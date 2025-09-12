Celulares súper baratos: Claro ofrece modelos desde $140.000 y con descuento de hasta 25%

Estas promociones de celulares se mejoran con la posibilidad de conseguir un 10% de descuento adicional al optar por un único pago.

En el siempre cambiante mundo de la tecnología móvil, las ofertas de celulares dejaron dejado de ser un simple extra para convertirse en un factor crucial en la toma de decisiones de los consumidores. La constante evolución de los celulares, con nuevos modelos que incorporan innovaciones en cámaras, procesadores y diseño, hace que la búsqueda del mejor precio sea una prioridad.

Tienda Claro se posicionó como un referente en el mercado argentino, no solo por la variedad de su catálogo, sino por las atractivas promociones que lanza periódicamente. En septiembre de 2025, la tienda presenta una de sus propuestas más fuertes: una selección de celulares con descuentos del 20% y 25%.

Un detalle que eleva el valor de estas promociones a un nivel superior es la posibilidad de conseguir un 10% de descuento adicional al optar por un único pago. Este beneficio extra se suma al descuento base, permitiendo a los usuarios maximizar su inversión y adquirir tecnología de punta a precios sorprendentemente accesibles.

La siguiente lista de celulares está ordenada por criterio alfabético. Los precios fueron relevados en la segunda semana de septiembre de 2025. Todos los celulares de esta promoción se venden liberados.

Motorola Moto E15

Características

Precio: $143.999 con 20% de descuento incluido sobre el precio de lista de $179.999. Con 10% por pago en una sola cuota, $$129.599.

con 20% de descuento incluido sobre el precio de lista de $179.999. Con 10% por pago en una sola cuota, $$129.599. Viene con cargador.

Cámara trasera: 32 MPX con flash LED, Zoom digital 5x.

Pantalla: 6,67'' HD+.

HD+. Procesador: Octa Core 2 GHz.

Batería: 5200 mAh .

. Cámara frontal: 8 MPX.

Sistema operativo: Android 14.

Sin 5G .

. Memoria RAM: 2 GB.

Memoria interna: 64 GB .

. Memoria externa: MicroSD hasta 1 TB.

Peso: 192 gramos.

Dimensión del equipo: 165,6 x 75 x 8,1 mm.

No tiene NFC .

Análisis: Una propuesta ultra básica confiable

El Moto E15 se presenta como un celular sencillo, pensado para quienes necesitan cubrir lo esencial sin mayores pretensiones. Su diseño, bastante moderno para un modelo básico, destaca por un acabado en cuero vegano que le brinda una textura agradable y un toque distintivo. En cuanto a calidad de construcción, cumple con una certificación IP52 que lo protege contra salpicaduras y polvo, un detalle valorable en esta categoría.

En el uso diario, el Moto E15 responde adecuadamente en tareas como la navegación web, redes sociales y mensajería instantánea. Sin embargo, hay que ser realistas: su procesador Mediatek Helio G81, junto a sus 2 GB de RAM (ampliables virtualmente hasta 6 GB), limita su capacidad para multitareas exigentes o aplicaciones pesadas. La pantalla LCD de 6,67 pulgadas con resolución HD+ y tasa de refresco de 90 Hz ofrece una visualización clara, aunque no excelso, y la experiencia puede ser suficiente para usuarios que priorizan contenido básico.

Respecto a la cámara, la lente principal de 32 megapíxeles brinda resultados decentes en condiciones de buena iluminación, pero se complica al capturar imágenes en baja luz, con un nivel de ruido que puede afectar la nitidez. La cámara frontal de 8 MP es competente para videollamadas y selfies casuales. En autonomía, su batería de 5.200 mAh es uno de sus puntos fuertes, permitiendo un día completo de uso moderado y soportando carga rápida de 18W, lo que facilita una recarga eficiente.

En síntesis, el Moto E15 es ideal para usuarios que buscan un celular básico, confiable y con buena batería, sin mayores exigencias en rendimiento o fotografía.

