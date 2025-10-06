Cómo funciona el nuevo y moderno sistema para entrar y salir del país en Ezeiza

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la principal puerta de entrada al país, estrenó un servicio de control migratorio completamente renovado que incorpora tecnología biométrica de última generación en su terminal de arribos internacionales. La modernización, impulsada por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) en conjunto con Aeropuertos Argentina 2000, busca reducir significativamente los tiempos de espera de los viajeros y, al mismo tiempo, fortalecer la seguridad.

Esta renovación se enmarca en el plan de modernización del Estado promovido por el gobierno. Las autoridades destacaron que la implementación de esta tecnología es clave no solo para la eficiencia del servicio, sino también para el desarrollo económico al agilizar el ingreso de turistas, que son fundamentales para la generación de empleo en todo el territorio nacional.

El aeropuerto de Ezeiza y las nuevas máquinas para control migratorio

El nuevo sistema de control migratorio reemplazó las antiguas pasarelas biométricas por un hardware y software más moderno y eficiente. La obra incluyó la instalación de 30 terminales de autogestión migratoria y cinco pasarelas de verificación de identidad, que se suman al servicio tradicional.

Este nuevo equipamiento permite una lectura más rápida y precisa de todo tipo de pasaportes, incluyendo la toma de datos biométricos con mayor exactitud. El sistema realiza una validación inmediata de la identidad de cada viajero, lo que se traduce en:

Reducción en los tiempos de espera: El proceso es más ágil para el pasajero.

Mayor seguridad del proceso: Se fortalece la validación de la identidad.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, afirmó que "incorporar tecnología biométrica de última generación nos permite agilizar los controles, fortalecer la seguridad y ofrecer una experiencia más confortable a quienes ingresan al país, que son clave para el desarrollo económico y la generación de empleo".

Las nuevas terminales migratorias del aeropuerto de Ezeiza agilizan la entrada y salida de pasajeros

Ezeiza se prepara para una demanda récord

La modernización del servicio migratorio responde directamente a la creciente demanda del aeropuerto. Entre enero y junio de 2025, ingresaron al país más de 2,1 millones de pasajeros en vuelos internacionales. La proyección de la DNM indica que, para el cierre de diciembre, el total anual superará los 4,1 millones de arribos, una cifra que excederá la registrada el año anterior.

El director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, remarcó que este avance es un paso más en el proceso de transformación tecnológica del organismo. "Nuestro objetivo es claro: ofrecer a cada persona que ingresa al país un control migratorio más ágil y más seguro, acorde a los estándares internacionales", manifestó.

Con este avance, la Dirección Nacional de Migraciones busca consolidar su política de renovación tecnológica y modernización en aeropuertos y pasos fronterizos de todo el país.