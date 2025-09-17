Cómo comprar en el exterior termos Stanley, celulares y notebooks con descuentos de hasta 60%

Tiendamia busca simplificar el proceso de compras, actuando como un puente entre los consumidores argentinos y Amazon, eBay y Walmart.

Tiendamia, la plataforma de comercio digital transfronterizo que permite comprar productos verificados directamente de Estados Unidos y China, ofrece esta semana descuentos adicionales a sus ya habituales ahorros de hasta el 60%, que hacen accesibles productos que no se encuentran en la Argentina.

Durante la semana de promociones "Cybermia", vigente hasta el 21 de septiembre, los consumidores pueden acceder a un 10% de descuento sin tope y un 15% de reintegro extra al pagar con Modo a través de los bancos participantes (Macro, Supervielle, Credicoop, Ciudad, Comafi, Banco de San Juan, Banco de Santa Fe, Banco de Santa Cruz, Banco de Entre Ríos y Billetera Buepp). Estos beneficios aplican para compras a partir de 150 dólares.

Santiago García Milán, gerente nacional de Tiendamia para la Argentina y Perú, afirmó: "Seguimos ofreciendo a nuestros clientes beneficios especiales porque buscamos que cada vez más personas puedan sumarse a una experiencia de compra donde no hace falta viajar ni pasar por trámites complicados para acceder a productos que no se consiguen en el país a precios muy atractivos".

Entre los productos destacados con descuentos exclusivos en la plataforma se encuentran:

Macbook Air de 13 pulgadas a $1.800.000.

de 13 pulgadas a $1.800.000. Termo Stanley verde de 1 litro a $112.000.

verde de 1 litro a $112.000. Xiaomi 13C nuevo a $271.700.

Además, hay cientos de ofertas por hora con hasta un 60% de descuento.

Tiendamia ofrece una experiencia de compra internacional simplificada, con las siguientes ventajas:

Catálogo completo y curado : Acceso a millones de productos de EE. UU. y China, filtrados para cumplir con la normativa aduanera argentina.

: Acceso a millones de productos de EE. UU. y China, filtrados para cumplir con la normativa aduanera argentina. Sin trámites : La empresa se encarga de todos los trámites aduaneros, liberando al usuario de cualquier gestión.

: La empresa se encarga de todos los trámites aduaneros, liberando al usuario de cualquier gestión. Diversas opciones de pago : Posibilidad de pagar en pesos o dólares, con un 15% de ahorro adicional al pagar en dólares, ya que la conversión a pesos del sitio es con contado con liquidación (CCL), utilizando tarjetas de crédito y débito, Modo y PayPal.

: Posibilidad de pagar en pesos o dólares, con un 15% de ahorro adicional al pagar en dólares, ya que la conversión a pesos del sitio es con contado con liquidación (CCL), utilizando tarjetas de crédito y débito, Modo y PayPal. Consolidación de pedidos : Tiendamia consolida todos los productos de un mismo destino en una única orden, optimizando el uso de la franquicia sin impuestos de hasta 400 dólares y el régimen de pequeños envíos, que permite hasta cinco envíos al año.

: Tiendamia consolida todos los productos de un mismo destino en una única orden, optimizando el uso de la franquicia sin impuestos de hasta 400 dólares y el régimen de pequeños envíos, que permite hasta cinco envíos al año. Entrega garantizada: Si el pedido no llega, el cliente recibe el reembolso de su dinero.

Cómo aprovechar las compras en Tiendamia

En un país donde las compras en línea internacionales a menudo se sienten como una odisea, con regulaciones cambiantes y costos inciertos, la idea de comprar algo en el exterior y recibirlo en la puerta de tu casa puede parecer un sueño lejano.

Sin embargo, en los últimos años, plataformas como Tiendamia surgieron como una solución que busca simplificar este proceso, actuando como un puente entre los consumidores argentinos y los gigantes del comercio digital global como Amazon, eBay y Walmart.

Tiendamia no es solo una tienda en línea; es un facilitador logístico que promete transparencia y facilidad, ofreciendo acceso a un catálogo de millones de productos que, de otra forma, serían inaccesibles en el mercado local. Pero, ¿es realmente la solución milagrosa que promete ser?

