la misma cantidad de anuncios, pero es posible que los anuncios que veas estén menos personalizados en función de tus preferencias. Es posible que se cierre tu sesión en aplicaciones y sitios web. Para iniciar sesión en Facebook en el futuro, deberás permitir que la información de esa aplicación o sitio web permanezca conectada a tu cuenta de Facebook.