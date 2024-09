Si tu teléfono móvil inteligente Samsung Galaxy no se carga, aquí hay algunas cosas que podés intentar para devolverlo a la vida.

La mayoría de los problemas relacionados con la carga de un celular Samsung Galaxy se pueden resolver sin enviar tu dispositivo para una reparación costosa. Si tu teléfono móvil inteligente Samsung Galaxy no se carga, aquí hay algunas cosas que podés intentar para devolverlo a la vida.

Si tu celular Samsung no se carga, verificá que el puerto USB-C no tenga residuos o humedad e intentá cargarlo con un adaptador y un cable diferentes. Si ninguna de esas soluciones funciona, es posible que debas reemplazar el puerto de carga o la batería del teléfono móvil.

Posibles razones por las que tu teléfono móvil inteligente Samsung no se carga

Desde la humedad hasta la pelusa, hay muchas razones por las que es posible que tu teléfono móvil inteligente Samsung Galaxy ya no se cargue. Afortunadamente, la mayoría de estos son eventos de corta duración, lo que significa que deberías ponerse en marcha con algunas correcciones simples.

Dicho esto, enchufar y desenchufar repetidamente con el tiempo también podría desgastar en forma irreversible el puerto de carga de tu celular Samsung. Si ese es el caso, tu única opción será reemplazarlo por uno nuevo. Pero no nos adelantemos: aquí hay algunas cosas que podés probar si tu teléfono móvil inteligente Samsung se niega a cargar.

6 soluciones para que tu teléfono móvil Samsung Galaxy vuelva a cargarse

1. Revisá el puerto USB de tu celular en busca de residuos

A lo largo de los años de uso regular, es común que se acumule arena, pelusa y polvo en grietas como el puerto de carga USB-C de tu celular Samsung. No hace falta decir que los escombros pueden impedir que el puerto conduzca la electricidad.

En algunos casos, también puede bloquear el teléfono móvil Samsung para que no pueda comunicarse con el adaptador, lo que limita la carga rápida. Afortunadamente, solucionar este problema es bastante sencillo.

Usá una lupa y una linterna para observar más de cerca el interior del puerto USB de tu teléfono móvil Samsung. Si ves polvo u otros objetos extraños, usá un palillo de dientes fino para eliminarlos. Sé lo más amable posible, ya que es posible dañar los pines USB de forma permanente. Alternativamente, usá aire comprimido si no estás seguro de causar daños. Conectá su teléfono móvil inteligente Samsung y verificá si se carga.

2. Obligá a reiniciar tu celular Samsung

Si tu teléfono móvil inteligente funcionó bien recientemente pero ya no muestra signos de vida, es posible que el sistema operativo se haya bloqueado. Afortunadamente, solo debés reiniciar tu teléfono móvil Samsung para solucionar esto.

Simplemente mantené presionados los botones para bajar el volumen y encender durante 10 a 20 segundos y deberías forzar un apagado de tu celular Samsung. Soltá los botones una vez que aparezca el logotipo de Samsung. Una vez que el teléfono móvil se inicie correctamente, conectálo inmediatamente y verificá si se carga.

3. Utilizá un adaptador, un cable y una toma de corriente diferentes

Si ninguna de las soluciones anteriores funcionó para vos, el problema podría estar en un adaptador o cable defectuoso. Recargar la batería de tu teléfono móvil Samsung varias veces al día puede agotar la vida útil del cable con bastante rapidez.

Al fin y al cabo, los puertos y enchufes USB-C solo pueden soportar un número limitado de ciclos de inserción. Y eso sin tener en cuenta los daños o la corrosión que podrían haberse acumulado con el tiempo.

Solo tenés que conectar tu celular Samsung con un cargador de pared USB-C y un cable diferentes. Y mientras lo hacés, aseguráte de que tampoco haya ningún problema con tu toma de corriente.

4. Probá la carga inalámbrica si tu teléfono móvil inteligente lo admite

Si tenés un celular Samsung premium como el de la serie Galaxy S24, no olvidés que también podés cargar tu dispositivo de forma inalámbrica. Cualquier cargador inalámbrico Qi debería funcionar, incluso si es de una marca diferente. Simplemente colocá el teléfono móvil inteligente en la plataforma de carga y esperá unos segundos a que aparezca la animación de carga.

Si la animación de carga no aparece incluso con un cargador inalámbrico, es posible que debas llevar tu dispositivo a Samsung o un servicio de reparación oficial de la marca para una inspección. Es posible que la batería de tu celular Samsung se haya agotado por completo más allá del punto en el que puedas revivirla vos mismo.

5. Secá tu celular si estuvo expuesto al agua

Muchos teléfonos móviles inteligentes Samsung Galaxy modernos tienen resistencia al agua con certificaciones IP67 o IP68. En otras palabras, pueden soportar derrames y salpicaduras accidentales, así como lluvias ligeras.

Sin embargo, eso no significa que tu teléfono móvil inteligente sea completamente inmune al agua. El puerto de carga es uno de los puntos de entrada más fáciles para el agua y puede causar muchos problemas cuando está mojado.

Si el teléfono móvil detecta agua dentro del puerto USB-C, la capa de software One UI de Samsung bloquea automáticamente la carga como medida de precaución. Por lo tanto, si tu dispositivo Samsung estuvo expuesto recientemente a un líquido, dejálo a un lado para que se seque por completo antes de volver a enchufarlo.

6. Reemplazá el puerto de carga o la batería

Como ya mencionamos, las baterías y los puertos de carga de los teléfonos móviles inteligentes Samsung no duran para siempre. Es común que estos componentes se degraden con el paso de tres o más años de uso, especialmente si sos un usuario intensivo.

Pero eso no significa que tengas que comprar un teléfono móvil nuevo. La mayoría de las marcas, incluida Samsung, reemplazarán la batería y el puerto de carga de tu teléfono móvil inteligente en poco tiempo si podés dejar o enviar su dispositivo.

¿Cómo saber si el puerto de carga USB-C de tu celular Samsung está roto?

Los puertos USB-C no duran para siempre, solo pueden sobrevivir a unos pocos miles de ciclos de inserción. Si tu dispositivo ya no se carga rápidamente o no podés transferir archivos a través de un cable de datos, es posible que estés lidiando con un puerto defectuoso.