¿Qué es Tiendamia y cómo funciona?

En su esencia, Tiendamia es un agregador y consolidador de compras internacionales. Su modelo de negocio se basa en actuar como intermediario entre el cliente final en la Argentina y las grandes tiendas de los Estados Unidos.

En lugar de tener que lidiar con los complejos y costosos procesos de envío internacional, aduanas y regulaciones de cada tienda por separado, Tiendamia centraliza todo en una única plataforma. El proceso de compra es sorprendentemente sencillo y se asemeja mucho al de cualquier tienda en línea local. A continuación, un paso a paso detallado:

Búsqueda y selección: A través de la plataforma de Tiendamia, podés buscar productos de Amazon, eBay, Walmart, Macys, y otras tiendas. La interfaz te permite navegar por categorías o usar el buscador. Cuando encontrás el producto que deseás, lo agregás a tu "carrito de compras". El carrito de compras y la consolidación: Aquí es donde el servicio de Tiendamia marca la diferencia. Podés agregar productos de diferentes tiendas en tu mismo carrito. La plataforma se encarga de consolidar todos esos artículos en un solo envío. Esto es crucial, ya que reduce significativamente los costos de flete internacional al agrupar varios productos en un único paquete. Cálculo de costos: Antes de finalizar la compra, Tiendamia te muestra un desglose de costos "todo incluido". Este es uno de sus puntos más fuertes. Verás el precio del producto, el costo del envío internacional (flete), los impuestos y aranceles de importación, y el costo del servicio de Tiendamia. El precio final que se muestra es el que pagas, sin sorpresas aduaneras posteriores. Métodos de pago: El servicio acepta una variedad de métodos de pago locales, lo que elimina la necesidad de tener una tarjeta de crédito internacional. Podés pagar con tarjetas de crédito y débito de bancos argentinos, y a menudo con opciones como Mercado Pago, que facilitan la compra y el pago en pesos. Envío y seguimiento: Una vez completada la compra, Tiendamia gestiona el envío. Los productos se reciben en su almacén en Miami, se consolidan, se empaquetan y se envían a Argentina. El cliente puede seguir el estado de su pedido a través de la plataforma, que actualiza el estado logístico, desde el almacén de origen hasta la entrega final en la puerta de su casa.

Las ventajas de comprar con Tiendamia

El principal atractivo de Tiendamia es, sin duda, su capacidad para derribar las barreras geográficas y burocráticas que separan a los compradores argentinos de los mercados globales.

Acceso a un catálogo global Ilimitado : La ventaja más evidente. Si un producto no se vende en la Argentina, o si su precio local es exorbitantemente alto, Tiendamia ofrece acceso a millones de artículos en tiendas como Amazon. Desde el último modelo de una notebook hasta un repuesto de auto específico o un libro que solo se consigue en el extranjero, las opciones son prácticamente ilimitadas.

: La ventaja más evidente. Si un producto no se vende en la Argentina, o si su precio local es exorbitantemente alto, Tiendamia ofrece acceso a millones de artículos en tiendas como Amazon. Desde el último modelo de una notebook hasta un repuesto de auto específico o un libro que solo se consigue en el extranjero, las opciones son prácticamente ilimitadas. Transparencia de precios "Todo incluido" : A diferencia de otros servicios o de intentar la importación por cuenta propia, Tiendamia muestra desde el primer momento el costo final total, incluyendo el precio del producto, el flete internacional y todos los impuestos argentinos correspondientes (IVA, impuesto PAIS, ganancias, etc.). Esta transparencia elimina la incertidumbre de no saber cuánto terminarás pagando en la Aduana.

: A diferencia de otros servicios o de intentar la importación por cuenta propia, Tiendamia muestra desde el primer momento el costo final total, incluyendo el precio del producto, el flete internacional y todos los impuestos argentinos correspondientes (IVA, impuesto PAIS, ganancias, etc.). Esta transparencia elimina la incertidumbre de no saber cuánto terminarás pagando en la Aduana. Facilidad de uso : La plataforma está diseñada para ser intuitiva. El usuario no necesita entender de logística internacional, trámites aduaneros ni regulaciones de importación. Tiendamia se encarga de todo. Es como comprar en una tienda local, pero con acceso a productos globales.

