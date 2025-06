Telecentro sacude el negocio de la conectividad: se alía con Starlink para revolucionar el mercado

La estrategia del operador Telecentro, al asociarse con Starlink, el servicio de Internet satelital de Space X, compañía del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, marca un hito en la expansión del acceso a Internet en Argentina.

Este acuerdo permitirá a la operadora de TV paga revender los servicios satelitales de Starlink, y también impulsará un modelo de conectividad híbrida sin precedentes en el país. Esta combinación estratégica de redes terrestres de fibra óptica y la constelación de satélites de órbita baja (LEO) de Starlink promete redefinir el panorama digital argentino, llevando Internet de alta calidad a regiones donde la infraestructura tradicional no puede llegar.

La conectividad satelital: de promesa a realidad palpable

La conectividad satelital evolucionó rápidamente en Argentina, transformándose de una visión a una herramienta tangible para el despliegue territorial. El auge de las redes LEO y la apertura del mercado satelital en 2024 catalizaron este cambio, permitiendo a empresas locales integrar estas soluciones en sus ofertas.

La incorporación de Telecentro como revendedor oficial de Starlink es un ejemplo de esta tendencia, evidenciando el compromiso de la empresa por trascender los límites de su red de fibra óptica.

Un cambio estratégico: el modelo híbrido como pilar de expansión

La decisión de Telecentro de adoptar un modelo de conectividad híbrida es un reflejo de una estrategia en evolución. Esta aproximación permite adaptar la infraestructura de conectividad (terrestre o satelital) según las necesidades específicas de cada cliente o región.

Fernando Herrera, CEO de Telecentro, enfatizó la importancia de esta alianza: "Esta alianza con Starlink nos permite llevar soluciones integrales a todo el país. Hoy podemos expandirnos a lugares donde antes el caso de negocio no cerraba. Con las nuevas tecnologías satelitales, eso cambió". Esta flexibilidad operativa es clave para la expansión en áreas con baja densidad poblacional o desafíos geográficos.

Aplicación de Telecentro en un celular.

Servicios integrales para un espectro diverso de clientes

Como revendedor autorizado, Telecentro ofrece acceso a los servicios de Starlink, y también provee instalación, mantenimiento y soporte técnico. Esta capacidad permite a la empresa construir ofertas paquetizadas que se adaptan a un amplio espectro de clientes, desde hogares rurales y pequeñas y medianas empresas (pymes) hasta gobiernos e industrias extractivas. La estandarización de la calidad del servicio, similar a la fibra, es un diferenciador clave que busca garantizar una experiencia de usuario consistente, sin importar la tecnología de conexión.

La conectividad híbrida: un enfoque de resiliencia y oportunidad

El modelo híbrido no solo optimiza la cobertura, sino que también introduce una resiliencia operativa fundamental. La capacidad de la conectividad satelital para funcionar con paneles solares y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) asegura la continuidad de servicios críticos, incluso durante cortes de energía o emergencias.

Esta característica es vital en zonas rurales, campos productivos, obras remotas y puestos sanitarios que carecen de infraestructura convencional, donde la conectividad ininterrumpida puede marcar la diferencia.

Un contexto técnico favorable y costos accesibles impulsan la adopción

El avance de esta estrategia se ve respaldado por un contexto técnico cada vez más propicio. En solo un año, las conexiones satelitales en Argentina han experimentado un crecimiento exponencial, pasando de 40.000 a más de 200.000.

Este crecimiento se atribuye a la proliferación de más de 200 satélites LEO sobrevolando el país, ofreciendo una capacidad operativa de 6 terabits por segundo. Además, la infraestructura terrestre también ha crecido significativamente, pasando de un solo gateway inactivo en 2023 a más de diez nodos operativos o en construcción.

La barrera de los costos también ha disminuido drásticamente. Actualmente, una antena Starlink tiene un precio comparable al de un teléfono móvil de gama media, y la suscripción mensual es similar a la de un plan de telefonía móvil.

Esta accesibilidad impulsó la aparición de operadores locales como revendedores, incluyendo a Telecentro, y aceleró la adopción en sectores clave como la agroindustria, la minería, la logística y la conectividad comunitaria.

Durante un encuentro sobre conectividad organizado por Convercom, en el que participó iProfesional, Herrera fue enfático al señalar que la tecnología satelital no es un sustituto, sino un complemento: "No es una tecnología que viene a reemplazar a otra, sino a resolver parte de la problemática que hoy no puede cubrirse ni con fibra ni con redes móviles".

La instalación de torres o el tendido de red en zonas de baja densidad a menudo implican costos prohibitivos, mientras que el satélite ofrece cobertura inmediata sin la necesidad de obras civiles o nodos intermedios.

La transformación del modelo de internet satelital y los desafíos regulatorios

Desde el sector, se subraya el valor estructural de la conectividad satelital. Pablo Recalt, coordinador de la Comisión Satelital de la Cámara de Internet (Cabase), destacó en el mismo encuentro la accesibilidad de esta tecnología.

"Hoy una antena cuesta lo mismo que un iPhone, y un abono satelital equivale al de un celular", dijo Recalt, para quien el crecimiento del ecosistema satelital argentino representa una oportunidad que debe ser aprovechada con decisión, urgiendo a destrabar regulaciones y acelerar el despliegue.

Marcelo Sturmann, vicepresidente de GlobalSat, compartió en el mismo encuentro una visión similar, enfatizando la importancia de "orquestar soluciones específicas para cada necesidad, con la red satelital correcta, el consumo energético adecuado y el menor costo posible". Para Sturmann, el futuro de la conectividad será híbrido, personalizado y con múltiples tecnologías operando en simultáneo.

A pesar de este impulso, el marco regulatorio y fiscal argentino sigue siendo un obstáculo significativo. El sector enfrenta una alta carga tributaria, con ingresos brutos que pueden alcanzar el 5,5% en algunas provincias, además de tasas municipales y permisos lentos que encarecen los proyectos y desalientan nuevas inversiones. Recalt advirtió sobre la necesidad de evitar que los obstáculos burocráticos y fiscales reemplacen las barreras previas que mantenían los cielos cerrados.

El futuro híbrido: optimización de inversiones y expansión sin límites

Para Telecentro, la expansión de servicios no se limitará a la tecnología satelital o a la fibra exclusivamente. El modelo híbrido no solo optimiza las inversiones, sino que también permite llegar a lugares que antes eran inaccesibles, manteniendo estándares de calidad similares a los de las grandes ciudades.

El desafío actual radica en sostener este despliegue en un contexto internacional cada vez más complejo. Las constelaciones satelitales enfrentan demoras logísticas, saturación de lanzadores y tensiones geopolíticas, factores que podrían frenar su crecimiento.

Herrera concluyó con una visión clara del futuro: "Tenemos disponible una tecnología que cuesta lo mismo que un celular, pero que puede conectar una escuela rural o una red de sensores ganaderos. El futuro no es satelital o terrestre. Es satelital y terrestre. Y ya está en marcha". Esta declaración encapsula la esencia de una estrategia que busca cerrar la brecha digital y llevar conectividad a cada rincón de Argentina.