Si escribiste un mensaje de texto largo en tu teléfono móvil inteligente, sabrás que los teclados de los celulares a veces pueden ser quisquillosos. Es posible que el teclado sea lento o que tus dedos sean demasiado grandes para los botones pequeños.

En cualquier caso, la conversión de voz a texto en Android puede ayudarte a ahorrarte la molestia y el tiempo de escribir todo manualmente. La conversión de voz a texto es una función que te permite decir lo que quieras escribir, y tu celular lo escribirá por vos.

Incluso si enviás mensajes de texto rápidos, decir lo que querés escribir suele ser más rápido. A continuación, te explicamos cómo funciona la función de voz a texto en los dispositivos Android y cómo sacarle el máximo partido.

Para usar la conversión de voz a texto en Android, abrí el teclado en la aplicación de chat o texto y tocá el icono del micrófono. Empezá a hablar y el celular escribirá lo que digas. Estas instrucciones fueron escritas a partir de la experiencia en un celular con Android 14. Recordá que algunos pasos pueden diferir según tu dispositivo específico y la versión del software.

¿Cómo activo la conversión de voz a texto en Android?

La conversión de voz a texto ya está habilitada en tu dispositivo. Sin embargo, podés asegurarte de que tu idioma se descargue para mejorar el rendimiento.

Cómo descargar idiomas de voz a texto

Abrí la aplicación de Google. Pulsá en el icono de tu perfil. Dirigíte a Configuración. Seleccioná Voz. Pulsá Reconocimiento de voz sin conexión. Comprobá que tu idioma esté descargado. Podés ir a la pestaña Todos para buscar y descargar otros idiomas.

La conversión de voz a texto funciona con muchos idiomas diferentes. Para idiomas con acentos o más caracteres en el alfabeto, la conversión de voz a texto puede ser más fácil de usar que el teclado.

Cómo usar la conversión de voz a texto en Android

Podés usar la conversión de voz a texto con cualquier aplicación que escribas. Así es como funciona:

Dirigíte a cualquier aplicación o sitio web. Tocá un campo de texto para comenzar a escribir. Esto abrirá el teclado en pantalla. Deberías ver un icono de micrófono. Tocálo. Esto iniciará la función de voz a texto. Empezá a hablar. La función debe escribir lo que estás diciendo.

Si querés hacer una pausa al hablar un poco, todo lo que tenés que hacer es tocar el micrófono. Al tocarlo una vez más, se iniciará nuevamente la función de voz a texto. Cuando usás la conversión de voz a texto en Android, no se rellenará automáticamente con la puntuación. Tenés que dictar la puntuación cuando quieras en lo que estás escribiendo. Estos son algunos de los comandos de voz más comunes para la puntuación:

Punto/punto final.

Signo de interrogación.

Signo de exclamación.

Coma.

Nueva línea.

Nuevo párrafo.

Por ejemplo, echá un vistazo a esta frase: "El perro dejó de ladrar, pero el gato seguía allí". Para poner esta frase en un texto, tendrías que decir: "El perro dejó de ladrar (coma) pero la ardilla seguía allí (punto)".

Una vez que termines de hablar, podés tocar el micrófono para detener la grabación. Si la conversión de voz a texto escucha la palabra incorrecta o deseás cambiar lo que dijo, debés volver y ajustarlo manualmente. Podés dar un comando de voz para reemplazar una palabra por otra, pero normalmente es más fácil escribir manualmente la palabra de reemplazo.

Cómo mejorar la conversión de voz a texto en Android

La conversión de voz a texto es fantástica, pero no siempre es perfecta. Podés hacer algunas cosas para mejorar su experiencia y que la función de voz a texto sea más confiable. Aseguráte de hablar despacio. Si hablás demasiado rápido, es muy probable que tu celular no capte todo lo que dijiste y tendrás que empezar de nuevo.

Además, hablá con claridad. Pronunciá tus palabras más de lo que normalmente lo harías, para que no haya dudas sobre lo que estás tratando de decir. Por último, aseguráte de estar en un espacio de poco tráfico con un ruido mínimo. Por ejemplo, si estás en un concierto, la conversión de voz a texto no funcionará porque tu celular no puede distinguir claramente tu voz de la que te rodea.

Cómo usar la escritura por voz del Asistente de Google

Google anunció la escritura por voz del Asistente con la serie Google Pixel 6. Es una versión mejorada de la conversión de voz a texto, pero utiliza los chipsets Tensor de Google para realizar mejoras significativas. Esto hace que la escritura por voz del Asistente sea una función exclusiva de Pixel, al menos por ahora.

La escritura por voz del Asistente de Google puede agregar puntuación sin que el usuario lo solicite, por ejemplo. También puede escribir activamente mientras escribe por voz y realizar correcciones en el texto ya escrito. La función también está disponible en los dispositivos Pixel 7 y Pixel 8, y se ha mejorado aún más con la adición de más idiomas, un aumento de velocidad 2,5 veces, sugerencias de emojis inteligentes, una mejor revisión y más. Aseguráte de que la escritura por voz del Asistente de Google esté activa con los siguientes pasos:

Iniciá cualquier aplicación que pueda escribir. Tocá el cuadro de texto y dejá que el teclado de Gboard se levante. Pulsá el icono de engranaje de Configuración. Seleccioná Escritura por voz. Activá la escritura por voz del Asistente.

Cómo usar la escritura por voz del Asistente

Hay dos formas de activar la escritura por voz del Asistente:

Abrí una aplicación que pueda escribir, tocá un cuadro de texto y tocá el ícono del micrófono .

. Abrí una aplicación en la que puedas escribir, tocá un cuadro de texto y decí "OK Google, escribe".

Empezá a decir lo que quieres escribir. Siempre podés decir "Stop" para cancelar la escritura por voz del Asistente.

Respuestas a preguntas frecuentes acerca de la conversión de voz a texto en Android

¿Puedo usar la conversión de voz a texto en cualquier celular Android? Cualquier dispositivo con Android 7.0 o superior debería poder usar todas las funciones de voz a texto.

¿Puedo usar la escritura por voz del Asistente con cualquier celular Android? La escritura por voz del asistente es una función actualmente reservada para los celulares de las series Pixel 6, Pixel 7 o Pixel 8. También está disponible en el Pixel Fold.

¿Por qué la escritura por voz del Asistente es mejor que la conversión de texto a voz? Podés pensar en la escritura por voz del Asistente como una versión más inteligente de la conversión de texto a voz. Puede interpretar dónde debe ir la puntuación y colocarla por vos. También puede hacer sugerencias de emojis, enviar mensajes y puede usar comandos de voz para realizar ediciones.

¿Qué idiomas admite la escritura por voz del Asistente? La escritura por voz del asistente aún está en pañales, por lo que solo funciona en un puñado de idiomas. Estos incluyen inglés, alemán, japonés, francés, italiano y español.