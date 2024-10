El celular es una opción para regalar por el día de la madre que siempre aparece atractiva, porque en muchas áreas de la vida moderna, un teléfono móvil se siente como una necesidad. Es lo que la mayoría de nosotros usamos para movernos, tomar fotos, navegar por la web e incluso participar en eventos.

Sin embargo, muchos de los mejores teléfonos móviles inteligentes ciertamente no son baratos, y algunos superan con facilidad el millón de pesos. Incluso un celular de gama media requiere que erogues varios miles de pesos, lo que no es realista para muchas personas.

Afortunadamente, los celulares baratos mejoraron mucho en los últimos años, por lo que aún podés obtener un excelente celular pagando mucho menos para obsequiarle a tu madre.

Cada uno de los seis celulares a continuación son teléfonos móviles con el sistema operativo Android. El iPhone actual más barato es el iPhone SE (2022) de 1,4 millón de pesos en tiendas oficiales en Mercado Libre, así que considerá un celular reacondicionado si realmente querés algo de Apple.

La mayoría de los celulares básicos son aún más asequibles, aunque están mucho más limitados en términos de funcionalidad.

Día de la madre: cuáles son los 6 celulares más baratos y de mejor calidad

Samsung Galaxy A15 5G: el mejor celular barato y de calidad para tu madre

En 2023, el Galaxy A14 normal fue una compra ligeramente mejor que el A14 5G. Pero este año, el mejor rendimiento del A15 5G y la conectividad de quinta generación le dan la ventaja. Esencialmente, lo que obtenés aquí es un precio de menos de medio millón de pesos que clava los fundamentos de un gran teléfono móvil inteligente.

Tiene una construcción premium bien diseñada que podría pasar fácilmente por un dispositivo mucho más caro. La duración de la batería es excelente, extendiéndose a dos días completos con un uso ligero. Y la pantalla de 90 Hz es un placer de usar.

Es posible que el A15 5G no tenga las funciones de inteligencia artificial (IA) o siete años de actualizaciones de la serie insignia Galaxy S24, pero One UI sigue siendo el mejor software que encontrarás en un celular barato.

Y el compromiso de Samsung con cuatro actualizaciones del sistema operativo y cinco años de parches de seguridad sigue siendo mejor que el de cualquier rival económico. Si tu madre soporta un rendimiento normal, sin una clasificación oficial de resistencia al agua y velocidades de carga mediocres, el Galaxy A15 5G es el teléfono económico que debés regalarle.

Motorola Moto G84 5G: la mejor pantalla en un celular barato y de calidad

El Moto G84 es sin duda uno de los mejores celulares económicos que podés regalar a tu madre. La única razón por la que no es el mejor es el mediocre soporte de software, ya que Motorola ofrece solo una actualización de la versión de Android y tres años de soporte de seguridad. También tu madre tendrá que aguantar cámaras promedio y una parte trasera que es propensa a ensuciarse, pero ahí es donde terminan las características negativas.

La pantalla OLED de 120 Hz es la mejor de cualquier celular económico, mientras que el Snapdragon 695 ofrece un rendimiento sólido y compatibilidad con 5G. La duración de la batería de la celda de 5000 mAh es sólida, e incluso se vuelve relativamente rápida para un celular económico, porque carga de 30 W. En Mercado Libre se consigue por menos de 600 mil pesos.

Samsung Galaxy A25 5G: las mejores cámaras en un celular barato y de calidad

Hay algunas razones, especialmente porque todavía cuesta menos de medio millón de pesos. Un cambio en el chipset Exynos 1280 de Samsung aumenta el rendimiento, mientras que la pantalla es aún más impresionante con una frecuencia de actualización de 120Hz.

También obtenés una cámara ultra gran angular mejorada de 8Mp y altavoces estéreo. Agregá la duración de la batería ya sólida, las cámaras principales y selfie decentes y esos cinco años de actualizaciones y tu madre tendrá un muy buen celular. Las únicas razones reales para no comprar el A25 5G son las limitadas opciones de almacenamiento y un diseño que no será del gusto de todos.

Motorola Moto G04: el mejor celular por menos de $300.000

¿Realmente se puede conseguir un buen celular por menos de 300 mil pesos? Resulta que la respuesta es sí, y el celular que hay que conseguir es el Moto G04 de Motorola.Ofrece todos los fundamentos de un gran teléfono móvil inteligente.

El rendimiento está absolutamente bien para lo básico, y la pantalla ofrece una experiencia de visualización decente, aunque con un brillo limitado. La duración de la batería es un verdadero punto culminante, con dos días completos de todo, excepto el uso intensivo.

Y el software de Motorola es tranquilizadoramente familiar, incluso si solo recibe dos años de actualizaciones de seguridad. No hay soporte para 5G ni clasificación oficial de resistencia al agua y las cámaras no son excelentes, pero se pueden excusar fácilmente a este precio. El Moto G04 sigue ofreciendo una increíble relación calidad-precio.

Samsung Galaxy A15 (4G): el celular barato y de calidad con soporte de software prolongado

Como se mencionó, el Galaxy A15 5G es una mejor compra que el modelo 4G. Pero aun así vale la pena incluir este último aquí, y podría valer la pena ahorrar unos miles de pesos. Básicamente, lo único que se perderá tu madre es un poco de rendimiento y compatibilidad con 5G.

Todo lo demás que dijimos sobre el A15 5G todavía se aplica aquí, incluida la atractiva pantalla, la fuerte duración de la batería y el soporte de software prolongado. Si tu madre solo usa su celular para lo básico y no vive en un área con buen soporte 5G, definitivamente vale la pena considerar el A15 normal.

Motorola Moto G23: un gran celular barato y de calidad todoterreno

El Moto G23 es otra gran opción de Motorola que se puede encontrar regularmente por menos de los 400 mil pesos. Se ve y se siente más caro de lo que es y cumple donde importa. La pantalla es brillante, su cámara principal hará bien el trabajo, tiene altavoces estéreo duales fuertes y claros y se carga a 30W con el cargador incluido.

El almacenamiento se puede expandir a través de Micro-SD, aunque el almacenamiento incorporado de 128 GB es muy generoso por el precio. Las cámaras ultra gran angular y macro no son muy buenas, no hay soporte 5G y el procesador solo es lo suficientemente rápido como para jugar juegos móviles bastante básicos: tu madre no querrá iniciar Fortnite en este celular. Pero si deseás para ella un teléfono móvil inteligente asequible que cumpla con lo básico y ejecute una buena versión simple de Android 13, este es el lugar.

Motorola Moto G23

Lo bueno y lo malo de un celular barato y de calidad por el día de la madre

Si estás buscando para tu madre un celular barato, debés aceptar el hecho de que el fabricante va a tomar algunas decisiones para lograr ese precio bajo y no obtendrás el mismo rendimiento, características o calidad de visualización que un teléfono móvil que cuesta dos, tres o cuatro veces el precio.

Solía darse el caso de que los celulares económicos eran reconocibles al instante por sus pantallas de baja resolución, su escaso almacenamiento y sus gruesos cuerpos de plástico, pero las cosas están mejorando en esta área todo el tiempo.

En estos días, por menos de medio millón de pesos, es muy posible comprar un celular con una pantalla Full HD, un cuerpo delgado y una cámara que tome fotos que realmente tu madre desee compartir.

La mayoría admitirá la conectividad 4G (o incluso 5G), pero características como NFC (la tecnología que habilita la acreditación de carga de la tarjeta SUBE, por ejemplo), carga inalámbrica y resistencia al agua pueden estar ausentes, a menos que se indique específicamente.