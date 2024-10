Las quejas sobre el sobrecalentamiento de los celulares Samsung y otras marcas de teléfonos móviles con el sistema operativo Android se han vuelto cada vez más comunes. A menudo podés notar que el celular Samsung se calienta incómodamente incluso cuando no está realizando tareas que requieren un uso intensivo del procesador.

El sobrecalentamiento no solo afecta el rendimiento de su teléfono móvil inteligente, sino que también puede causar una degradación prematura de la batería y otros problemas de hardware en el futuro. Si tenés problemas de sobrecalentamiento en tu celular Samsung, esto es lo que podés hacer para solucionarlos.

Para evitar que tu celular Samsung se sobrecaliente, verificá Configuración > Batería para ver si hay aplicaciones maliciosas que se ejecuten continuamente en segundo plano. También revisá el cargador y los cables para ver si hay problemas de hardware si tu celular Samsung se sobrecalienta mientras se carga, y no lo uses mientras esté enchufado. Hay muchas funciones de software que podés habilitar y deshabilitar en los celulares Samsung para ayudar con el problema de sobrecalentamiento también.

¿Por qué mi celular Samsung se sobrecalienta?

Hay muchas razones por las que tu celular Samsung podría estar sobrecalentándose. En primer lugar, está el comportamiento esperado. Cualquier tarea intensiva del procesador hará que el celular se sobrecaliente un poco.

Comprobarás que el dispositivo se calienta al configurar un nuevo celular mientras restaura las aplicaciones y los datos en segundo plano. También se calentará mientras jugás o si usás la cámara durante mucho tiempo.

La carga rápida también podría ser la culpable. Si bien es excelente cargar tu celular Samsung en menos de una hora por completo, es posible que el teléfono móvil se caliente mientras se carga. Si estás realizando alguna tarea intensiva mientras tu celular Samsung se carga, es posible que la disipación de calor no sea tan efectiva, ya que se trata de dos factores generadores de calor simultáneamente. La carga inalámbrica también pierde mucha eficiencia en forma de calor, lo que tiene el efecto colateral de reducir la salud de la batería a largo plazo.

Y, por supuesto, los factores ambientales juegan un papel importante. Si la temperatura ambiente a tu alrededor es alta, tu celular Samsung se calentará más de lo habitual, especialmente si está en una carcasa gruesa y resistente. Pero recordá que incluso si tu dispositivo se sobrecalienta cuando se espera, no debería calentarse incómodamente hasta el punto de no poder usarlo más.

El mayor problema ocurre cuando tu celular Samsung se sobrecalienta cuando no debería. Los usuarios tienen problemas con el celular para calentarse incluso cuando no hay aplicaciones ejecutándose activamente o en segundo plano.

Algunos celulares Samsung también pueden acelerar el rendimiento para controlar el sobrecalentamiento, lo que hace que la experiencia sea lenta y lenta. Las aplicaciones maliciosas y los errores de software suelen causar problemas de sobrecalentamiento que son más difíciles de diagnosticar.

Cómo solucionar problemas de sobrecalentamiento del celular Samsung

Podés hacer algunas cosas cuando tu celular Samsung se está sobrecalentando. También hay que recordar algunos pasos para evitar estos problemas en el futuro.

1. Cerrá las aplicaciones activas y en segundo plano

Lo primero que debés hacer si tu celular Samsung se está sobrecalentando es dejar de hacer lo que está haciendo. Cerrá la aplicación que estás utilizando y aseguráte de cerrar también todas las aplicaciones en segundo plano. Deslizá el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla Aplicaciones recientes y deslizá las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano para cerrarlas.

Identificá una aplicación en particular que podría estar causando problemas de sobrecalentamiento mientras se ejecuta en segundo plano, así podés deshabilitar el uso de datos en segundo plano. Debés ir a Configuración > Conexiones > Uso de datos > Uso de datos Wi-Fi (o móvil). Seleccioná la aplicación y desactivá Permitir el uso de datos en segundo plano. Esto evitará que la aplicación se actualice automáticamente en segundo plano.

Podés ir un paso más allá para evitar que las aplicaciones no utilizadas se ejecuten en segundo plano. Debés ir a Configuración > Cuidado de la batería y el dispositivo > Límites de uso de la batería > en segundo plano y activá Poner las aplicaciones no utilizadas en suspensión.

Para evitar por completo que determinadas aplicaciones se ejecuten en segundo plano, pulsá Aplicaciones en suspensión profunda y el icono + en la esquina superior derecha para añadir aplicaciones a la lista.

2. Cambiá la configuración de la batería para reducir el sobrecalentamiento

Algunos celulares Samsung tienen capacidades de carga rápida que pueden hacer que se sobrecalienten mientras se cargan. Evitá usar el celular mientras se está cargando y no lo mantengas enchufado durante la noche o después de que esté completamente cargado.

El sobrecalentamiento durante la carga también puede ser un fallo de hardware. Comprobá si hay cables de carga deshilachados o rotos y probá el cargador con otros dispositivos para ver si está causando problemas.

