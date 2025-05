El ex CEO de Microsoft afirmó que, en el futuro, la intervención humana ya no será indispensable en áreas como el diagnóstico médico o la educación

Desde el lanzamiento de ChatGPT, en noviembre de 2022, la inteligencia artificial (IA) se ha instalado con fuerza en la conversación pública. Su rápido desarrollo ha encendido alarmas en numerosos sectores laborales, donde muchos profesionales ya perciben una amenaza concreta.

Entre los más impactados se encuentran los actores de doblaje, cuyas voces pueden ser replicadas digitalmente, y los actores en general, frente a una industria de Hollywood que empieza a experimentar con réplicas virtuales de intérpretes.

Pero el avance de la IA no se limita al mundo audiovisual. Según Bill Gates, exdirector ejecutivo de Microsoft, los empleos en riesgo son muchos más. En una reciente aparición en el programa The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon, Gates aseguró que, "en los próximos diez años, no necesitaremos humanos para la mayoría de las cosas".

De acuerdo con el empresario, profesiones como ingenieros en blockchain, correctores, secretarios, periodistas, contadores, analistas y escritores podrían verse desplazadas por tecnologías cada vez más sofisticadas. Aunque esta lista no es definitiva y podría ampliarse, los cambios ya parecen inevitables.

Bill Gates: "Con la IA, tener un buen médico o profesor será gratuito y habitual"

Gates también señaló que sectores clave como la salud y la educación se transformarán radicalmente. Según afirmó: "Contar un gran médico o un buen profesor sigue siendo poco común. Con la IA, durante la próxima década, eso se volverá gratuito y habitual".

Y agregó: "Es un cambio muy profundo porque resuelve todos esos problemas específicos, como que no tenemos suficientes médicos, profesionales de salud mental. Pero trae consigo muchos cambios".

El multimillonario reconoce, sin embargo, que todavía se trata de tecnologías costosas. Puso como ejemplo el modelo o1-pro de OpenAI, que promete mejores respuestas y mayor consistencia, pero cuyo uso sigue siendo económicamente restrictivo. "El uso de la inteligencia artificial todavía es muy caro", indicó.

Biil Gates reafirma su visión: la inteligencia artificial transformará el trabajo y reducirá desigualdades

No es la primera vez que el exdirector ejecutivo de Microsoft manifiesta esta postura. Hace un año, en su propio pódcast Unconfuse Me with Bill Gates, ya había anticipado que los avances en IA podrían sustituir a profesores y personal sanitario.

Aunque reconocía entonces que la labor médica aún resulta compleja de reemplazar por completo, proyectaba que los sistemas automatizados podrán encargarse del diagnóstico de pacientes en el futuro.

En ese sentido, la IA se haría cargo de las tareas más rutinarias, que actualmente consumen buena parte de la jornada laboral, y permitiría una mayor eficiencia. Según Gates, esto podría reducir la carga horaria de los trabajadores sin afectar la productividad.

Asimismo, destacó la importancia de una implementación equitativa de estas tecnologías: "El mundo necesita asegurarse de que todos, y no solo las personas con recursos, se beneficien de la inteligencia artificial. He estado pensando mucho en cómo la IA puede reducir algunas de las peores desigualdades del mundo".

Bill Gates proyecta semanas laborales de tres días gracias al avance de la inteligencia artificial

En entrevistas recientes, el empresario explicó que la automatización de tareas repetitivas permitirá liberar tiempo para las personas sin que esto afecte la eficiencia de las economías. En su paso por The Tonight Show con Jimmy Fallon, señaló que, en los próximos diez años, la inteligencia artificial revolucionará industrias como la logística, manufactura y la producción de alimentos.

"Habrá actividades que reservaremos para los humanos, pero en términos de fabricación y producción, esos se convertirán en problemas esencialmente resueltos", explicó Gates. Esta evolución, sostuvo, abriría las puertas a esquemas laborales más flexibles, con menos días de trabajo y más tiempo libre.

En el podcast What Now? con Trevor Noah, comparó la magnitud del impacto de la IA con la irrupción de la computadora personal: "No será tan dramático como la Revolución Industrial, pero será tan grande como la llegada del PC. Los procesadores de texto cambiaron el trabajo de oficina para siempre, y la IA hará lo mismo".