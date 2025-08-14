Starlink vs. Movistar: comparativa de velocidad, precio y cobertura

Exploramos la propuesta de ambos servicios de Internet en tres aspectos fundamentales: velocidad de conexión, precios y alcance de la cobertura.

En el mercado argentino de telecomunicaciones, dos grandes nombres acaparan la atención de usuarios de Internet: Starlink, el servicio de Internet satelital impulsado por SpaceX, empresa del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, y Movistar, histórico gigante con una infraestructura de redes fijas e inalámbricas.

Ambos ofrecen servicios de Internet que apuntan a satisfacer la demanda insatisfecha de una conexión de calidad, estable y veloz, pero lo hacen mediante tecnologías muy distintas y con enfoques propios.

En la Argentina, donde miles de usuarios en áreas urbanas tienen conexiones de fibra óptica de alta velocidad a Internet, miles de personas en zonas rurales enfrentan desafíos que históricamente dejaron a amplias regiones desconectadas o relegadas a servicios lentos y poco confiables.

Así, la llegada de Starlink abre una nueva ventana para la inclusión digital en zonas remotas, mientras que Movistar potencia y expande sus redes terrestres en ciudades y pueblos. Este artículo de iProfesional explora la propuesta de ambos servicios de Internet en tres aspectos fundamentales: velocidad de conexión, precios vigentes en agosto de 2025 y alcance de la cobertura.

Starlink en la Argentina

Velocidad

Starlink ofrece Internet mediante una constelación de satélites en órbita baja terrestre (LEO), lo que representa una notoria mejora frente a los servicios satelitales tradicionales de órbita geostacionaria. Esta tecnología reduce significativamente la latencia, situándola en rangos aproximados de 20 a 60 milisegundos, aunque aún no iguala la performance de redes terrestres de fibra.

Las velocidades de descarga varían según el plan y la ubicación, oscilando entre 100 y 250 Mbps para usuarios residenciales estándar, y alcanzando hasta 400 Mbps en configuraciones empresariales o kits de alto rendimiento. La velocidad de subida también es competitiva, rondando en promedio 20 a 40 Mbps.

Estas prestaciones de Internet se basan en la capacidad de Starlink para mantener múltiples satélites en vista y cambiar la conexión en tiempo real para evitar pérdidas por obstáculos temporales o congestión.

Precios

El servicio de Starlink en Argentina se presenta con una inversión inicial en el kit de hardware que incluye antena, router y accesorios, cuyo costo ronda los $189.000 para el kit básico denominado Starlink Mini.

Este equipo permite uso tanto fijo como itinerante, con planes mensuales que parten desde $38.000 para la versión Lite y llegan hasta $56.100 para el plan residencial con datos ilimitados y prioridad en horas pico.

Para usuarios de Internet con necesidades móviles, como nómadas digitales o transportistas, existen planes itinerantes con datos limitados (50 GB a $63.000 mensuales) o ilimitados (alrededor de $87.500).

La empresa también ofrece servicios premium de Internet para empresas con kits de alto rendimiento y tarifas mensuales superiores a los $499.000, adaptadas a demandas específicas de velocidad y prioridad.

Starlink permite pausar temporalmente el servicio, brindando flexibilidad para usuarios con uso intermitente. Además, la reciente implementación de la tecnología "Direct to Cell" habilita, desde julio