También podés reducir la velocidad de carga para evitar que el celular se sobrecaliente. Debés ir a Configuración > Cuidado de la batería y el dispositivo > Ajustes de batería > Más y desactivá Carga rápida, Carga súper rápida y Carga inalámbrica rápida.

Esto reducirá drásticamente la velocidad de carga, pero el celular no debería sobrecalentarse. Podés intentar la habilitación de la carga rápida, ya que es posible que no cause problemas de sobrecalentamiento y el celular se cargará relativamente rápido.

En el mismo menú, tocá Velocidad de procesamiento y cambiálo a Optimizado. Si bien las configuraciones Alta y Máxima ayudan a empujar el celular Samsung durante las tareas intensivas del procesador, estas causarán un sobrecalentamiento y un rápido agotamiento de la batería.

Si notás un sobrecalentamiento cuando estás cargando tu celular Samsung de forma inalámbrica, deberías considerar la adopción de un cargador con cable en su lugar. Cargar tu celular de forma inalámbrica generará calor latente a medida que el proceso pierde su eficiencia en forma de calor.

Los cargadores inalámbricos oficiales de Samsung vienen con un ventilador de enfriamiento para reducir este problema, pero a menudo, eso solo no será suficiente. Por lo tanto, esperá que el calor sea un subproducto de la carga inalámbrica y cambiá a la carga por cable.

3. Comprobá si los errores de software están causando el problema

Si tu celular Samsung se sobrecalienta sin motivo, es posible que sea una aplicación maliciosa o un error de software lo que cause el problema. Iniciá el celular en modo seguro y comprobá si el problema persiste.

Para habilitar el modo seguro, mantené presionado el botón de encendido, mantené presionado el ícono de apagado y tocá Modo seguro. Si el problema desaparece, una aplicación maliciosa lo está causando. Eliminar cualquier aplicación instalada o actualizada recientemente debería solucionar el problema. La única opción es esperar a una aplicación o actualización de software para una solución permanente.

También debés verificar la sección de batería dentro de la aplicación Configuración para ver si alguna aplicación ha consumido grandes cantidades de batería desde la última carga completa. Eso te señalará hacia el culpable.

4. Verificá y eliminá los permisos de la aplicación

Los permisos de las aplicaciones pueden causar problemas de sobrecalentamiento. Un error puede hacer que otras aplicaciones permanezcan activas o se ejecuten en segundo plano sin tu conocimiento porque están vinculadas a otra aplicación.

Debés ir a Configuración > aplicaciones, tocá el ícono de tres puntos verticales en la esquina superior derecha y abrí el Administrador de permisos. Tocá uno de los permisos de la aplicación (la cámara, la ubicación y el micrófono son buenas opciones) para ver una lista de aplicaciones que tienen acceso.

Seleccioná una aplicación y elegí No permitir para deshabilitar el permiso de la aplicación. Probá esto con otras aplicaciones para ver si el problema persiste después de deshabilitar los permisos de una aplicación específica.

5. Otros consejos para evitar que tu celular Samsung se sobrecaliente

No guardes tu celular Samsung en un vehículo cerrado con llave en un día caluroso y, si es posible, mantenélo alejado de la luz solar directa.

y, si es posible, mantenélo alejado de la luz solar directa. Los ajustes de brillo más altos pueden hacer que el celular Samsung se sobrecaliente. Desactivá el brillo adaptable y usá el control deslizante de brillo en el menú Configuración rápida para reducirlo.

pueden hacer que el celular Samsung se sobrecaliente. Desactivá el brillo adaptable y usá el control deslizante de brillo en el menú Configuración rápida para reducirlo. Retirá la carcasa del celular cuando el dispositivo se esté sobrecalentando. Algunos estuches gruesos no ofrecen suficiente ventilación para permitir que el calor se disperse de forma natural.

del celular cuando el dispositivo se esté sobrecalentando. Algunos estuches gruesos no ofrecen suficiente ventilación para permitir que el calor se disperse de forma natural. En casos extremos, las aplicaciones maliciosas y el malware pueden ejecutar procesos en segundo plano, lo que hace que el celular se sobrecaliente.

y el malware pueden ejecutar procesos en segundo plano, lo que hace que el celular se sobrecaliente. Aseguráte de descargar e instalar las actualizaciones de software cuando estén disponibles. Por lo general, estos vendrán con correcciones de errores para ayudar a resolver problemas de calentamiento y mejorar el rendimiento.

cuando estén disponibles. Por lo general, estos vendrán con correcciones de errores para ayudar a resolver problemas de calentamiento y mejorar el rendimiento. Si nada funciona, es probable que se trate de un problema de hardware . Tu única opción es ponerte en contacto con Samsung para obtener un reemplazo.

. Tu única opción es ponerte en contacto con Samsung para obtener un reemplazo. No pongas tu celular en la heladera o el freezer ni lo pases por agua fría, incluso si es resistente al agua. Pero podés intentar sostenerlo frente a un ventilador o cerca del aire acondicionado.

Seguir estos pasos puede ayudarte a enfriar tu celular Samsung y de esta manera evitar mayores problemas, como la degradación de la batería y la duración de la vida útil del equipo.