Motorola Moto G04s

Características

Precio: $159.999 con 20% de descuento incluido sobre el precio de lista de $199.999. Con 10% por pago en una sola cuota, $143.999.

con 20% de descuento incluido sobre el precio de lista de $199.999. Con 10% por pago en una sola cuota, $143.999. Viene con accesorios.

Cámara trasera: 50 MPX con flash LED.

Pantalla: 6.5'' HD+ IPS.

HD+ IPS. Procesador: Octa Core 1.6 GHz.

Cámara frontal: 5 MPX.

Sistema operativo: Android 14.

Sin 5G .

. Batería: 5000 mAh .

. Memoria RAM: 4 GB.

Memoria interna: 64 GB .

. Memoria externa: MicroSD hasta 512GB.

Peso: 180 gramos.

Dimensión del equipo: 163,4 x 74,5 x 7,9 mm.

No tiene NFC .

. Sensores: Proximidad, luminosidad, giroscopio, acelerómetro, reconocimiento dactilar y facial.

Análisis: Un paso adelante para el usuario básico

El Moto G04s introduce mejoras importantes respecto al Moto E15, posicionándose como una opción más sólida para quienes desean una experiencia más fluida sin elevar demasiado el presupuesto. Su pantalla LCD de 6,56 pulgadas con resolución HD+ se complementa con una tasa de refresco de 90 Hz, aportando una visualización más suave al desplazarse y consumir contenido.

El salto de rendimiento se nota gracias al procesador Unisoc T606 y 4 GB de RAM, que facilitan la multitarea básica y el manejo de juegos ligeros, aunque sin ninguna aspiración a correr títulos pesados. La capacidad de almacenamiento es de 64 GB, ampliable mediante microSD.

En cuanto a la cámara, el G04s destaca por un sensor principal de 50 megapíxeles, considerablemente superior al Moto E15, que ofrece fotografía más definida y rica en detalles, especialmente en ambientes bien iluminados. La cámara frontal de 5 megapíxeles viene perforada en pantalla, cumpliendo para selfies y videollamadas. El celular incorpora además funciones de software de Motorola que mejoran la experiencia fotográfica y la interfaz en general.

El diseño es sencillo pero atractivo, con certificación IP52 para resistencia al agua y polvo, y su batería de 5.000 mAh combina buen rendimiento con carga rápida de 15W, asegurando autonomía para jornadas completas.

El Moto G04s es una elección acertada para usuarios que buscan mayor fluidez y mejor cámara sin salir de la gama de entrada.

Motorola Moto G05

Características

Precio: $164.999 con 25% de descuento incluido sobre el precio de lista de $219.999. Con 10% de descuento por pago en una sola cuota, $148.499.

con 25% de descuento incluido sobre el precio de lista de $219.999. Con 10% de descuento por pago en una sola cuota, $148.499. Viene con accesorios.

Cámara trasera: 50 MPX con flash LED, Zoom digital 6x.

Pantalla: 6,67'' Full HD+.

Full HD+. Procesador: Octa Core 2 GHz.

Batería: 5200 mAh .

. Cámara frontal: 8 MPX.

Sistema operativo: Android 15.

Sin 5G .

. Memoria RAM: 4 GB.

Memoria interna: 64 GB .

. Memoria externa: MicroSD hasta 1 TB.

Peso: 192 gramos.

Dimensión del equipo: 165,6 x 75,9 x 8,1 mm.

No tiene NFC .

Análisis: El hermano mayor enfocado en estabilidad y cámaras

Como opción más equipada dentro de la gama, el Moto G05 se presenta como el modelo indicado para quienes desean un equilibrio más marcado entre rendimiento y precio. Mantiene muchas de las características del G04s, pero con diferencias notorias en almacenamiento y optimización del sistema.

Cuenta con 64 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM y el mismo procesador MediaTek Helio G81 que el Moto E15 y G04s, pero con una mejor gestión del sistema operativo Android 15 que otorga fluidez en la experiencia de usuario. Su pantalla de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz es más brillante, óptima para consumo multimedia y juegos ligeros.

En el apartado fotográfico, el Moto G05 dispone de un sistema con cámara principal de 50 MP y cámara frontal de 8 MP, complementadas por modos de disparo con i