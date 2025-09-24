Equipado con una versión personalizada del modelo Gemini 2.5, el Modo IA permite a los usuarios formular preguntas altamente complejas y matizadas

Google lanzó a nivel global el Modo IA en español, una experiencia de búsqueda impulsada por inteligencia artificial que se integra como una pestaña en los resultados del buscador de la empresa californiana y en su aplicación para dispositivos con los sistemas operativos Android e iOS.

Esta funcionalidad representa la evolución más significativa de la búsqueda con IA de Google hasta la fecha, destacándose por su razonamiento avanzado, capacidades multimodales y la posibilidad de una exploración más profunda de temas mediante preguntas complementarias y enlaces relevantes.

Su principal objetivo es comprender la intención del usuario de manera más profunda para facilitar la búsqueda de información, ya sea al explorar un tema nuevo o al planificar un viaje complejo.

Búsqueda inteligente para preguntas complejas y multimodales

Equipado con una versión personalizada del modelo Gemini 2.5, el Modo IA permite a los usuarios formular preguntas altamente complejas y matizadas que, en el pasado, habrían requerido múltiples búsquedas fragmentadas.

Esta capacidad es particularmente valiosa para la exploración de temas extensos y la ejecución de tareas elaboradas, como la búsqueda de recomendaciones locales personalizadas, la organización detallada de itinerarios de viaje o la comprensión de instrucciones complicadas.

De hecho, según informó Google, los primeros usuarios del Modo IA demostraron una tendencia a formular consultas que duplican o incluso triplican la extensión de las búsquedas tradicionales, lo que indica una mayor profundidad en sus interacciones.

Por ejemplo, ahora es posible preguntar: "Quiero entender los diferentes métodos de preparación de café. Haz una tabla comparando las diferencias en sabor, facilidad de uso y equipo necesario". Esta capacidad de generar respuestas estructuradas y comparativas eleva significativamente la utilidad de la búsqueda.

Internamente, el Modo IA emplea una técnica innovadora denominada "query fan-out". Esta metodología descompone la pregunta original del usuario en múltiples subtemas y ejecuta varias consultas simultáneamente.

Este enfoque permite que el Buscador explore la web con una profundidad mucho mayor que una búsqueda tradicional, descubriendo contenido altamente relevante y que se alinea de manera precisa con la intención del usuario.

Ejemplo del uso del Modo IA de Google en español.

Multimodalidad: Una interacción natural e intuitiva con la búsqueda

El diseño del Modo IA fue concebido desde sus cimientos con la multimodalidad como pilar central, ofreciendo una flexibilidad sin precedentes para interactuar con la búsqueda de la manera más natural y conveniente para el usuario.

Esta interacción puede realizarse mediante texto, voz o incluso a través de la cámara del dispositivo. Simplemente tocando el ícono del micrófono, los usuarios pueden realizar una consulta de voz, lo que facilita la búsqueda en situaciones donde la escritura no es práctica.

De manera similar, es posible subir una imagen existente o tomar una fotografía en el momento y formular una pregunta directamente relacionada con el contenido visual, aprovechando las avanzadas capacidades multimodales del Modo IA para interpretar y responder a estas consultas.

Exploración de contenido web de calidad y diverso mediante Modo IA de Google

El objetivo fundamental de Google permanece inalterable, según afirmó la empresa: ayudar a los usuarios a descubrir contenido de calidad proveniente de toda la web. Con la introducción del Modo IA, los usuarios pueden especificar con una precisión sin precedentes lo que buscan y obtener contenido web relevante presentado en diversos formatos, incluyendo enlaces destacados que facilitan la navegación y la profundización.

Al expandir la tipología y la complejidad de las preguntas que se pueden formular, el Buscador de Google genera nuevas y significativas oportunidades para el descubrimiento de contenido, conectando a los usuarios con una gama más amplia de información.

A medida que Google continúa desarrollando y evolucionando la experiencia de Búsqueda con capacidades de IA, mantiene su enfoque en facilitar el acceso a información y perspectivas provenientes de una vasta variedad de fuentes.

La "Visión general creada por IA", por ejemplo, demostró, según Google, un efecto positivo en el comportamiento de los usuarios, ya que estos tienden a visitar una mayor diversidad de sitios web para resolver preguntas complejas, lo que fomenta un ecosistema web más rico.

Además, los clics desde las páginas de resultados de búsqueda que incluyen esta visión general son de mayor calidad para los sitios web, lo que se traduce, según Google, en que los usuarios tienden a dedicar más tiempo a los sitios visitados, lo que sugiere un mayor compromiso y relevancia del contenido encontrado.

El Modo IA se cimenta en los sistemas centrales de calidad y ranking de Google, y se están implementando enfoques nuevos y avanzados para mejorar la veracidad y fiabilidad de la información generada. El objetivo primordial es proporcionar una respuesta generada por IA siempre que sea posible alcanzar un alto nivel de confianza.

Sin embargo, en aquellos casos donde este alto nivel de confianza no se logre, el sistema presentará un conjunto de resultados de búsqueda web tradicionales, asegurando que el usuario siempre tenga acceso a información fiable. Como cualquier producto de inteligencia artificial en sus etapas iniciales de despliegue y perfeccionamiento, el Modo IA no siempre será perfecto en cada interacción.