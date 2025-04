Netflix, el mayor proveedor de contenido audiovisual por transmisión en tiempo real del mundo, comenzó a probar un sistema de búsqueda impulsado por la empresa de inteligencia artificial OpenAI, según informó la agencia Bloomberg y confirmó la portavoz de la compañía, MoMo Zhou, al medio digital estadounidense The Verge.

Este nuevo buscador permitirá a los usuarios buscar series y películas utilizando términos mucho más específicos, incluyendo el estado de ánimo del suscriptor, yendo más allá de simplemente escribir los nombres de los actores o el género.

Esta función, que tendrá carácter opcional, ya está disponible para algunos usuarios en Australia y Nueva Zelanda en dispositivos con el sistema operativo iOS. Zhou adelantó que esta novedad se encuentra en estado beta y en fases muy tempranas, y que la opinión de los usuarios será crucial en este proceso de aprendizaje y escucha.

El año pasado, Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, explicó cómo la plataforma está abordando el uso de la inteligencia artificial. Peters destacó la larga trayectoria de Netflix utilizando aprendizaje automático e inteligencia artificial en sus sistemas de recomendación, y cómo planean utilizar estas tecnologías tanto para servir mejor a los creadores como para ofrecer a los suscriptores una mejor experiencia de usuario.

¿Habrá segunda temporada de Adolescencia?: la decisión que tomó Netflix

La miniserie de Netflix, Adolescencia, la cual se estrenó en el mes de marzo, ya se encuentra en el top 5 de las series de habla inglesa más vistas de la historia de la plataforma, la cual apenas es superada por las cintas de Jeffrey Dahmer, la cuarta temporada de Stranger Things y la primera de Merlina.

A raíz de su éxito, comenzaron los rumores de una segunda parte. No obstante, estos se han vuelto más concretos este miércoles. De hecho, el sitio estadounidanse Deadline reportó que la productora Plan B, una de las responsables del proyecto, la cual tiene entre sus socios al actor estadounidense Brad Pitt, ya inició las conversaciones con los autores de la miniserie para una segunda temporada.

Los detalles de una posible segunda temporada de Adolescencia

Los copresidentes de la productora, Dede Gardner y Jeremy Klein, contaron que están trabajando en "la próxima versión" de la serie, y que buscan "ampliar el foco, permanecer firmes al ADN de la serie, y no ser repetitivos" luego de la primera tanda de cuatro capítulos que presentaron una historia que concluye en sí misma.

De hecho, los productores contaron que están hablando con los guionistas de Adolescencia, Jack Thorne y Stephen Graham, para contar con ellos para la nueva temporada. Cabe mencionar que Adolescencia explora las consecuencias de los discursos de odio, el acoso escolar y la misoginia en los jóvenes a partir del asesinato de una adolescente en una localidad pequeña del Reino Unido.

El acusado es un compañero de clase de la víctima, de 13 años y la serie se centra en las consecuencias del arresto del niño y principalmente en los esfuerzos de los investigadores por desentrañar el complejo sistema que rodea los vínculos entre los adolescentes, los adultos y las familias para encontrar el motivo del crimen. Esta se desarrolla en cuatro episodios de una hora cada uno, filmados en un plano secuencia sin interrupciones.

Black Mirror estrena su nueva temporada en Netflix

Black Mirror, la serie antológica que explora los rincones más oscuros y retorcidos de nuestra relación con la tecnología, regresa con su séptima temporada. Creada por Charlie Brooker y originalmente estrenada en 2011 en el Reino Unido, esta ficción se convirtió en un fenómeno global tras ser adquirida por Netflix, consolidándose como un espejo distorsionado del presente a través de relatos que mezclan ciencia ficción, crítica social y horror psicológico.

A lo largo de sus seis temporadas anteriores, Black Mirror ha presentado historias independientes que abordan temas como la inteligencia artificial, la vigilancia masiva, los algoritmos, las redes sociales, la realidad virtual y los dilemas éticos del avance tecnológico. Algunos episodios como San Junípero, The Entire History of You, White Bear, Nosedive o Be Right Back se volvieron clásicos instantáneos por su capacidad de incomodar y emocionar a partes iguales.

La sexta temporada, lanzada en 2023, marcó un giro hacia propuestas más amplias de género -desde el terror hasta el thriller psicológico-, con capítulos como Joan Is Awful, que satirizaba el streaming y la identidad digital, o Beyond the Sea, con un tono más introspectivo y melancólico. Ahora, con esta séptima entrega, Brooker promete volver a las bases: historias de ciencia ficción con un toque inquietante, aunque no necesariamente de terror.