: La plataforma está diseñada para ser intuitiva. El usuario no necesita entender de logística internacional, trámites aduaneros ni regulaciones de importación. Tiendamia se encarga de todo. Es como comprar en una tienda local, pero con acceso a productos globales. Consolidación de envíos : Este servicio es un gran ahorrador de costos. Si querés comprar varios productos de diferentes tiendas (por ejemplo, un libro de Amazon y un disco de vinilo de eBay), Tiendamia los agrupa en un solo paquete. Esto no solo reduce los costos de envío individual, sino que también facilita el seguimiento y la recepción de todos los productos de una vez.

: Este servicio es un gran ahorrador de costos. Si querés comprar varios productos de diferentes tiendas (por ejemplo, un libro de Amazon y un disco de vinilo de eBay), Tiendamia los agrupa en un solo paquete. Esto no solo reduce los costos de envío individual, sino que también facilita el seguimiento y la recepción de todos los productos de una vez. Soporte y garantía: Tiendamia actúa como un intermediario entre el cliente y el vendedor original. En caso de que el producto llegue dañado, no sea el esperado o haya algún problema con la entrega, la plataforma ofrece un servicio de atención al cliente que facilita la comunicación y, en muchos casos, la mediación para una solución.

El lado B de la importación

Si bien Tiendamia simplifica el proceso, no es una solución perfecta. Hay ciertos aspectos que el comprador debe tener en cuenta antes de decidir si el servicio es el adecuado.

El costo final : A pesar de la transparencia, el precio final de los productos es considerablemente más alto que su valor original. Un producto de 100 dólares puede terminar costando el doble o más una vez que se le aplican todos los impuestos y el costo de envío. Es fundamental que el comprador analice si la diferencia de precio justifica la compra en el exterior.

: A pesar de la transparencia, el precio final de los productos es considerablemente más alto que su valor original. Un producto de 100 dólares puede terminar costando el doble o más una vez que se le aplican todos los impuestos y el costo de envío. Es fundamental que el comprador analice si la diferencia de precio justifica la compra en el exterior. Tiempos de entrega variables : Aunque Tiendamia ofrece un estimado de entrega, los plazos pueden variar. La logística de importación involucra múltiples etapas y puede verse afectada por retrasos en aduana, picos de demanda o problemas logísticos de las empresas de envío. Es común que un envío demore más de lo esperado.

: Aunque Tiendamia ofrece un estimado de entrega, los plazos pueden variar. La logística de importación involucra múltiples etapas y puede verse afectada por retrasos en aduana, picos de demanda o problemas logísticos de las empresas de envío. Es común que un envío demore más de lo esperado. Restricciones de productos : No todo se puede comprar. Hay una lista de productos prohibidos para la importación, como líquidos, productos inflamables, baterías de litio sueltas, ciertos alimentos, etc. Además, algunos vendedores de Amazon o eBay no envían a los almacenes de Tiendamia, limitando el catálogo.

: No todo se puede comprar. Hay una lista de productos prohibidos para la importación, como líquidos, productos inflamables, baterías de litio sueltas, ciertos alimentos, etc. Además, algunos vendedores de Amazon o eBay no envían a los almacenes de Tiendamia, limitando el catálogo. Riesgos de devoluciones y garantías : El proceso de devolución puede ser complejo y costoso. Si un producto no cumple con las expectativas o presenta una falla, enviarlo de regreso a Estados Unidos para un reembolso o un cambio puede ser logísticamente complicado y muy caro.

: El proceso de devolución puede ser complejo y costoso. Si un producto no cumple con las expectativas o presenta una falla, enviarlo de regreso a Estados Unidos para un reembolso o un cambio puede ser logísticamente complicado y muy caro. Cambios en la política aduanera: Las regulaciones de importación en la Argentina son dinámicas y pueden cambiar sin previo aviso. Aunque Tiendamia se adapta a estas regulaciones, cualquier modificación en los impuestos o límites de compra puede impactar directamente en el costo y la viabilidad del servicio.

Requisitos y consejos prácticos

Cualquier persona en la Argentina puede usar Tiendamia, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos básicos.