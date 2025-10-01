Guía fácil: cómo acceder a los electrodomésticos baratos de Tierra del Fuego

Varios electrodomésticos y dispositivos electrónicos podrían llegar a todo el país a bajo costo gracias a una medida clave del Gobierno

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 535/2025, eliminó las restricciones fiscales sobre las operaciones comerciales que se hagan desde Tierra del Fuego hacia el resto del país, siempre que la operación se haga bajo el régimen de pequeños envíos puerta a puerta. Esto permite realizar compras en dicha provincia y obtener un importante ahorro.

De esta forma, se modifica el encuadre legal que tienen las ventas que se hacen desde Tierra del Fuego hacia los consumidores finales. En otras palabras, la operación pasa a ser tratada como un consumo interno, sin gastos extras.

De dónde vienen los electrodomésticos baratos y cómo comprarlos

La medida del Gobierno modifica el tratamiento impositivo de bienes que se fabricaron en la Zona Aduanera Especial fueguina. Antes de la entrada en vigencia de la medida, la venta de un televisor, un celular e incluso un electrodoméstico desde Tierra del Fuego implicaba facturar con IVA, sumar percepciones, y generar saldos técnicos complejos de utilizar.

Esto derivaba en que el costo final para el consumidor fuera considerablemente más alto, desalentando el comercio directo. Con este cambio, las empresas que se encuentren radicadas en Ushuaia y Río Grande podrán enviar sus productos a través correo oficial o couriers privados sin impuestos adicionales.

Se trata de una adecuación que modifica la forma en que se interpreta la normativa fiscal con relación al IVA y Ganancias. Por lo tanto, actualmente toda venta que se lleve a cabo desde Tierra del Fuego a un consumidor final, utilizando servicios postales y cumpliendo con los requisitos del régimen puerta a puerta, será considerada como entrega para consumo nacional.

Actualmente, únicamente dos fábricas fueguinas habilitaron sus tiendas online en el marco de esta norma: Mirgor y Newsan. El procedimiento para realizar la compra es el siguiente:

Ingresar a la plataforma web de las empresas habilitadas

Seleccionar la sección correspondiente para los productos inscriptos en el régimen

Elegir los artículos de interés y agregarlos al carrito

Cumplir con los requisitos fiscales: asegurarse de poseer clave y domicilio fiscal electrónico registrado ante ARCA

Realizar el pago: en el mismo también deberá abonarse el envío, cuyo valor dependerá de la distancia de entrega y el tamaño del producto

Cabe recordar que Mirgor lanzó una página web específica, mientras que Newsman habilitó en su plataforma de comercio digital una solapa con el nombre "Venta courier Tierra del Fuego". Con respecto a los medios de pago habilitados, cada una de las empresas inscriptas en el régimen define sus propios métodos de pago. Mirgor únicamente acepta pagos en dólares mediante tarjeta de débito asociada a una cuenta bancaria en esa divisa y Newsan ofrece la posibilidad de pagar en pesos argentinos.

En su lanzamiento, Mirgor le permitió a los usuarios comprar celulares, televisores y monitores marca Samsung y Qüint. En cambio, Newsman ofreció seis productos: tres modelos de aires acondicionados, un teléfono celular y dos televisores. No obstante, es importante aclarar que la variedad de productos cambia constantemente, por lo que es clave chequear la oferta disponible de forma periódica.

El listado de los productos que se pueden comprar bajo el nuevo régimen en Tierra del Fuego

El Gobierno hizo un listado de los artículos permitidos en el nuevo régimen a través del Anexo I de la Resolución 286/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio. En esta se detalla 39 productos diferentes habilitados. Entre los más importantes se encuentran:

Aire acondicionado

Cámaras fotográficas digitales

Celulares

Lavarropas

Monitores

Notebooks y netbooks

Televisores

Tablets

Videocámaras

Es importante tener presente que, según la normativa, el comprador no debe realizar ningún trámite previo en ARCA. Por lo tanto, los bienes que se adquieren de forma online se envían directamente al domicilio informado en la compra.

Tampoco el comprador debe realizar diligencias adicionales ante la Aduana o afrontar cargos extras al momento de la entrega. La empresa vendedora es la encargada de toda la operatoria aduanera, ya que se trata de una exportación simplificada desde el Área Aduanera Especial (AAE) hacia el Territorio Continental Nacional (TCN).