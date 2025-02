Samsung, el mayor fabricante global de celulares, reveló la existencia del Galaxy S25 Edge. Esta última incorporación a la serie insignia de Samsung promete redefinir los límites del diseño y la funcionalidad.

La empresa exhibió un modelo en la presentación oficial de la nueva serie Samsung Galaxy S25, en la ciudad californiana de San José, el 22 de enero, aunque no dio precisiones sobre su llegada al mercado ni tampoco de sus especificaciones.

Según lo observado ese día, el Galaxy S25 Edge tendría un perfil ultrafino de aproximadamente 6,4 mm, lo que lo convertiría en uno de los teléfonos móviles inteligentes más delgados del mercado.

Este elegante diseño se complementa con una pantalla de, al parecer, 6,7 pulgadas, que ofrece una experiencia de visualización inmersiva sin comprometer la portabilidad. El atractivo estético del celular se ve reforzado por su acabado plateado mate, aunque se espera que estén disponibles varias opciones de color.

Una de las características más destacadas del Galaxy S25 Edge es su sistema de cámara. Si bien conservaría la cámara principal de 200 MP y un lente con zoom similar al Galaxy S25, omite notablemente el disparador ultra ancho debido a su perfil más delgado.

Esta decisión refleja un enfoque estratégico en mantener la calidad de la imagen al mismo tiempo que se adhiere a las limitaciones de diseño. A pesar de esto, el S25 Edge aún ofrece capacidades de imagen superiores en comparación con algunos competidores, como el rumoreado iPhone 17 Air, que se espera que tenga solo una cámara.

Debajo del capó, el Galaxy S25 Edge estaría impulsado por el chipset Snapdragon 8 Elite, lo que garantiza un rendimiento de primer nivel en varias aplicaciones. Este procesador, combinado con una RAM potencialmente mejorada, promete una multitarea eficiente y un funcionamiento sin problemas. Además, el celular admitiría la carga inalámbrica Qi2, aunque se requiere una funda compatible para utilizar completamente esta función.

La capacidad de la batería del Galaxy S25 Edge también es un tema de especulación. Si bien su diseño delgado podría sugerir una batería más pequeña, Samsung podría optar por tecnologías de batería avanzadas como baterías de silicio para mantener o incluso mejorar la densidad de energía. Se espera que el celular admita una carga de 25 W, en línea con otros modelos de la serie S25.

Posicionamiento estratégico

El Galaxy S25 Edge ocuparía una posición única dentro de la estrategia de Samsung. Serviría como competidor directo del rumoreado iPhone 17 Air de Apple, enfatizando el compromiso de Samsung con la innovación en diseño y rendimiento. Al centrarse en la delgadez y la estética, Samsung tiene como objetivo atraer a los consumidores que priorizan el estilo junto con la funcionalidad.

En comparación con otros modelos de la serie Galaxy S25, el Edge se destaca principalmente por su diseño. Si bien compartiría muchas características principales con el S25 y el S25 Plus, como el chipset Snapdragon 8 Elite y especificaciones de cámara similares, su perfil ultradelgado lo distingue. La ausencia de una cámara ultra ancha es una diferencia notable, pero esta compensación permite un formato más compacto.

Impacto en la experiencia del usuario

El perfil ultradelgado del Galaxy S25 Edge mejora su portabilidad y comodidad en la mano. Este diseño delgado hace que sea más fácil de llevar y usar, especialmente para los usuarios que priorizan un dispositivo liviano.

El diseño elegante contribuye a un agarre más ergonómico, lo que permite a los usuarios sostener el celular cómodamente durante períodos prolongados sin fatiga. Esto es particularmente beneficioso para actividades como juegos o transmisión de video.

El acabado metálico tipo espejo le da al Galaxy S25 Edge una apariencia lujosa, lo que lo convierte en un símbolo de estatus para los usuarios que valoran el estilo junto con el rendimiento. Este atractivo estético puede mejorar la satisfacción del usuario y la lealtad a la marca.

El diseño del S25 Edge lo posiciona como un potencial creador de tendencias en la estética de los teléfonos inteligentes, influyendo en las preferencias de los consumidores hacia diseños más minimalistas y sofisticados.

El diseño de borde a borde elimina los biseles, lo que proporciona una experiencia de visualización inmersiva. Esta opción de diseño mejora el atractivo visual del contenido multimedia, lo que lo hace ideal para transmitir películas o jugar juegos.

Al revivir la marca "Edge", Samsung enfatiza un cambio de los bordes curvos a un enfoque en el diseño elegante y minimalista. Este movimiento es parte de una estrategia más amplia para rejuvenecer el interés en los formatos tradicionales de teléfonos móviles inteligentes en medio de una desaceleración en la popularidad de la tecnología plegable.

Integración de inteligencia artificial

El evento Galaxy Unpacked 2025 de Samsung subrayó un giro estratégico hacia un ecosistema móvil centrado en la inteligencia artificial. La serie Galaxy S25 sirve como plataforma para mostrar capacidades avanzadas de IA que mejoran la interacción del usuario y la funcionalidad del dispositivo.

La integración de IA tiene como objetivo crear un entorno móvil más personalizado, intuitivo y eficiente. Este enfoque posiciona a los dispositivos de Samsung como algo más que simples teléfonos móviles inteligentes, sino como plataformas inteligentes que se adaptan a las necesidades del usuario.

Al centrarse en el diseño y la IA, Samsung tiene como objetivo diferenciar sus productos en un mercado altamente competitivo. Se supone que el diseño único y las funciones de IA llegarían al Galaxy S25 Edge, para atraer a los consumidores que valoran tanto el estilo como la tecnología avanzada.

¿Cuándo se lanzará el Samsung Galaxy S25 Edge?

Muchas veces, los dispositivos más experimentales de Samsung ven lanzamientos limitados, a menudo sin salir de Corea del Sur. Por ejemplo, el ultradelgado Galaxy Z Fold Special Edition se anunció exclusivamente para Corea del Sur y China a fines del año pasado.

Un ejecutivo de Samsung indicó que el S25 Edge se lanzará lentamente en algunos mercados selectos, incluidos Corea y Estados Unidos. No está claro qué otros mercados podrían verlo, o cuándo. Sin embargo, una filtración reciente, publicada por el medio digital Phone Arena, enumeró 39 países donde Samsung podría lanzar el dispositivo. La lista filtrada, aunque no era exhaustiva, no incluía a la Argentina aunque sí a Brasil.

Samsung fue sido hermético sobre los detalles exactos del lanzamiento, aunque el analista Mark Gurman afirmó que el celular se lanzará en la primera mitad de este año. Teniendo en cuenta que la serie Galaxy Z suele presentarse a finales del verano boreal, Samsung podría lanzar el Edge en algún momento antes de esa presentación. Se puede asumir con seguridad que no se lanzará junto con el resto de la familia Galaxy S25 el 7 de febrero.

¿Precios? Se rumorea que el Galaxy S25 Edge tendrá un precio inferior al del Ultra, pero teniendo en cuenta que tendría el mismo tamaño de pantalla que el Plus, se situaría entre estos dos productos. Eso podría suponer un precio de entre 1.099 y 1.149 dólares en los Estados Unidos.