La carrera por los mejores celulares del año 2025 comenzará oficialmente el 22 de enero, con el lanzamiento global de los Samsung Galaxy S25, que tendrán como principal argumento una mayor presencia de la inteligencia artificial en las interacciones del usuario con el teléfono móvil.

Los Samsung Galaxy S25 enfrentarán una competencia dura en el segmento de los celulares con el sistema operativo Android. Los celulares insignia de las principales marcas siguen una cadencia de lanzamiento anual. Este ritmo de lanzamientos de años anteriores significa que se tiene una idea bastante acertada de qué celulares Android esperar en los próximos cuatro a seis meses.

Samsung Galaxy S25

Con la serie Galaxy S24, Samsung adelantó su ventana de lanzamiento unas semanas en comparación con las generaciones anteriores. Este año la serie Galaxy S25 se presentará el 22 de enero. Los celulares llegarán a los estantes de las tiendas de los países desarrollados después de una breve ventana de pedido anticipado. Aunque en la Argentina no hay una fecha oficial para su arribo, la marca abrió un preregistro con algunos beneficios.

Se estima que la serie Galaxy S25 incluirá el chip Snapdragon 8 Elite para ofrecer el aumento de rendimiento obligatorio que se espera de una generación a la siguiente. A diferencia de la generación anterior, los rumores indican que se verá a toda la familia S25 con el chip insignia de Qualcomm en lugar del procesador Exynos de Samsung para los modelos que no son el Ultra.

Las filtraciones indican que el próximo Galaxy S25 Ultra contará con un diseño refinado pero familiar, y el mayor cambio es que imitará los lados planos de muchos celulares insignia recientes. Por otra parte, muchas señales apuntan a cámaras mejoradas, pantallas OLED y soporte de carga inalámbrica Qi2. Es probable que la suite Galaxy AI también obtenga algunos trucos nuevos.

Google Pixel 9a

Dado que la serie Pixel 9 se lanzará meses antes de la fecha habitual de octubre de Google, el Pixel 9a también puede seguir su ejemplo con un lanzamiento anterior. Los informes sugieren que el Pixel 9a podría debutar en marzo, llegando dos meses antes de la tradicional ventana de lanzamiento de mayo de Google para su línea de la serie A.

En cuanto a los cambios a cuestas, es casi seguro que el Pixel 9a utilizará el último chip Tensor G4 de la compañía, aunque una versión un poco menos eficiente. Los renders filtrados sugieren que el dispositivo puede deshacerse de la icónica barra de la cámara en favor de una isla de cámara al ras, lo que le da una estética más minimalista. También puede presentar lados planos, continuando la tendencia que se ha visto en toda la cartera de teléfonos móviles inteligentes de Google.

El sistema de cámaras recibirá una actualización incremental, con el sensor principal cambiando a una lente de 48MP. Este último podría ser tomado del Pixel 9 Pro Fold, aunque habrá que esperar a que la hoja de especificaciones oficial del celular lo confirme.

A pesar de que la serie Pixel 9 experimentó un aumento de precio en todos los ámbitos, se espera que el Pixel 9a debute al mismo precio de 499 dólares que su predecesor. Esto lo pone en competencia directa con el próximo iPhone SE (4ª generación), que se espera que también se lance a principios de 2025.

Nothing Phone 3

Si hay una marca en la lista que se alejó de la estricta cadencia de lanzamientos anuales, sería Nothing. La compañía lanzó el Nothing Phone 2 en 2023, y se espera un sucesor a mediados de 2024, pero nunca llegó.

En cambio, Nothing eligió tomarse su tiempo en medio de un auge de la IA, y el director general ejecutivo de la marca, Carl Pei, enfatizó el compromiso de "hacer bien el producto". Dicho esto, la compañía estrenó el Nothing Phone 2a de gama media con elogios generalizados en 2024.

Si bien Nothing no ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento para su próximo teléfono insignia, a principios de 2025 parece cada vez más probable. Un evento programado para febrero de 2025 en el Mobile World Congress en la ciudad catalana de Barcelona podría ofrecer el primer modelo oficial del Nothing Phone 3.

Si se basa en los celulares Nothing anteriores, se sabe que la compañía apuntará a un precio agresivo. A la luz de eso, el próximo buque insignia puede incluir silicio de última generación en lugar del Snapdragon 8 Elite. Aun así, tendrá un rendimiento suficiente para la mayoría de los casos de uso y probablemente socavará a la competencia en cientos de dólares. Sin embargo, con el largo intervalo entre lanzamientos, se espera ver mejoras importantes en la imagen, ya que la serie históricamente ha tenido problemas en ese departamento.

Otros próximos celulares Android en 2025

Además de lo anterior, se espera que varios otros celulares Android se lancen en 2025. Estos son algunos de los aspectos más destacados a los que hay que prestar atención:

Serie Google Pixel 10

Solo han pasado unos meses desde el debut de la serie Pixel 9, pero no es demasiado pronto para empezar a pensar en los próximos cambios. Después de todo, los rumores sobre el Pixel 10 ya han comenzado a llegar, apuntando a un chip Tensor G5 producido por TSMC en lugar de Samsung Foundry. Esto debería ofrecer un aumento considerable del rendimiento y, finalmente, permitir que Google se ponga al día con la competencia en los frentes de eficiencia y duración de la batería.

Galaxy Z Fold 7 y Flip 7

Los celulares plegables de Samsung solo han experimentado algunos cambios importantes en las últimas generaciones, y es posible que eso tampoco cambie con la próxima generación. Dicho esto, se escuchó un sinfín de rumores sobre versiones más asequibles del Galaxy Z Fold y Flip bajo el apodo de Samsung Fan Edition (FE). Los plegables principales de la compañía tienden a debutar en agosto, por lo que hay mucho tiempo para aprender más sobre estos próximos celulares a través de varias filtraciones.

Galaxy A56

La serie Galaxy A fue durante mucho tiempo una opción popular en el segmento de gama media por ofrecer un equilibrio saludable de características y valor. Si se guía por las tendencias de lanzamiento anteriores, se debería ver el lanzamiento del Galaxy A56 en marzo, pero los plazos de lanzamiento siempre pueden cambiar. Además de incluir un chip actualizado, se rumorea que el A56 será el primer celular Samsung no insignia con carga rápida de 45W.

Asus Zenfone 12 Ultra

Aunque Asus no es un nombre muy conocido en lo que respecta a los celulares Android insignia, sus líneas Zenfone y ROG siguen siendo influyentes. El Zenfone 11 Ultra del año pasado abandonó el factor de forma pequeño y modernizó otras especificaciones clave. No se sabe cuándo aterrizará el Asus Zenfone 12 Ultra, pero a mediados de 2025 parece una apuesta segura si se basa en lanzamientos anteriores.

Todos estos celulares Android enumerados anteriormente llegarán al mercado este año, pero de ninguna manera es una lista exhaustiva. Es probable que haya muchos otros en la tienda de aquí a diciembre.