Steve Wozniak, cofundador de Apple, lanzó una dura advertencia sobre la inteligencia artificial

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, participó en el congreso Talent Arena en la ciudad catalana de Barcelona donde opinó sobre la inteligencia artificial (IA). El diseñador de las primeras computadoras de Apple intervinó en uan reunión con jóvenes desarrolladores que participaron en una actividad paralela al Mobile World Congress 2025 (MWC) de Barcelona.

Luego de recordar cómo fueron sus inicios en Apple junto a Steve Jobs, también aprovechó la ocasión para desmentir uno de los mitos que han envuelto la creación de la empresa estadounidense: no se fundó en un garaje, como muchos piensan.

Wozniak contó cómo empezó su andadura en el mundo de la ingeniería. El cofundador de Apple aseguró en el evento paralelo al MWC que solía diseñar las computadoras con lápiz y papel en su habitación. El mundo cambió y la IA entró en nuestras vidas. "No estoy en contra de la inteligencia artificial, pero creo que su uso debería ser más sincero", afirmó.

"Debería indicarse si algo ha sido generado con IA y las fuentes de donde ha obtenido la información que muestra como resultado", dijo Wozniak quien añadió que no le gusta que su uso esté generalizado, puesto que "es mejor que las personas plasmen sus ideas y elijan ellas mismas".

Señaló una de las desventajas principales de la inteligencia artificial y es que "tiene una cara oscura" porque "la IA y los chatbots pueden ser una herramienta más para los delincuentes".

También criticó la irrupción de Elon Musk en la política estadounidense tras la llegada al poder del presidente estadounidense Donald Trump. "No me gusta lo que está ocurriendo", ha comenzado su mensaje. Tras esto, afirmó que tiene sentido "dirigir un gobierno como si fuera una empresa, pero en el caso de Elon Musk no veo que eso sea lo que está ocurriendo".

Apple trabaja en robots humanoides para tareas domésticas

Los titanes tecnológicos, como Elon Musk y Mark Zuckerberg, siguen avanzando en el desarrollo de robots humanoides diseñados para optimizar tareas y operar sin intervención humana.

En el caso de Musk, su androide Optimus ha sido puesto a prueba en terrenos irregulares, mientras que Zuckerberg continúa invirtiendo en la creación de estos dispositivos con la visión de que, en el futuro, puedan asistir en labores domésticas.

No obstante, estos dos empresarios no son los únicos interesados en el desarrollo de androides. La compañía de Tim Cook también apuesta por esta tecnología y planea lanzar un robot doméstico entre 2026 y 2027, con un precio estimado de 1.000 euros en España. Además, Apple podría estar trabajando en robots humanoides diseñados para asistir en las tareas del hogar.

Apple apuesta por la robótica personal: los nuevos proyectos en desarrollo

El reconocido periodista Mark Gurman, de Bloomberg, reveló en su boletín Power On que Apple ya cuenta con sus propios diseños para un androide que combinará su tecnología con inteligencia artificial.

Sin embargo, este no es el único dispositivo en el que la compañía de Cupertino está trabajando. Recientemente, Apple presentó una innovadora lámpara inspirada en el estilo Pixar, capaz de imitar movimientos humanos de manera realista gracias al aprendizaje automático.

¿En qué área está enfocando Apple sus esfuerzos? Según Gurman, la compañía prioriza la manera en que los usuarios interactúan y perciben a los robots, más que su apariencia física.

Tras el abandono del proyecto Apple Car, la compañía de Cupertino ha redirigido sus esfuerzos hacia la robótica personal y trabaja en el desarrollo de dos robots domésticos inteligentes.

Uno de ellos sería un androide de sobremesa con una pantalla integrada para realizar videollamadas a través de FaceTime, en tanto que el otro sería un robot autónomo diseñado para seguir a los usuarios dentro de sus hogares.

Además, otro informe compartido por Gurman señala que Apple estaría desarrollando un robot doméstico de sobremesa equipado con una pantalla montada sobre un brazo robótico. Este dispositivo funcionaría con una versión adaptada de iPadOS y sería compatible con Siri, así como con las capacidades de Apple Intelligence.