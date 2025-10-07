El evento gamer más grande de la región celebra su undécima edición en Tecnópolis

Se vienen tres emocionantes días de gaming, esports, música, deportes, creadores de contenido, cosplay y todo lo relacionado a la cultura pop

Del viernes 10 al domingo 12 de octubre, Tecnópolis será nuevamente sede de la Argentina Game Show (AGS), el festival de gaming, esports y cultura digital más grande de América Latina. En su 11° edición, el evento reunirá a miles de fanáticos durante tres jornadas con una programación que incluye competencias de alto nivel, shows musicales, actividades interactivas, cosplay, paneles y experiencias inmersivas con la participación de creadores de contenido nacionales e internacionales.

Actividades destacadas del viernes 10 de octubre

La jornada inaugural incluirá la apertura oficial con un show musical de Lit Killah. También se realizará el primer día de entrenamientos libres de la Fórmula S, segunda fecha del Campeonato de Streamers, una competencia de kartings protagonizada por figuras del mundo digital.

En el plano competitivo, el público podrá presenciar los enfrentamientos de Valorant Game Changers, torneo femenino oficial organizado por LVP, y la primera fecha de la AGS Cup de Counter-Strike 2, que otorga puntos para el Global Valve Ranking y contará con equipos como 9z Globant, Bestia, Shinden, Krü y Dusty Roots.

El viernes también tendrá lugar Parense de Manos III | Cara a Cara, el espectáculo de boxeo entre creadores de contenido conducido por Luquitas Rodríguez y el equipo de Paren La Mano.

Durante el día se presentarán diversos shows musicales con artistas como Knak, Un Verano, Lucho SSJ, Mati Fisher, Malena Narvay, DJ M5555, Agus Cassano, Babicue y Vica Bah. Además, habrá un show de artistas de doblaje con figuras como Karla Falcón (voz de Harley Quinn y Jinx), Adrián Wowczuk y Mariela Centurión (Joel y Ellie en The Last of Us), Leto Dugatkin (Nathan Drake en Uncharted) y Ale Graue (Jin Sakai en Ghost of Tsushima).

Programación del sábado 11 de octubre

El segundo día de AGS incluirá la clasificación y carrera en vivo de la Fórmula Streamers, además del BRG Show Talent, donde Brunenger y su equipo seleccionarán nuevos talentos frente al público.

También habrá un panel de doblaje del videojuego Ghost of Yotei con la participación de Karin Zavala, y una edición especial de Tribuna Picante, propuesta inspirada en los programas de debate futbolero con la presencia de Los Futbolitos.

En el espacio Galaxy Con, los asistentes podrán participar en un torneo de Mortal Kombat 1: La Batalla de los Reinos, organizado por Warner Play. Además, se llevará a cabo el Concurso de Cosplay de Halloween, con la participación de referentes del cosplay nacional e internacional.

La Arena Compra Gamer será uno de los puntos centrales, con dos grandes eventos de Fortnite, la presencia de Tozeo desde España y el lanzamiento del mapa "Bhavilonia", inspirado en el álbum conceptual de Bhavi.

La jornada cerrará con presentaciones de Seven Kayne, Bhavi y J Rei, además de otros artistas como Sole Brizzio, Gabino Silva, Brisaa, Maga, CND, Prize, Almeja, Leti143, Lucky LGM, R-Project y SIMO.

Agenda del domingo 12 de octubre

El último día del festival incluirá las Finales de la Fórmula Streamers Mujeres, el debut de la categoría femenina del campeonato de kartings. También se realizará la gran final del torneo Just Dance, cuyo ganador representará a Argentina en el Game of the Future 2026 en Kazajistán.

La acción continuará en la arena principal con la Liga Valkiria de League of Legends, jornadas de la liga argentina de LoL y Valorant, y un especial de Battlefield 6, título que se lanzará durante ese mismo fin de semana.

El cierre competitivo llegará con la Gran Final de la AGS Cup de Counter-Strike 2. Luego se realizará el Gran Concurso de Cosplay, uno de los momentos más convocantes del evento.

El cierre musical del día incluirá a Meimi, Amorina, Rew4z, Dakillah, Nashy Nashai, Juli Obregón, Duo Roze y un show sorpresa.

Experiencias, marcas y zonas interactivas

Durante los tres días, habrá transmisiones en vivo desde el Espacio VIP de Kick, con más de 30 canales cubriendo las distintas actividades.

La Zona Compra Gamer, de 6.000 metros cuadrados, ofrecerá experiencias con 41 marcas tecnológicas líderes y más de 240 computadoras disponibles para probar equipos y participar en torneos de Counter Strike, League of Legends, Mortal Kombat, Dragon Ball y EA FC 26.

Speed y Marley contarán con espacios promocionales y juegos interactivos, mientras que Nintendo presentará demos de la nueva Switch 2.

Entre los invitados confirmados se destaca Coscu, quien exhibirá su Cybertruck, y el streamer Momo Benavídes, organizador de la competencia Fórmula S, donde algunos asistentes podrán participar como pilotos.

Shell ofrecerá un sector de simuladores de automovilismo y actividades vinculadas con la Fórmula 1.

El evento también incluirá una cancha profesional de pádel con exhibiciones, desafíos entre creadores y figuras del deporte argentino, además del Circuito 3x3 de básquet, con la presencia de jugadores de la Selección Nacional y equipos profesionales.

Gastronomía, arte y cultura digital

El sector gastronómico ofrecerá opciones variadas —hamburguesas, empanadas, pizzas, noodles, comidas vegetarianas, veganas y aptas para celíacos— con sistema de compra anticipada mediante la app oficial.

Los principales equipos de esports contarán con stands y actividades para sus comunidades, además de venta de merchandising de 9z, Globant, Shinden, Krü y otros equipos.

El Artist Alley reunirá a referentes del arte y el cosplay, entre ellos Magui Sunshine, Agos Ashford, Hika, Sophie Valentine, Brujo, Seba Crespo, Ramseg, Díaz Lezcano y Leo Batic.

Durante el décimo aniversario de AGS, el público podrá adquirir merchandising oficial desde la app o en el predio, con descuentos exclusivos al pagar con VISA.

La zona Minecraft ofrecerá modalidades clásicas como SkyWars, LuckyWars, TNT Run, Build Battle y Hunger Games.

El área Pokémon incluirá actividades interactivas, competencias TCG con premios en dólares, charlas con Alan Mandujano (Head of LATAM de Pokémon GO) y una Poképarada física para jugadores.

Además, el Skate Park de Tecnópolis será escenario de clínicas y exhibiciones de skateboarding, BMX freestyle, roller, graffiti, break dance y freestyle urbano.

Un evento consolidado en la región

La Argentina Game Show (AGS) se consolidó como el principal encuentro gamer del Cono Sur. En su edición 2025, combina gaming, esports, música, deportes y cultura digital en un formato pensado para toda la familia.